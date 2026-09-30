Kayseri'nin ağustos ihracatı yüzde 9,88 artışla 333 milyon doları geçti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ağustos ayı ihracat verileri açıklandı. Açıklanan verileri değerlendiren Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, ağustos ayı ihracat rakamlarını değerlendirerek, yılsonu beklentilerinin olumlu olduğunu söyledi.

Başkan Büyüksimitci, 2026 yılı ağustos ayında gerçekleştirilen ihracatın, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,88 oranında artarak 333 milyon 760 bin 481 dolar olarak gerçekleştiğini açıkladı. İhracatta bir önceki aya göre de yüzde 9,23 oranında düşüş yaşandığını ifade eden Büyüksimitci, Kayseri'nin ilk sekiz aylık ihracatının ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,64 oranında artarak 2 milyar 630 milyon 148 bin 629 dolara yükseldiğini söyledi. Büyüksimitci, ağustos ayında Kayseri'den 150 ülkeye ihracat gerçekleştirildiğini belirterek, ihracatta en fazla paya sahip sektörün kablo olduğunu söyledi. Kablo sektörünü mobilya ve elektrikli ev aletleri sektörlerinin yakından takip ettiğini ifade eden Büyüksimitci, ağustos ayında en fazla ihracat yapılan ülkelerin ise AB, Almanya ve Polonya olduğunu kaydetti.

Büyüksimitci, Kayseri'nin ihracatındaki artışın Türkiye genelindeki artışın üzerinde gerçekleştiğine dikkat çekerek, "İhracatımızdaki yükselişin son birkaç aydır Türkiye genelindeki artışın üzerinde olması, Kayseri'nin ihracatta güçlü seyrini sürdürdüğünü gösteriyor. Türkiye genelinde en fazla ihracat yapan 10. il konumundayız. Sanayicimizin üretim gücü ve ihracat kabiliyetiyle bu konumumuzu daha da güçlendireceğimize inanıyorum" dedi.

Kayseri'nin yılın geri kalanında da ihracat performansını koruyacağına inandığını ifade eden Büyüksimitci, "Yılın ilk sekiz ayındaki performansımız, 2026 yılı sonunda 4 milyar doları bir miktar aşacağımıza yönelik beklentimizi güçlendiriyor. Sanayicimizin üretim kabiliyeti, ihracat tecrübesi ve farklı pazarlardaki güçlü varlığı bu hedefe ulaşmamızda en önemli gücümüz" diye konuştu.

Kayseri'nin ihracatını yalnızca rakamsal bir artış olarak değerlendirmediklerini vurgulayan Büyüksimitci, "İhracattaki her artış, şehrimizin üretim gücünün, firmalarımızın rekabetçiliğinin ve çalışanlarımızın emeğinin bir göstergesidir. Önümüzdeki dönemde de ihracat pazarlarımızı çeşitlendirerek, katma değerli üretimi artırarak ve Kayseri'nin dış ticaretteki konumunu daha da güçlendirerek yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Başkan Büyüksimitci, ihracatın artmasında emeği bulunan tüm sanayici, ihracatçı ve çalışanlara teşekkür ederek, Kayseri'nin üretim ve ihracat başarısının yılın kalan bölümünde de artarak devam etmesini temenni etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı