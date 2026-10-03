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G7, dört ayda rezervlerinden 100 milyon varile kadar dizel ve petrol ürünü salacak

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G7, dört ayda rezervlerinden 100 milyon varile kadar dizel ve petrol ürünü salacak
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G7, Uluslararası Enerji Ajansı ile eşgüdüm halinde dört ayda rezervlerinden 100 milyon varile kadar dizel ve petrol ürününü piyasaya sürecek. Liderler ihracat kısıtlamalarından kaçınma kararı alırken Macron, bunun akaryakıt fiyatlarını düşürmesini beklediklerini söyledi.

PARİS, 3 Ekim (Xinhua) -- G7, Uluslararası Enerji Ajansı ile koordinasyon içinde önümüzdeki dört ay içinde rezervlerinden 100 milyon varile kadar dizel ve diğer petrol ürününü piyasaya sürme kararı aldı.

G7 liderleri, giderek artan enerji güvenliği sorunlarını ele almak üzere cuma günü çevrimiçi toplantı gerçekleştirdi. Elysee Sarayı'nın toplantının ardından yayımladığı ortak bildiriye göre G7, rafinerelerde aynı anda kapasite kaybı yaşanmasını önlemek amacıyla bakım programlarını koordine edecek ve kapasite kullanım oranlarını gerektiğinde geçici olarak artıracak.

Bildiride ayrıca, G7 ülkeleri arasında enerji ve enerji ürünlerine yönelik ihracat kısıtlamalarından kaçınma taahhüdü yinelenirken, tüm üreticilere piyasadaki gerilimi artırabilecek yasaklar uygulamaktan kaçınma çağrısı yapıldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, toplantının ardından yaptığı açıklamada, G7'nin, üye ülkeler arasında ihracata yönelik kısıtlama ve yasak uygulanmaması kararı aldığını belirtti. ABD Başkanı Donald Trump'ın da bu hususta "çok net" olduğunu kaydeden Macron, söz konusu kararların "akaryakıt fiyatlarını düşürmesini beklediklerini" ifade etti.

Kaynak: Xinhua
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