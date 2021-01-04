İHRACAT HABERLERİ

İhracat - Bugün
OSTİMTECH'li öğrencilerin kurduğu kooperatif yerli üretime ve istihdama odaklandı
Üniversite bünyesindeki öğrencilerle, talepte bulunan firmalara web sitesi hizmeti ve İngilizce yazışmalarda yardımcı olacak öğrenci desteği verebildiklerini ifade eden Utku, firmaları uluslararası pazara çıkartarak ihracat desteği sağlama gibi kalkınma ve gelişmeye yönelik faaliyetlerde bulunmayı hedeflediklerini bildirdi.
İhracat - Bugün
Çelik üreticileri, İngiltere ile imzalanan STA'dan umutlu
Yayan, kendileri için önemli ticaret partneri olan İngiltere ile Türkiye arasında geçen günlerde imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması (STA) sayesinde, mevcut ihracat seviyesinin, Brexit sonrası dönemde de devam etmesinin öngörüldüğünü kaydetti.
İhracat - Bugün
Özbekistan, 2020'nin 11 ayında 1,7 milyar dolarlık tekstil ürünü ihraç etti
Özbekistan, geçen yılın ocak-kasım döneminde 1,7 milyar dolarlık tekstil ürünleri ihracatı gerçekleştirdi.
İhracat - Bugün
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Öte yandan, dün 3 bin 70 megavatsaat elektrik ithalatı, 4 bin 517 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.
İhracat - Bugün
Hindistan aşı ihracını durdurdu! Birçok ülkeye aşının ulaşması bahar aylarını bulabilir
İhracat - Bugün
Egeli ihracatçılardan 2021 yılında da 'İhracatla büyüyeceğiz' mesajı verdi
EGE Bölgesi ihracatının 12 dev adamı, Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Yönetim Kurulu Başkanları yeni yıl mesajı için kamera karşısına geçti.
İhracat - Dün
Son dakika haber! Hindistan, Oxford/AstraZeneca aşısının üreticisi Serum Enstitüsünün aşı ihracını durdurdu
Şirket Üst Yöneticisi Adar Poonawalla, AP'ye yaptığı açıklamada, hükümetin aşının kullanımına, "Hindistan'daki kırılgan toplum kesimlerinin korunduğundan emin olana dek ihracat yapılmaması koşuluyla" onay verdiğini belirtti.
İhracat - Dün
Bakan Varank, Manisa'ya yatırıma hazırlanan ancak daha sonra vazgeçen Volkswagen'in kararıyla ilgili ilk kez konuştu (1)
İhracat - Dün
Son dakika... Bakan Varank, Volkswagen'in Manisa'ya yatırımdan vazgeçme kararına ilişkin ilk kez konuştu (1)
İhracat - Dün
TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici'den 2020 ve 2021 değerlendirmesi Açıklaması
Ekonomide üçüncü çeyrekte yaşadığımız ivmenin daha dengeli ve sağlıklı bir versiyonunu 2021'in ikinci çeyreği itibarıyla görebiliriz. Özellikle öngörülebilirlik arttıkça şirketler tarafında yatırımlar yeniden canlanacaktır. Tüketici tarafında ise daha çok ertelenen talepler gündeme gelecek. Burada faiz oranları daha dengeli olduğu için tüketim talebinin daha temel ve öncelikli ihtiyaçlara yöneleceği söylenebilir. Şirketler tarafında ise işletme sermayesi ihtiyacı, yeni makine alım ihtiyacı ve modernizasyon ihtiyacına yönelik kredi talebinin yılın ikinci yarısı itibarıyla güçlenebileceğini öngörüyorum. Çünkü 2018'in ikinci yarısından bu yana yaşanan gelişmelerden dolayı şirketler sürekli frene basmak zorunda kaldı. Bu yüzden salgın sonrası ertelenen birçok yatırımın devreye girmesi gerekecek. Kapasite artışı ihtiyacı doğacak. Bu sebeple özellikle büyümenin sürükleyici gücü olacak sektörler ve şirketler başta olmak üzere kredi talebi artacaktır. Burada ölçekten ziyade yenilikçi, ihracat odaklı ve verimli çalışarak salgına rağmen büyümesini sürdüren şirketlerin desteklenmesi bankacılık sektörünün kredi kalitesini artıracaktır.
İhracat - Dün
Sağlık turizmi 2021'den umutlu
Türkiye'nin sağlık turizmindeki yeni hedefinin Asya bölgesi olduğuna işaret eden Terziler, "Bu yıl özellikle Asya bölgesinde Hindistan, Çin, Endonezya, Malezya, Japonya gibi ülkelerde yeni pazar arayışlarımız başlıyor. Sağlık turizmi, Türkiye'nin toplam hizmet ihracatına yaptığı katkıyı aralıksız sürdürecek.
İhracat - Dün
Türkiye'nin elektrik tüketimi aralıkta yüzde 3 arttı
Söz konusu ayda, elektrik ihracatı ise yüzde 78,7 artarak 338 milyon 135 bin kilovatsaat oldu.
İhracat - Dün
Cennet hurması, üreticiyi sevindirdi
Honaz Ziraat Odası Başkanı Hasan Yelek, cennet hurmasının ilçe için çok önemli bir ürün olduğunu belirterek, "İlçemizde hasat 1,5 ay önce başladı. Çiftçilerimiz yaş ve kuru olarak cennet hurmasını değerlendirebiliyor. Yaş cennet hurması 3,5 kurusu ise 35 liradan satılıyor. Rusya pazarına ürünlerimizi ihraç ediyoruz. Bu yıl 10 bin tonun üzerinde rekolte gerçekleşti. Kuru cennet hurmasına yoğun bir yönelim var. Hedefimiz bir kaç ülkeye ürünümüzü ihraç etmekti. Pandemi dolayısıyla yapamadık. Gelecek yıllarda çok saha fazla ülkeye ihracat yapmak istiyoruz.
İhracat - Dün
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Öte yandan, dün 1040 megavatsaat elektrik ithalatı, 4 bin 627 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.
İhracat - 02.01.2021
TSB Başkanı Atilla Benli sigorta sektörünü değerlendirdi: (1)
İçinde bulunulan durum ilk etapta özellikle yurt içinde faaliyeti duran işletmelerin tedarikçilerine yapacağı ödemeler ile ihracat alacaklarında gecikmeye, dolayısıyla alacakların tahsilinde güçlük ve ticari alacak sigortasına ilişkin tazminat taleplerinde artışa neden olmuştur.
İhracat - 02.01.2021
Yöresel bitkilerden ürettiği doğal bakım ürünleri kazanç kapısı oldu
Tunceli'de doğadan ve bahçesinden topladığı bitkilerden ürettiği doğal bakım ürünlerini satan Semra Yeşil, ilerine ihracat yapmayı hedefliyor.
İhracat - 02.01.2021
Son dakika haber! KKTC Başbakan Yardımcısı Arıklı: Türkiye ile kıyı ticaret anlaşmasını güncelleyeceğiz
İhracat - 02.01.2021
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Öte yandan, dün 2 bin 392 megavatsaat elektrik ithalatı, 5 bin 718 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.
İhracat - 01.01.2021
Son dakika haber! Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum yeni yılda hayata geçirilecek projeleri anlattı Açıklaması
İklim değişikliğine uyum konusunda daha etkin adımlar atmak için bir iklim kanununa ihtiyaç olduğunu dile getiren Kurum, şunları kaydetti: "Bugün artık yeşil bir ekonomiye gidiyoruz. Sınırlı kaynakları daha etkin ve verimli kullanmayı amaç edinen bir yaklaşıma geçiliyor. Yeşil ekonomiyle artık AB, ihracatını yapacağı ürünlere bu şartları getirecek.
İhracat - 01.01.2021
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Öte yandan, dün 4 bin 692 megavatsaat elektrik ithalatı, 6 bin 611 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.
İhracat - 31.12.2020
Dahilde işleme izinlerine ek süre
Tebliğe eklenen geçici maddeyle dünya genelinde yaşanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ihracat taahhütlerini yerine getiremeyen firmalara kolaylık getirildi.
İhracat - 31.12.2020
İthalat denetim tebliğleri yayımlandı
Ticaret Bakanlığınca, yeni yılda çeşitli alanlarda ithal edilecek ürünlere yönelik yapılacak denetimlerin koşulları belirlendi.
İhracat - 31.12.2020
Son dakika haber: Ticaret Bakanlığının 2021 yılına ilişkin ithalat tebliğleri yayımlandı
Öte yandan, Çift Kullanımlı Malzeme ve Teknolojilere Dair Belgelerin Onaylanmasına İlişkin Tebliğ ile kitle imha silahlarının üretilmesi, geliştirilmesi, işlenmesi, depolanması, taşınması ve yayılmasında kullanılabilecek çift kullanımlı malzeme ve teknolojilerin ihracat kontrolleri kapsamında, Türkiye'ye ithal edilmesi için ihracatçı ülke/ihracatçı tarafından ithalatçıdan talep edilen İthal Şehadetnamesi ve Nihai Kullanım Sertifikasının onaylanmasına ilişkin usul ve esaslar da belirlendi.
İhracat - 31.12.2020
Aliyev: Azerbaycan'ı Nahçıvan ve Türkiye'ye bağlayacak demiryolu inşasına başlanıyor
İhracat - 31.12.2020
Yeni yıla doğru
2021 yılının birlik ve beraberliğin olduğu, üretim, istihdam ve istikrarın konuşulduğu bir yıl olması temennisinde bulunan Gülsoy, şunları kaydetti: "2020 yılına damgasını vuran koronavirüs salgını nedeniyle birçok alanda olduğu gibi ekonomi alanında da ezberleri bozan bir yıl geçirdik. Ciddi sınavlar verdiğimiz bir yılı geride bırakıyoruz. Koronavirüs salgını ekonomiden eğitime, üretimden ticarete, lojistiğe kadar her sektörün teknolojiyle bütünleşmesi mecburiyetini ortaya koydu. Salgın ekonomik ve ticari hayatı sarssa da üçüncü çeyrekte alınan tedbirlerin sayesinde hem Türkiye'de hem de diğer ülkelerde başlayan toparlanmanın devam edeceğini ümit ediyorum. 2021 yılının ilk çeyreğinde aşılama çalışmaları ile pandeminin etkilerinden kurtularak yeniden çalışmaya, üretmeye, ihracat yapmaya, Kayseri ve Türkiye'nin ekonomisini geliştirmeye odaklanacağız.
İhracat - 31.12.2020
Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği İl Planlama ve Geliştirme Kurulu Toplantısı yapıldı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenen 5 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Süleyman Aslan, Kırşehir'in ekonomisi, sanayi durumu, ithalat-ihracat durumu ve destekler hakkında sunum yaptı.
İhracat - 31.12.2020
SAHA İstanbul Başkanı Bayraktar : "Savunma sanayisindeki yerlilik oranı yüzde 20'lerden 70'lere ulaştı"
"Savunma ve havacılık sanayisi her yıl ihracatını yüzde 14 artırıyor" Haluk Bayraktar, savunma ve havacılık sanayisinin bir yandan Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşılarken öte yandan her yıl reel olarak yüzde 14 civarında bir artışla ihracat gerçekleştirdiğini söyledi.
İhracat - 31.12.2020
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti yayımlandı: (2)
Özette, GSYH'nin 3. çeyrekte yıllık yüzde 6,7, çeyreklik yüzde 15,6 artarak belirgin bir toparlanma kaydettiği ve salgın öncesi seviyesini aştığı anımsatılarak, büyümenin sürükleyicisinin yurt içi talep olduğu, net ihracatın da büyümeye oldukça yüksek bir negatif katkı yaptığı ifade edildi.
İhracat - 31.12.2020
Merkez Bankası PPK toplantısı özetini yayımladı
Enflasyonu etkileyen unsurlar ve riskler Küresel ekonomiye dair verilerin, üçüncü çeyrekte başlayan kısmi toparlanmanın devam ettiğine işaret ettiği vurgulanan özette, "Ancak, aşıya dair olumlu gelişmelere karşın, son dönemde artış gösteren Covid-19 vakaları nedeniyle küresel ekonomiye ilişkin belirsizlikler devam etmektedir. Avrupa ülkelerindeki salgına bağlı kısıtlamalar, dış talep ve ihracat görünümü üzerinde belirsizlik oluşturmakla birlikte, ihracattaki artış eğilimi devam etmektedir.
İhracat - 31.12.2020
Son dakika haberi | Peru'da gösteri yapan tarım işçileriyle polis çatıştı: 3 ölü, 24 yaralı
Peru Kamu Denetçiliği Bürosundan yapılan açıklamada, Pan-Amerikan kara yolu üzerinde, Libertad bölgesine bağlı Choo şehrinde ücret artışından memnun olmayan ve tarım ihracatı sektöründeki reformları protesto eden işçilerle polis arasında çatışma yaşandığı belirtildi.
İhracat - 31.12.2020
MARİŞ Başkanı Akkuş: "Kozmetik gül yağı fabrikası Mardin'in ihracatını artıracak"
Mardinli İş Adamları Derneği (MARİŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Akkuş, "Şarkıcı Berdan Mardini'nin kozmetik gül yağı fabrikası yatırımı sadece üretim değil, markalaşma anlamında da Mardin'in yüz akı olacak ve Mardin'den dünyaya yapılan ihracatın artmasına ciddi bir katkı sağlayacak.