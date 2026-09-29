Garanti BBVA’dan Dış Ticaret İşlemlerinde Avantajlı Paket Dönemi

Garanti BBVA, dış ticaret işlemleri gerçekleştiren şahıs ve tüzel müşterilerinin farklı ihtiyaçlarına yönelik yeni Dış Ticaret Paketleri geliştirdi. Paketler, uluslararası ticarette sık kullanılan dış ticaret ve bankacılık işlemlerini bir araya getirerek müşterilerin işlem maliyetlerini daha öngörülebilir biçimde yönetmesine katkı sağlıyor.

İthalat, ihracat ve her iki işlem türünü birlikte kapsayan karma paketler; Başlangıç, Avantaj ve Prestij başlıkları altında farklı işlem hacimlerine uygun seçeneklerle sunuluyor. Paketler; ithalat ve ihracat işlemlerinin yanı sıra Giden/Gelen SWIFT işlemleri ile Garanti BBVA Çeki ve Başka Banka Çeki tahsil işlemlerini de kapsıyor. Böylece müşteriler, yıllık işlem yoğunluklarına uygun paketi tercih ederek işlem bazlı ücretlendirmeye kıyasla maliyet avantajı elde ediyor. Prestij paketlerinde, EFT ve havale işlemleri masrafsız olarak gerçekleştirilebiliyor.

Dijitalden kolay satın alma, anlık kullanım takibi

Garanti BBVA Dış Ticaret Paketleri, şubelerin yanı sıra Mobil ve İnternet Bankacılığı üzerinden self-servis olarak satın alınabiliyor. Paketlerde sunulan kullanım hakları 12 ay boyunca geçerli olurken müşteriler, kalan kullanım haklarını dijital kanallardan anlık olarak görüntüleyebiliyor.

Cemal Onaran: “Dış ticaret yapan işletmelerin maliyet yönetimini kolaylaştırıyoruz”

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Cemal Onaran yeni çözüme ilişkin şunları söyledi:

"Dış ticaret yapan işletmeler için finansmana erişimin yanı sıra operasyonel süreçlerin hızlı, sade ve öngörülebilir biçimde yönetilebilmesi de büyük önem taşıyor. Bu nedenle farklı işlem ihtiyaçlarını bir arada karşılayan paketler geliştirmeyi ve bu paketleri dijitalden müşterilerimizin doğrudan kullanımına sunmayı birbirini tamamlayan iki adım olarak görüyoruz. Amacımız yalnızca maliyet avantajı sağlamak değil; işletmelerin operasyonlarını daha fazla kontrol ve daha az iş yüküyle yönetebilecekleri bir deneyim sunmak. Garanti BBVA olarak daima müşterilerimizin sesine kulak vermeye, dış ticarette değişen ihtiyaçları yakından izlemeye, verimliliği ve uluslararası rekabet gücünü destekleyen çözümler geliştirmeye devam edeceğiz.”