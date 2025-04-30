3 İBB şirketi mercek altında! İmamoğlu döneminin belgeleri istendi

3 şirket mercek altında! İmamoğlu döneminin belgeleri istendi
Bu acının tarifi yok! TBMM'de komisyon üyelerini hüngür hüngür ağlatan ses kaydı

TBMM'de komisyon üyelerini hüngür hüngür ağlatan ses kaydı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP, millete bantların arkasında hangi şaibeli işlere giriştiklerini izah etmek zorundadır

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'i küplere bindirecek çağrı
RTÜK harekete geçti! Sokak röportajları artık televizyonlarda yayınlanamayacak

RTÜK harekete geçti! Sokak röportajları artık orada yayınlanamayacak

İBB, 1 Mayıs'ta Ulaşımı Ücretsiz Yapacak

İBB, 1 Mayıs'ta Ulaşımı Ücretsiz Yapacak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde toplu ulaşımın ücretsiz olacağını duyurdu. Kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri, gün boyunca tüm toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanabilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde toplu ulaşımın ücretsiz olacağını duyurdu.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, resmi bayramlarda uygulanan ücretsiz ulaşım kararı doğrultusunda, "kişiselleştirilmiş İstanbulkart" sahipleri 1 Mayıs Perşembe günü boyunca belediyeye bağlı tüm toplu taşıma araçlarından ücretsiz faydalanabilecek.

Ücretsiz ulaşım, Metro İstanbul, İETT, Şehir Hatları ve İBB'nin toplu taşımaya entegre diğer ulaşım ağlarını kapsayacak.

Kent genelinde geçerli olacak ücretsiz yolculuk için toplu taşıma araçlarında geçiş sırasında "kişiselleştirilmiş İstanbulkart" ile turnike teması yapılması yeterli olacak.

Bu şekilde sistem, kartı otomatik olarak ücretsiz geçişe tanımlayacak.

Kaynak: AA / Hasan Hüseyin Kul - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.