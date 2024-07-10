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15 Temmuz'da toplu taşıma kimlere ücretsiz olacak? 15 Temmuz'da İETT ücretsiz mi?

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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde toplu taşıma ücretlerinin durumu merak ediliyor. İstanbul'da faaliyet gösteren İETT'nin 15 Temmuz'da ücretsiz olup olmayacağı konusu gündeme geliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine 24 saat boyunca ücretsiz toplu ulaşım hizmeti sağlayacak. Peki, 15 Temmuz'da toplu taşıma kimlere ücretsiz olacak? 15 Temmuz'da İETT ücretsiz mi?

15 TEMMUZ'DA TOPLU TAŞIMA KİMLERE ÜCRETSİZ OLACAK?

İBB tarafından 15 Temmuz'ra İstanbul ili genelinde İstanbulkart ücret entegrasyonun dahil İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü (İETT otobüsleri, Özel Halk Otobüsleri, metrobüs, nostaljik tramvay ve tünel) araçları, Şehir Hatları vapurları, özel deniz toplu ulaşım araçları (İDO Körfez hariç), Metro İstanbul (tramvay, metro, hafif metro ve füniküler, teleferik ve Kadıköy Moda Nostaljik Tramvay) araçları ücretsiz toplu ulaşım hizmeti sağlayacak.

15 Temmuz'da toplu taşıma kimlere ücretsiz olacak? 15 Temmuz'da İETT ücretsiz mi?

15 TEMMUZ'DA İETT ÜCRETSİZ Mİ?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun önerisiyle başlatılan dini ve milli bayramlarda toplu ulaşımın ücretsiz hizmet vermesi uygulamasına 15 Temmuz 2016'daki FETÖ darbe girişiminin yıl dönümünde de devam ediliyor.

METRO- MARMARAY ÜCRETSİZ Mİ?

Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattı seferlerinin de ücretsiz olacağı açıklanmıştı.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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