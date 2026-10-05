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Libya, hurma hariç tarım ürünleri ve yerli gıda ihracatını yasakladı

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Libya, hurma hariç tarım ürünleri ve yerli gıda ihracatını yasakladı
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Libya Ekonomi ve Ticaret Bakanı Süheyl Ebu Şeyha, ihracatı düzenlemeye yönelik karar yayımladı. Kararla hurma dışındaki tüm tarım ürünlerinin, yerli üretim gıda ürünlerinin ve ithal malların yeniden ihracatı, iç piyasa koşulları istikrara kavuşana kadar yasaklandı.

TRABLUS, 5 Ekim (Xinhua) -- Libya Ekonomi ve Ticaret Bakanı Süheyl Ebu Şeyha, ihracat faaliyetlerinin düzenlenip denetlenmesine yönelik bir karar yayımladı. Karar, mal ve ürün ihracatına ve yeniden ihracatına yönelik kısıtlamalar getiriyor.

Bakanlıktan pazar günü yapılan açıklamada hurma dışındaki tüm tarım ürünlerinin ihracatının yasaklandığı belirtildi.

Kararda, iç piyasa koşulları istikrara kavuşana kadar yerli üretim gıda ürünlerinin ihracatı ve ithal edilmiş her türlü mal ve ürünün yeniden ihracatı da yasaklanıyor.

Açıklamaya göre karar, ihracat faaliyetlerini düzenlemeyi ve iç piyasada mal ve ürün bulunmasını güvence altına almayı amaçlıyor.

Karar, hükümetin dış ticareti düzenlemek ve iç piyasada mal bulunmasını sağlamak üzere aldığı önlemler kapsamında yürürlüğe girdi.

Kaynak: Xinhua
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