Samsun TSO yeni dönemde ihracat, dijital ve yeşil dönüşüme odaklanacak

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası'nın (TSO) 2022-2026 döneminin son meclis toplantısında konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, odanın yeni dönemdeki önceliklerinin ihracat, dijital ve yeşil dönüşüm olacağını belirtti. Samsun'un ekonomik kapasitesini artırmak ve üyelerin rekabet gücünü geliştirmek için paydaşlarla güçlü iletişim ve iş birliği içerisinde çalışmayı sürdüreceklerini vurgulayan Murzioğlu, "Güçlü oda, güçlü iş dünyasıdır. Güçlü iş dünyası, güçlü Samsun'dur. Güçlü Samsun, güçlü Türkiye'dir" dedi.

Samsun TSO'nun 2022-2026 döneminin son meclis toplantısı, Meclis Başkanı Haluk Akyüz başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, 2009 yılında göreve geldikten bu yana yürütülen çalışmaları kapsamlı şekilde değerlendirirken, Samsun'un ekonomik altyapısının güçlendirilmesinden sanayi ve lojistik yatırımlarına, ihracattan dijital ve yeşil dönüşüme, ulusal ve uluslararası projelerden yeni dönem hedeflerine kadar birçok başlıkta değerlendirmelerde bulundu.

"Odayı yalnızca hizmet sunan bir kuruluş olarak görmedik"

Konuşmasına, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası'nın 1901 yılında kuruluşundan bugüne kadar odaya hizmet edenleri minnet ve şükranla anarak başlayan Başkan Salih Zeki Murzioğlu, 2009 yılından bu yana yönetim kurulu başkanlığı görevini büyük bir onurla yürüttüğünü belirtti. Murzioğlu, "Sizlerin ve üyelerimizin teveccühüyle 2009'dan bu yana Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini büyük bir onurla yürütüyorum. Sizlerle birlikte, her ne kadar faaliyet dönemimiz son dört yılı kapsıyor olsa da 2009'dan bu yana devamlılık esasıyla güveniniz ve desteğinizle çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Göreve geldiğimiz dönemde öncelikli hedefimiz, Samsun'un kalkınmasına katkı sunan başat aktörleri bir araya getirerek şehirde birlik ve beraberliği güçlendirmekti. Bu anlayış, bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz çalışmaların da temelini oluşturdu. Samsun TSO'ya yalnızca üyelerine hizmet veren bir meslek kuruluşu rolü biçmedik. Samsun'un ekonomik geleceğine ilişkin söz söyleyen, hedef koyan, paydaşları bir araya getiren, proje geliştiren, yatırımın önünü açan ve şehrin ekonomik kapasitesini büyüten bir kurum olmayı hedefledik. Bir şehrin ekonomisi yalnızca rakamlarla büyümez. Üretim alanları, lojistik imkanlar, insan kaynağı, girişimciler, dünyaya açılan firmalar ve bütün bu unsurları ortak bir hedef etrafında buluşturabilecek güçlü kurumlar ekonomik gelişmenin temel unsurlarıdır. Bu anlayışla kamu kurumlarını, yerel yönetimleri, üniversiteyi, sivil toplum kuruluşlarını ve iş dünyasını aynı hedef etrafında buluşturduk. Çünkü daha sonra gerçekleştireceğimiz bütün büyük işlerin temelinde bu birlikteliğin olacağını biliyorduk" diye konuştu.

"Samsun'un gelecekte ihtiyaç duyacağı kapasiteyi bugünden oluşturduk"

Yerel üretimin desteklenmesi amacıyla göreve geldikten hemen sonra yürütülen "Samsun'da Var, Samsun İçin Al" kampanyasına da değinen Murzioğlu, Samsun'da üretilen ürünlere öncelikle Samsunluların sahip çıkmasını istediklerini ve kampanya ile yerel üretimin daha fazla ticaret, istihdam ve refah anlamına geldiğini geniş kitlelere anlatmaya çalıştıklarını söyledi. Samsun'un sahip olduğu ekonomik potansiyelin önündeki eksikleri tespit ederek şehrin gelecekte ihtiyaç duyacağı kapasitenin bugünden oluşturulmasına katkı vermeye çalıştıklarını belirten Murzioğlu, bu nedenle yalnızca günün meseleleriyle ilgilenmediklerini, Samsun'un yarın neye ihtiyaç duyacağını da düşündüklerini ifade etti. Bu yaklaşım doğrultusunda fuar ve kongre altyapısından lojistiğe, sanayinin ihtiyaç duyduğu test, analiz ve kalibrasyon hizmetlerinden teknoloji ve inovasyona kadar farklı alanlarda çalışmalar gerçekleştirdiklerini anlatan Murzioğlu, Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'nin şehre kazandırılmasına öncülük ettiklerini, Samsun Lojistik Merkezi'nin hayata geçirilmesinde sorumluluk üstlendiklerini, Samsun Metal Metroloji ve Kalibrasyon Laboratuvarı ile Samsun Teknopark'ın kuruluşuna katkı sağladıklarını kaydetti.

