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Meksika'da ilk 8 ayda ihracat yüzde 29,3 artışla 549,4 milyar dolara ulaştı

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Meksika'da ilk 8 ayda ihracat yüzde 29,3 artışla 549,4 milyar dolara ulaştı
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Meksika'nın ihracatı, 2026'nın ilk sekiz ayında imalat ürünlerinin etkisiyle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29,3 artarak 549,4 milyar dolara ulaştı. Aynı dönemde imalat ürünü sevkiyatı yüzde 30,8, ithalat ise yüzde 26,8 artışla 539,5 milyar dolara yükseldi.

MEKSİKO, 29 Eylül (Xinhua) -- Meksika'nın ihracatı, 2026'nın ilk sekiz ayında imalat ürünlerinin etkisiyle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29,3 yükseldi.

Meksika Ulusal İstatistik ve Coğrafya Enstitüsü'nün pazartesi günü açıkladığı verilere göre, ilk sekiz ayda ihracat değeri 549,4 milyar ABD dolarına ulaşırken, imalat ürünü sevkiyatı yüzde 30,8 oranında artış gösterdi.

Öte yandan ithalat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26,8 artışla 539,5 milyar dolara ulaştı.

Meksikalı Banorte Finans Kuruluşu tarafından yayımlanan açıklamada ise yapay zekayla bağlantılı ürünlere yönelik güçlü talebin kısa vadede dış talebi desteklemeyi sürdüreceği belirtildi.

Banorte açıklamasında, "Dış ticaret dengemizi etkileyen faktörlerin kapsamını genişlettiğimizde, önümüzdeki aylarda önem kazanabilecek bazı unsurlar görüyoruz. Bunların başında, ABD-Meksika-Kanada Serbest Ticaret Anlaşması'nın yıllık gözden geçirilmesi kapsamında ABD ile yürütülen müzakereler geliyor" ifadelerine yer verdi.

Kuruluş, kısa vadede jeopolitik risklerin yanı sıra dikkat edilmesi gereken bir diğer faktörün de uluslararası petrol fiyatlarındaki yükseliş eğilimi olduğunu kaydetti.

Kaynak: Xinhua
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