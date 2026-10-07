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Otomotiv ihracatı ocak-eylül döneminde 31,1 milyar dolarla rekor kırdı

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Otomotiv endüstrisi bu yılın ocak-eylül döneminde ihracatını yüzde 3,1 artırarak 31,1 milyar dolara çıkardı ve tüm zamanların en yüksek 9 aylık performansına ulaştı. Sektörün toplam ihracattaki payı yüzde 14,8 olurken en fazla dış satım 5 milyar dolarla Almanya'ya yapıldı.

Türkiye otomotiv endüstrisi, bu yılın 9 ayında 31,1 milyar dolarlık ihracata imza atarak, tüm zamanların en yüksek ocak-eylül dönemi performansına ulaştı.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'nin toplam ihracatı ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,2 artarak 210 milyar 972 milyon 841 bin dolar oldu.

Eylül ayında ihracat aylık bazda ise yüzde 15,4 artışla 26 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'nin lokomotif ihracat sektörlerinden otomotiv endüstrisi de dünya genelinde değişen tercihlere ve Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimler nedeniyle tedarik zincirlerinde yaşanan aksamalara rağmen 9 aylık dönemde dış satımda güçlü seyrini sürdürdü.

Otomotiv endüstrisi, bu yılın ocak-eylül döneminde geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 3,1 artışla 31,1 milyar dolarlık ihracat yaptı. Sektör, bu tutarla tüm zamanların en yüksek ocak-eylül dönemi performansına erişti.

Söz konusu dönemde otomotiv endüstrisinin toplam ihracattaki payı yüzde 14,8 olarak hesaplandı.

En fazla ihracat Almanya'ya

Aynı dönemde otomotivde en fazla ihracat 5 milyar dolarla Almanya'ya yapılırken bu ülkeyi 3,8 milyar dolarla Fransa, 2,9 milyar dolarla Birleşik Krallık, 2,8 milyar dolarla İtalya ve 2,5 milyar dolarla İspanya takip etti.

Değer bazında ihracat artışında İtalya zirvede yer aldı. Otomotiv sektörünün bu ülkeye dış satımı 434,8 milyon dolar arttı. İhracat artışında İtalya'yı 384,2 milyon dolarla Fransa, 198 milyon dolarla Hollanda, 127,3 milyon dolarla Almanya ve 69,1 milyon dolarla İsveç izledi.

Bu dönemde sektör, Hollanda'ya 631,9 milyon dolarlık, İsveç'e ise 266,2 milyon dolarlık ihracat yaptı.

En fazla ihracat Kocaeli'den

İl bazında bakıldığında, bu dönemde otomotiv sektöründe en fazla ihracat 9,3 milyar dolarla Kocaeli'den gerçekleştirildi.

Aynı dönemde Bursa'dan 7,1 milyar dolar, İstanbul'dan 6,4 milyar dolar, Sakarya'dan 3,3 milyar dolar, Ankara'dan 1,4 milyar dolarlık otomotiv ihracatı yapıldı.

TİM verilerine göre 2025 ve 2026 yılları ocak-eylül dönemlerinde otomotiv endüstrisinin en fazla ihracat (bin dolar) yaptığı ülkeler şöyle:

1 Ocak-30 Eylül (Bin dolar)
ÜLKE20252026Değişim (yüzde)
ALMANYA4.943.378,615.070.666,582,6
FRANSA3.436.206,573.820.369,8511,2
BİRLEŞİK KRALLIK3.096.674,632.933.556,52-5,3
İTALYA2.356.101,912.790.944,5518,5
İSPANYA2.567.462,392.456.470,28-4,3
SLOVENYA1.689.353,341.656.813,33-1,9
POLONYA1.344.507,891.393.354,363,6
BELÇİKA1.223.039,761.202.731,34-1,7
ABD914.168,25956.872,494,7
ROMANYA1.122.220,61943.266,93-15,9

Kaynak: AA
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