"Fuarcılıktan lojistiğe, laboratuvardan teknolojiye kadar bütün bu yatırımların ortak amacı aynıydı; Samsun'da yatırım yapmanın, üretmenin ve dünyayla rekabet etmenin altyapısını güçlendirmek" diyen Murzioğlu, bugün Teknopark ekosisteminde iki yerleşkede 93 AR-GE firması, 24 girişim ofisi ve 35 akademik girişim ofisinin yer aldığını, yaklaşık bin kişinin istihdam edildiğini belirtti.

Sanayi alanları büyüdü, Samsun Teknoloji OSB hayata geçti

Sanayi yatırımlarının önünü açmak için organize sanayi bölgelerinin gelişimini yalnızca sanayicilerin meselesi olarak görmediklerini ifade eden Murzioğlu, Merkez OSB, Kavak OSB ve Gıda OSB'de altyapının geliştirilmesi, üretim koşullarının iyileştirilmesi ve sanayicilerin ihtiyaçlarının karşılanması için çalıştıklarını söyledi. Mevcut sanayi alanlarının Samsun'un gelecek vizyonu açısından yeterli olmayacağını yıllar öncesinden gördüklerini belirten Murzioğlu, yeni sanayi alanı ihtiyacını uzun süre gündemde tuttuklarını ve bu çalışmaların sonucunda Samsun Yeni Organize Sanayi Bölgesi'nin, yeni adıyla Samsun Teknoloji OSB'nin şehre kazandırıldığını kaydetti. Samsun genelindeki sanayi kapasitesine ilişkin rakamları da paylaşan Murzioğlu, üç yıl önce organize sanayi bölgelerinde üretim yapan 201 işletmenin yaklaşık 15 bin 665 kişiye istihdam sağladığını, bugün ise Samsun genelinde 11 organize sanayi bölgesinde üretim yapan 230 işletme ve yaklaşık 19 bin kişilik sanayi istihdamı bulunduğunu kaydetti. Samsun Teknoloji OSB'de bugüne kadar 15 firmaya tahsis gerçekleştirildiğini, bir firmanın üretime geçtiğini, üç firmanın ruhsat aşamasında bulunduğunu ve bölgede 200'ün üzerinde istihdam oluştuğunu belirten Murzioğlu, yılbaşından sonra bu istihdamın 2 bin, 3 bin seviyelerine çıkmasını beklediklerini ifade etti. Murzioğlu, "Bir dönem 'Samsun'a yeni sanayi alanı gerekiyor' diyorduk. Bugün 30 bin dönüm sanayi alanımız var. Artık yeni sanayi alanlarında yatırımın, üretimin ve istihdamın nasıl büyüyeceğini konuşuyoruz. Bu durum, talep eden bir şehirden, gelecekteki üretim kapasitesini planlayan bir şehre geçiştir" şeklinde konuştu.

Samsun'un ihracatı 1,6 milyar doları aştı

Samsun'un ihracatını yalnızca bir dış ticaret rakamı olarak değerlendirmediklerini belirten Murzioğlu, ihracatın ekonomik kalkınma, yüksek milli gelir, daha güçlü firmalar, daha nitelikli üretim, daha fazla pazar ve daha dirençli bir şehir ekonomisi açısından kritik öneme sahip olduğunu dile getirdi. 2009 yılında yaklaşık 304 milyon dolar seviyesinde olan Samsun ihracatının 2021 yılında 1,29 milyar dolara ulaştığını, 2025 yılında ise 1 milyar 648 milyon 534 bin 629 dolar seviyesine yükseldiğini hatırlatan Murzioğlu, ihracat yapılan ülke sayısının da 183'e çıktığını belirtti. Samsun'dan bugün 94 farklı fasılda ve 163 farklı sanayi ürün grubunda dünyanın farklı pazarlarına ürün gönderildiğini sözlerine ekleyen Murzioğlu, "2009'da 304 milyon dolarlık ihracat yapan Samsun'dan, bugün 1,6 milyar doların üzerinde ihracat yapan Samsun'a geldik. Bu yalnızca rakamsal bir büyüme değildir. Samsun'un üretim kapasitesinin, pazar çeşitliliğinin ve dünya ile kurduğu ekonomik bağın büyümesidir" ifadelerini kullandı.

Samsun'un ihracatına "ekosistem" modeli

İhracatın sürdürülebilir biçimde artırılması amacıyla ihracatı bir ekosistem olarak ele aldıklarını dile getiren Murzioğlu, İhracat Master Planı hazırladıklarını, Dış Ticaret İstihbarat ve Destek hizmetleri oluşturduklarını, firmalara hedef pazar ve potansiyel müşteri analizleri sunduklarını, mobilya, medikal, inşaat ve yapı malzemeleri ile gıda sektörlerinde Ticaret Bakanlığı destekli UR-GE projeleri yürüttüklerini söyledi. Uluslararası fuarlar, iş gezileri ve ikili iş görüşmelerinin yanı sıra dış ticaret uzmanlarının yetiştirilmesine yönelik çalışmalar da gerçekleştirdiklerini belirten Murzioğlu, 2022-2026 döneminde firmaları beş ülkeye iş gezisi, fuar, ticaret heyeti veya B2B organizasyonu kapsamında taşıdıklarını, 224 firmaya birebir dış ticaret ve ihracat danışmanlığı verdiklerini, 139 firma için hedef pazar ve potansiyel müşteri çalışması yaptıklarını ve 230 ikili iş görüşmesi gerçekleştirdiklerini kaydetti. Murzioğlu, "Bu rakamların tamamı aynı hedefe hizmet ediyor. Daha fazla Samsun firmasını dünya ile iş yapabilir hale getirmek. Çünkü bizim için başarı; bir toplantının yapılmış olması değil, o toplantının firmamız için yeni bir bağlantıya, yeni bir müşteriye ve yeni bir pazara dönüşmesidir" açıklamasında bulundu.

"Rakamların arkasında Samsun ekonomisinin hareketliliği var"

Samsun TSO'nun son dört yıllık dönemde sunduğu hizmetlerin ölçeğine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Murzioğlu, sanayicilerin üretim kapasitesinin tespit ve belgelendirilmesi amacıyla dört yılda toplam bin Kapasite Raporu düzenlediklerini, yerli üretimin belgelendirilmesi kapsamında 650 Yerli Malı Belgesi verdiklerini ve ihracatçıların işlemlerini sürdürebilmeleri için 167 bin dış ticaret belgesini onayladıklarını söyledi. Aynı dönemde 6 bin dozvola satışı gerçekleştirildiğini, lojistik ve taşımacılık sektörüne yönelik 11 bin sayısal takograf kartının teslim edildiğini ve 750 tır karnesi düzenlendiğini belirten Murzioğlu, ulusal ve uluslararası kaynaklara 13 proje başvurusu gerçekleştirdiklerini ve bunlardan 9'unun desteklenmeye hak kazandığını kaydetti. Odanın liderliğinde yürütülen Avrupa Birliği projeleriyle toplam 3,65 milyon avroluk proje hacminin yönetildiğini kaydeden Murzioğlu, projeler aracılığıyla Odaya ve proje ortaklarına sağlanan toplam AB hibesinin yaklaşık 2,39 milyon avroya ulaştığını, bu hibelerden doğrudan oda bünyesinde kullanılan tutarın ise yaklaşık 1,08 milyon avro olduğunu açıkladı. OKA destekleriyle ihracat eğitimi, dijital beceri geliştirme, insan kaynakları ve Samsun Lojistik Merkezi Yatay Kapalı Depo gibi projelerin tamamlandığını da sözlerine ekleyen Murzioğlu, bu projelerle kent ve iş dünyasına yaklaşık 3,6 milyon TL kaynak kazandırıldığını ifade etti. Murzioğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu rakamların her birinin arkasında değer var. Her yeni üyeliğin arkasında ekonomik hayata katılan yeni bir girişim var. Her kapasite raporunun arkasında üretim yapan bir sanayici var. Her danışmanlığın, her ikili görüşmesinin arkasında yeni bir ticari bağlantı ihtimali var. Dolayısıyla bu rakamlar odanın değil, Samsun ekonomisinin hareketliliğinin rakamlarıdır."

Yeni dönemin odağı ihracat, dijital ve yeşil dönüşüm

Dünyada ticaretin kurallarının değiştiğine, teknolojinin iş yapma biçimlerini dönüştürdüğüne ve karbon düzenlemelerinin uluslararası ticaretin yeni unsurlarından biri haline geldiğine dikkati çeken Murzioğlu, 2024 yılında çalışma alanlarındaki üç stratejik önceliği "ihracat, dijital dönüşüm ve yeşil dönüşüm" olarak belirlediklerini, rekabetin artık yalnızca fiyat üzerinden şekillenmediğini belirterek, "Artık mesele üretmek değildir. Daha teknolojik üretmek, daha verimli üretmek, daha sürdürülebilir üretmek ve ürettiğini dünyanın daha fazla pazarına satabilmektir" dedi.

Samsun'un Karadeniz'in önemli lojistik ve ticaret merkezlerinden biri olması hedefiyle uluslararası alanda da çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Murzioğlu, Gürcistan Acara TSO ve Bulgaristan Varna TSO ortaklığıyla sürdürülen LOCİNET projesi kapsamında kentteki yaklaşık 50 lojistik ve gümrük firmasının yanı sıra STK ve kurumlarla saha çalışmaları gerçekleştirildiğini, Samsun Lojistik İhtiyaç Analizi ve Eylem Planı'nın tamamlandığını, ortaklarla birlikte üç bölgeyi kapsayan uluslararası yayının da tamamlanmak üzere olduğunu ve gençlere yönelik lojistik ve dijital beceri eğitimlerinden hackathona, yapay zeka destekli lojistik portalından Uluslararası Lojistik Zirvesi'ne kadar çeşitli çalışmalar yürütüldüğünü kaydetti. Eğitim ve kapasite geliştirme çalışmalarında da yeni ekonominin ihtiyaçlarına odaklandıklarını belirten Murzioğlu, dış ticaretten e-ihracata, dijital pazarlamadan yapay zekaya, siber güvenlikten finansmana, sürdürülebilirlikten Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizmasına, girişimcilikten proje geliştirmeye kadar farklı alanlarda düzenlenen programlarla yaklaşık 2 bin 500 kişiye ulaştıklarını, dijital dönüşüm alanında ise 11 program düzenleyerek 544 katılımcıya eriştiklerini açıkladı. Murzioğlu, "Bizim için eğitim düzenlemek tek başına yeterli değildir. Önemli olan, verilen bilginin işletmenin rekabet kapasitesine dönüşmesidir. Bu nedenle yeni dönemde yaklaşımımız; bilgilendirmekten kapasite geliştirmeye, kapasite geliştirmekten dönüşüme doğru ilerliyor" diye konuştu.

"Yeşil dönüşümü ticaretin geleceği olarak görüyoruz"

Yeşil dönüşümü yalnızca çevresel sorumluluk olarak değerlendirmediklerini vurgulayan Murzioğlu, karbon maliyetleri, Avrupa Birliği düzenlemeleri ve sürdürülebilirlik kriterlerinin uluslararası ticarete etkisinin giderek arttığını söyledi. Üyeleri değişiklikler gerçekleştikten sonra bilgilendiren değil, değişim gerçekleşmeden önce hazırlayan bir oda olmayı hedeflediklerini belirten Murzioğlu, 2026 yılında AB hibeli TEBD II Programı kapsamında "Doğudan Batıya Sürdürülebilirlik Köprüsü" projesini hayata geçirdiklerini açıkladı. Dijitalleşmenin de yalnızca teknoloji yatırımı olmadığını, satıştan üretime, pazarlamadan veriye, müşteri ilişkilerinden ihracata kadar işletmenin tamamını ilgilendiren bir dönüşüm olduğunu ifade eden Murzioğlu, bu anlayışla üyelerin dijital kapasitesini artırmaya yönelik çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Oda hizmet altyapısına da yatırım yaptıklarını belirten Murzioğlu, yapay zekayı hizmet süreçlerine entegre ettiklerini, hız ve güvenlik konusunda altyapıyı geliştirdiklerini, web sitesini güncellediklerini ve iç süreçleri standardize ederek kurumsal yazılım altyapısını geliştirdiklerini söyledi. Mobil uygulama için de önemli bir altyapı oluşturulduğunu belirten Murzioğlu, teknolojik dönüşümün yalnızca üyelerin değil, odanın hizmet kapasitesinin artırılması açısından da önemli olduğunu ifade etti.

"Şehrin ihtiyacını projeye, projeyi kaynağa dönüştürüyoruz"

Ulusal ve uluslararası proje geliştirme kapasitesinin yıllar içinde Samsun TSO'nun önemli kurumsal yetkinliklerinden biri haline geldiğini belirten Başkan Salih Zeki Murzioğlu, Avrupa Birliği programlarından ulusal fonlara, Avrupa İşletmeler Ağı'ndan Türkiye-AB İş Dünyası Diyaloğu'na, Karadeniz Havzası programlarından teknik destek mekanizmalarına kadar farklı kaynaklardan Samsun iş dünyasına bilgi, uzmanlık ve finansman taşıdıklarını, projeyi bir amaç olarak değil, şehrin ihtiyacını kaynağa dönüştürmenin bir aracı olarak gördüklerini ifade etti. Samsun TSO'nun hizmet alanının bazı çalışmalar kapsamında artık Samsun sınırlarının ötesine geçtiğini belirten Murzioğlu, Avrupa İşletmeler Ağı'nın Karadeniz Konsorsiyumu koordinatörlüğünü yürüttüklerini ve oda liderliğinde 16 ile hizmet veren stratejik ağ sayesinde firmaların uluslararası pazarlara erişimini kolaylaştırdıklarını, dış ticaret ve AB mevzuatı konusunda rehberlik sağladıklarını, KOBİ'lerin küresel tedarik zincirlerine entegrasyonuna katkı sunduklarını kaydetti. Esas başarının yalnızca alınan hibe miktarı olmadığını, Samsun'un ihtiyacını doğru tanımlamak ve bu ihtiyacı kalıcı kapasiteye dönüştürmek olduğunu vurgulayan Murzioğlu, bu yapının yıllar önce ortaya koydukları "Karadeniz Bölgesi'nde lider ve öncü, Karadeniz Havzası'nda etkin bir uluslararası aktör olmak" vizyonunun somut karşılıklarından biri olduğunu belirterek, "Biz projeyi bir amaç olarak görmüyoruz. Proje bizim için şehrin ihtiyacını kaynağa dönüştürmenin aracıdır" ifadelerini kullandı.

"Güçlü üye, güçlü Samsun demektir"

Samsun iş dünyasının sorunlarının ilgili karar mercilerine taşınmasının da odanın temel görevlerinden biri olduğunu ifade eden Murzioğlu, yüksek enflasyon, finansmana erişim sorunları, maliyet baskıları, küresel çatışmalar ve ekonomik belirsizliklerin iş dünyasını doğrudan etkilediği bir dönemden geçildiğini söyledi. Meslek komiteleri, firmalar ve sektörlerden gelen talepleri topladıklarını belirten Murzioğlu, finansmana erişimden istihdam maliyetlerine, mevzuattan dış ticarete, yatırım ortamından sanayi altyapısına, ulaşımdan lojistiğe kadar birçok başlığın ilgili karar mercilerine aktarıldığını kaydetti. Murzioğlu, "Temsil gücünü yalnızca toplantılara katılmak olarak görmüyoruz. Temsil; üyemizin sesini karar masasının üzerine koyabilmektir" dedi.

2026-2029 Stratejik Planı ile yeni dönemin iki temel amacının belirlendiğini açıklayan Murzioğlu, bunların Samsun TSO üyelerinin güçlendirilmesi ve rekabet kapasitesinin artırılması ile bölgesel gelişime öncülük etmek olduğunu söyledi. Yeni dönemde Samsun'da e-ticaret yapan firma sayısını 7 bin 939'dan en az 10 bine yükseltmeyi, odaya kayıtlı e-ticaret yapan firma sayısını yüzde 10 artırmayı, ilk kez ihracat yapan üyelerin sayısını yüzde 10 artırmayı, sanayici üyelerin en az yüzde 10'una karbon ayak izi ve sürdürülebilirlik danışmanlığı sunmayı ve üyelerin en az yüzde 10'unun yararlanacağı dijital eğitim platformunu oluşturmayı hedeflediklerini belirtti. Murzioğlu, "Bütün bu hedeflerin merkezinde tek bir kavram var; Güçlü üye. Çünkü güçlü üye daha fazla yatırım yapar. Güçlü üye daha fazla üretir. Güçlü üye daha fazla istihdam sağlar. Güçlü üye daha fazla ihracat yapar. ve güçlü üyelerden oluşan bir iş dünyası Samsun'u güçlendirir" değerlendirmesinde bulundu.

"Gayrimenkul varlığımızı katlayarak artırdık, yeni şirket ortaklıkları kurduk"

Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, 2009 yılından bugüne kadar odanın kurumsal yapısını, ekonomik gücünü ve Samsun iş dünyasına sunduğu hizmet kapasitesini geliştirmek amacıyla önemli yatırımlar gerçekleştirdiklerini belirterek, ortak aklın güçlendirilmesinden ekonomik altyapının geliştirilmesine, sanayi ve lojistik kapasitenin artırılmasından teknoloji, inovasyon ve ihracatın desteklenmesine kadar birçok alanda çalışmalar yürüttüklerini söyledi. 2021 yılında hizmete alınan mevcut hizmet binasının ardından çevredeki alanların da odaya kazandırılmasıyla Samsun TSO Kampüs Projesi'nin önünün açıldığını ifade eden Murzioğlu, nisan ayında temeli atılan projeyle hizmet binası, iş merkezi, toplantı ve etkinlik alanlarının bir arada bulunacağı, uzun yıllar Samsun iş dünyasına ve kente hizmet verecek yeni bir kompleks oluşturulacağını kaydetti. Odanın yatırımlarını mevcut varlıklarını elden çıkararak değil, finansal gücünü artırarak gerçekleştirdiğine dikkati çeken Murzioğlu, şunları söyledi:

"Dün, şehrimizin ihtiyaç duyduğu ekonomik altyapının oluşması için çalıştık. Bugün üyelerimizin rekabet gücünü artırıyoruz. Yarın ise daha teknolojik, daha sürdürülebilir, daha fazla üreten, daha fazla ihraç eden ve dünyayla daha güçlü bağlar kuran bir Samsun için çalışmaya devam edeceğiz. Tek binası olan odamıza ikinci ve üçüncü binayı kazandırdık, gayrimenkul varlığımızı katlayarak artırdık ve yeni şirket ortaklıkları kurduk. Bunlar deneyimle ve sizlerin güveniyle mümkün oldu."

"Yeni hedefimiz daha yüksek katma değer"

Yeni dönemde oluşturulan kapasitenin daha yüksek katma değere dönüştürülmesinin temel hedef olduğuna vurgu yapan Murzioğlu, yalnızca üretmenin değil daha nitelikli üretmenin, yalnızca ihracat yapmanın değil daha fazla firmayı küresel pazarlara taşımanın, yalnızca teknolojiyi takip etmenin değil dijital dönüşümü işletmelerin rekabet gücüne dönüştürmenin önemine dikkati çekti. Murzioğlu, "Yalnızca çevreyi konuşmak değil, yeşil dönüşümü sanayimizin geleceğinin bir parçası haline getirmek. Yalnızca projelere katılmak değil, Samsun'un ve bölgenin dönüşümüne öncülük edecek projeleri üretmek. Yalnızca sorunları ifade etmek değil, çözüm üretmek, karar mekanizmalarına taşımak ve sonuç almak. Çünkü bizim görevimiz Samsun'un potansiyelini harekete geçirmektir" ifadelerini kullandı.

Konuşmasının sonunda meclis üyelerine teşekkür eden Murzioğlu, 6 Ekim'de gerçekleştirilecek oda organ yenileme seçimlerinin Samsun Ticaret ve Sanayi Odası'nın tarihine ve kimliğine yakışır şekilde, birlik ve beraberlik içerisinde tamamlanmasını diledi.

"Bu süreçte önceliğimiz her daim 125 yıldır camiamıza hizmet eden Samsun Ticaret ve Sanayi Odamızın itibarıdır" diyen Murzioğlu, meclis üyeleri, meslek komiteleri, hesapları inceleme ve mevzuat komisyonu üyeleri, TOBB delegeleri, disiplin kurulu, yüksek istişare kurulu ile kadın ve genç girişimciler kurullarına katkılarından dolayı şahsı ve yönetim kurulu adına teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı