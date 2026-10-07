Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-AB ticaretinin 30 yılda 11 kat arttığını belirtti

ACE BPSC 2026 Zirvesi'nde konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Limanlarımız, lojistik merkezlerimiz, deniz yolunda dünyada ilk 10'dayız. Karayolu ulaşımında dünyada ilk 11'in içindeyiz. Havayolunda Türk Hava Yolları ile dünyada 4'üncüyüz. Turizmde dünyada 4'üncüyüz. Müteahhitlikte Çin'in ardından dünyada 2'nci sıradayız. Türkiye-AB ticareti 1996'da 21 milyar dolarken dediğim gibi 233 milyar dolara yükseldi, 30 yıl içinde 11 kat artış gösterdi" dedi.

Türk-Amerikan İş Adamları Derneği (TABA-AmCham) ev sahipliğinde ve Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen ACE BPSC 2026 Zirvesi, bu akşam İstanbul 'da bir otelde başladı. 'İnovasyon, Yatırım, Teknoloji ve Ticaret için Girişimcilik: Daha Güçlü Bir Transatlantik Gelecek İnşa Etmek' temasıyla düzenlenen ve 9 Ekim'de son bulacak olan zirvenin ilk gününde gerçekleştirilen 'AmCham Leadership & Gala Dinner' programına, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul Valisi Davut Gül, Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Bereket Murat Oktay, AmChams in Europe (ACE) Başkanı Ajša Vodnik ve TABA-AmCham Genel Başkanı Süleyman Ecevit Sanlı katıldı.

'YÜZDE 50 DIŞ TİCARETE AÇIK BİR ÜLKEYİZ'

Programda konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, " Türkiye, Amerikalı dostlar için hatırlatmak isterim, dış ticarete çok açık bir ülke. Mal ve hizmet ihracat toplamı 410 milyar dolar. Temmuz itibarıyla milli gelirimiz 1,7 trilyon dolar olarak açıklandı. Mal ve hizmet ihracatının milli gelire oranı yüzde 27. Buna ithalatı da eklersek 865 milyar dolar mal ve hizmet ihracat ile ithalat toplamımız var. Bunu 1,7 trilyon dolara böldüğümüzde aşağı yukarı yüzde 50 dış ticarete açık bir ülkeyiz. Limanlarımız, lojistik merkezlerimiz, deniz yolunda dünyada ilk 10'dayız. Karayolu ulaşımında dünyada ilk 11'in içindeyiz. Havayolunda Türk Hava Yolları ile dünyada 4'üncüyüz. Turizmde dünyada 4'üncüyüz. Müteahhitlikte Çin'in ardından dünyada 2'nci sıradayız. İmalat sanayi olarak da güçlü bir üretim kabiliyeti olan bir ülkeyiz. Biz bunu ABD'den yaptığımız ithalatlarla, Avrupa Birliği'nden yaptığımız ithalatlarla, Uzak Doğu'dan yaptığımız ithalatlarla, enerji ithalatımızla. Tek taraflı çalışan bir ticaret yok, iki taraflı çalışan bir ticaret var. İş yaptığımız ülkelerin de birlikte kazan-kazan formülüyle biz eşitlik temelinde, dengeli ticaret temelinde bunu götürmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

'AVRUPA BİRLİĞİ BİR NUMARALI DIŞ TİCARET ORTAĞIMIZ'

Bakan Bolat, "Avrupa Birliği Türkiye için bir numaralı dış ticaret ortağımız. İhracatta yüzde 43, ithalatımızda yüzde 32 pazar payı olan bu ortağımız 27 ülke ile. Ona İngiltere'yi de ekleyebiliriz, diğer Avrupa ülkelerini de eklediğimizde bu oranlar yüzde 50'yi geçiyor, 55'lere geliyor. 233 milyar dolar, Euro bazında ise 205 milyar Euro geçen yılki ticaretimiz. Bu, dengede olan bir ticaret. 117-116 milyar dolar ticaretimiz ve her yıl da yüzde 4-yüzde 5 artan bir ticaret. Lojistik anlamında da çok büyük bir sektörel katkı var. ve turizm anlamında da Türkiye'ye gelen turistlerin yüzde 65'i Avrupa menşeli, Avrupa mahreçli geliyor. Amerika'yı da söyledim 1,6 milyon. Doğrudan yatırımlar bakımından baktığımızda da Türkiyemize gelen 294 milyar dolar doğrudan yatırımın yüzde 63'ü Avrupa kaynaklı olarak geldi. Bu büyük bir arz tedarik zinciri oluşmasını sağladı. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın liderlik ettiği son 23-24 yılda Gümrük Birliği çok başarılı bir sanayi entegrasyonuna dönüştü. Türkiye-AB ticareti 1996'da 21 milyar dolarken dediğim gibi 233 milyar dolara yükseldi, 30 yıl içinde 11 kat artış gösterdi. Burada son 24 yılın çok büyük katkısı, ekonomik başarısının katkısı bulunmakta" ifadelerini kullandı.

'ÜLKEMİZİN POZİSYONUNU VE BEKLENTİLERİNİ NET BİR ŞEKİLDE MUHATAPLARIMIZLA PAYLAŞTIK'

Bakan Bolat, "4 Mart 2026 tarihinde Avrupa Birliği Komisyonunun aldığı taslak karar, kararlaştırdığı taslak kararda Türkiye ve diğer STA (Serbest Ticaret Anlaşması) yapılmış ülkeler 'Made in EU' kapsamında alınarak 'Made with Europe' anlamında devam ettirilmekle beraber; eklerde başta otomotiv sektörü olmak üzere ciddi kısıtlayıcı ve handikap gördüğümüz hükümlerin de yer aldığı bir süreçte yoğun bir diplomasi yürütüyoruz. Bu yıl 5 defa Brüksel'e ve 8-9 Avrupa Birliği ülkesine giderek hükümetimizin, ülkemizin pozisyonunu ve beklentilerini net bir şekilde muhataplarımızla paylaştık. İş dünyasını harekete geçirdik, hem Türkiye'de hem Avrupa'daki iş dünyasını. Komisyon, Konsey, Avrupa Birliği Parlamentosu nezdinde yoğun diplomasi faaliyetlerimiz devam ediyor. Chicago'ya gitmeden 1 gece önce Brüksel'deydik. 1 gün boyunca Brüksel'de yoğun bir şekilde ilgili Komisyon Başkan Yardımcısı ve Komiserlerle görüşmelerimiz oldu. Bu sabah da Avrupa Birliği'nin Ankara Daimi Temsilcisi Büyükelçi ve üye ülkelerin büyükelçileriyle kahvaltılı toplantıda ülkemizin bu konudaki yaklaşımını, beklentilerini net bir şekilde ortaya koyduk" dedi.

'SONUCUN HEM ÜLKEMİZ HEM DE AVRUPA İÇİN HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUZ'

Bakan Bolat, "Pazartesi, Salı, Çarşamba günü yine Brüksel'de olacağız. Türkiye-Avrupa Birliği Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğunu 2 yıl önce başlatmıştık. Bunun 3'üncü toplantısı Brüksel'de AB Komisyonunun ev sahipliğinde yapılacak. İş dünyamızın liderleri ve geniş bir basın temsilcileri de heyette yer alacak. Ekip olarak yoğun bir şekilde tam saha pres çalışıyoruz. Bu anlamda inşallah sonucun hem ülkemiz hem de Avrupa için hayırlı olmasını diliyoruz. Birlikte kazanacağımız, dengeli ticaretimizin devam edeceği ve gelecekteki yatırım ve birlikte üretim perspektifinin asla kaybedilmeyeceği ortaklığımızın ve Gümrük Birliği entegrasyonumuzun güncellenerek, modernleştirilerek devamını diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı