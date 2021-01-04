İHRACAT HABERLERİ

İhracat - Dün

Ekonomide üçüncü çeyrekte yaşadığımız ivmenin daha dengeli ve sağlıklı bir versiyonunu 2021'in ikinci çeyreği itibarıyla görebiliriz. Özellikle öngörülebilirlik arttıkça şirketler tarafında yatırımlar yeniden canlanacaktır. Tüketici tarafında ise daha çok ertelenen talepler gündeme gelecek. Burada faiz oranları daha dengeli olduğu için tüketim talebinin daha temel ve öncelikli ihtiyaçlara yöneleceği söylenebilir. Şirketler tarafında ise işletme sermayesi ihtiyacı, yeni makine alım ihtiyacı ve modernizasyon ihtiyacına yönelik kredi talebinin yılın ikinci yarısı itibarıyla güçlenebileceğini öngörüyorum. Çünkü 2018'in ikinci yarısından bu yana yaşanan gelişmelerden dolayı şirketler sürekli frene basmak zorunda kaldı. Bu yüzden salgın sonrası ertelenen birçok yatırımın devreye girmesi gerekecek. Kapasite artışı ihtiyacı doğacak. Bu sebeple özellikle büyümenin sürükleyici gücü olacak sektörler ve şirketler başta olmak üzere kredi talebi artacaktır. Burada ölçekten ziyade yenilikçi, ihracat odaklı ve verimli çalışarak salgına rağmen büyümesini sürdüren şirketlerin desteklenmesi bankacılık sektörünün kredi kalitesini artıracaktır.