Ordu'da su ürünleri tesisleri denetleniyor, 2025'te 28 milyon euro gelir sağlandı

Ordu'da deniz ve iç sularda faaliyet gösteren su ürünleri yetiştiricilik tesisleri, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından denetleniyor.

Ordu'da yetiştirilen Türk somonu ve levrek hem yurt içi piyasasına sunuluyor hem de başta Rusya, Japonya, Vietnam ve Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor. Su ürünleri yetiştiriciliği faaliyetlerinden 2025 yılında yaklaşık 28 milyon euroluk döviz geliri elde edilen Ordu'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ihracata gönderilecek ve iç piyasaya sunulacak balıkların standartlara uygun, sağlıklı ve kaliteli olması amacıyla üretimin her aşamasında denetimlerini sürdürüyor. Perşembe ve Altınordu ilçelerinde kıyıdan yaklaşık 1 kilometre açıkta kurulan ağ kafeslerde Türk somonu ve levrek yetiştiriciliği yapılırken, ekipler üretim süreçlerini ve hasat edilecek balıkları kontrol etti.

Denetimlerde, üretimi yapılan balıkların sağlıklı, kaliteli ve mevzuata uygun şekilde yetiştirilip yetiştirilmediği kontrol edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı