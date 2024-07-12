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Öğrenci kartı için yaş sınırı var mı? İstanbul öğrenci kartı kimlere verilir? 30 yaş üstü öğrenci akbili ne kadar? İstanbulkart başvuru ekranı!

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Öğrenci kartı için yaş sınırı var mı? İstanbul öğrenci kartı kimlere verilir? 30 yaş üstü öğrenci akbili ne kadar? Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğünün meclise gönderdiği yazı üzerine İstanbulkart Yönetmeliği öğrenci tanımının değiştirilmesi talep edildi.

Milyonlarca vatandaşın kullandığı İstanbulkart ile ilgili önemli bir değişikliğe gidildi. İBB Meclisi'nde alınan kararla 30 yaşından gün almış öğrencilere Tam İstanbulkart, Aylık Tam Mavi Kart ve Tam Aktarma bedellerinin yüzde 10 oranı kadar indirim uygulanacak. Peki, Öğrenci kartı için yaş sınırı var mı? İstanbul öğrenci kartı kimlere verilir? 30 yaş üstü öğrenci akbili ne kadar?

ÖĞRENCİ KARTI İÇİN YAŞ SINIRI VAR MI?

CHP Grup Sözcüsü Gencay Özcan ise İstanbul'da 2019'dan sonra 30 yaş üstü öğrenci indirimli kartı kullanan kişi sayısının 122 binden 270 bine yükseldiğini aktararak, bunun hayatın olağan akışına ters olduğunu dile getirdi. Bu sebeple İBB'nin zarara uğradığını savunan Özcan, önlem alınmaması durumunda yüksek zamları konuşmak zorunda kalabileceklerini kaydetti.

Öğrenci kartı için yaş sınırı var mı? İstanbul öğrenci kartı kimlere verilir? 30 yaş üstü öğrenci akbili ne kadar?

30 YAŞ ÜSTÜ ÖĞRENCİ AKBİLİ FİYATI NE KADAR?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, alınan kararla 30 yaşından gün almış öğrencilerin indirim oranlarını yüzde 10'a düşürdü. Karar, tartışmalara neden oldu.

Öğrenci kartı için yaş sınırı var mı? İstanbul öğrenci kartı kimlere verilir? 30 yaş üstü öğrenci akbili ne kadar?

İSTANBULKART'A NASIL BAŞVURULUR?

İstanbulkart'a '' https://www.istanbulkart.istanbul/OurCards'' adresinden başvurabilirsiniz.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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