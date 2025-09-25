Otobüste karekod kavgası! Küçük kız hüngür hüngür ağladı

İstanbul'un Kağıthane ilçesine bağlı Çeliktepe Mahallesi'nde 8 Ağustos Cuma günü saat 16.30 sıralarında bir İETT otobüsünde "karekod" kavgası çıktı. İddiaya göre; Ceyhun G. (29), eşi Esin G. (29) ve kızı H.G. (7) ile Topkapı-Seyrantepe seferini yapan 41ST hat numaralı İETT otobüsüne binmek istedi. İstanbulkart uygulamasını açan Ceyhun G. bilet parasını karekodla ödemek istedi; ancak uygulamada sorun çıkması nedeniyle ödemeyi yapamadı. Bunun üzerine şoför Nurettin Akyol (34), Ceyhun G.'ye acele etmesini ve yolculardan kart alarak ödeme yapabileceğini söyledi.

"NİYE KART BASMADIN?" DEDİ, DANANIN KUYRUĞU KOPTU

Bu sözler üzerine iddiaya göre; Ceyhun G., Akyol'a "Bizim paramız var niye içeriye minnet edelim" diyerek karşılık verdi. Tartışma sonrasında Ceyhun G. ailesiyle otobüsün arkasına doğru ilerledi. Birkaç durak sonra Ceyhun G. ailesiyle otobüsten inmek istedi. Ancak şoför Akyol, Ceyhun G.'ye "Kardeşim sen neden kart basmadın?" dedi. Ceyhun G. dışarıdan şoför bölümüne ilerledi ardından da taraflar yeniden tartışmaya başladı.

KÜÇÜK KIZ HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADI

Kavga eden taraflar araya giren vatandaşlar tarafından ayrıldı. Bu sırada cep telefonuyla kayda giren Ceyhun G., "'Sen bittin akşam görürsün" diyerek şoför Akyol ile tartışmaya devam etti. Bu sırada Ceyhun G.'nin kızı H.G., caddede hüngür hüngür ağladı. Olayın ardından Ceyhun G. ailesiyle olay yerinden ayrılırken, yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

"DIŞARIDA KABADAYILIK YAPTI, BAĞIRDI ÇAĞIRDI"

Olayla ilgili konuşan İETT otobüsü şoförü Nurettin Akyol, "Topkapı'dan Seyrantepe yönüne doğru geliyordum. Karı-koca telefonuyla karedkodu okutmaya çalıştılar. Yanlarında da 6-7 yaşlarında bir kız çocuğu vardı. 'Uygulama bozuk açılmıyor' dediler. Ben de 'İçeriden rica edin birine akbilinizi bastırın' dedim. Bana 'Bizim paramız var, niye içeriye minnet edelim ki' dedi. Neyse Çeliktepe'ye kadar çıktık. İnecek yolcularımızı indirdik o sırada yanımdaydı, orta kapıyı geçti oradan arka kapıya geçti ve indi. O sırada hareket ediyordum. Bunu görünce 'Kardeşim neden kart basmadın?' dedim. Koşarak arabanın içine girdi ben de ayağa kalktım ne oluyor vuracak mı diye. Sonra yolcular onu aşağıya indirdi. Dışarıda kabadayılık yaptı, bağırdı çağırdı. Ben ne yapmaya çalıştığını anlamadım. Kendince bana vurmaya bir şeyler yapmaya çalıştı. Telefonu eline alıp video çekti. Kendi haksız durumunu haklı çıkartıp beni de haksız duruma düşürmeye çalıştı. Aracın iç kameralarında hepsi var. Bu çok üzücü bir olay, hiç hoş bir şey olmadı. Keşke kartını basıp içeride düzgün şekilde otursaydı, kabadayılık yapmasaydı. Kendisi 'Kaptan kartımız yok biniyoruz ama hakkını helal et' diyebilirdi. Öyle bir söylemi de yoktu. Kartını bas dedim rica ettim basmadı. Araç içindeki yolcular da 'Boş ver' deyince biz de direksiyon başına geçip işimize gücümüze baktık" diye konuştu.