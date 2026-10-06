Haberler

Ordu'da su ürünleri tesisleri denetleniyor, 2025'te 28 milyon euro gelir sağlandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ordu'da su ürünleri tesisleri denetleniyor, 2025'te 28 milyon euro gelir sağlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ordu'da su ürünleri yetiştiricilik tesisleri, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince denetleniyor. Denetimlerde Türk somonu ve levrek üretiminin sağlıklı, kaliteli ve mevzuata uygunluğu kontrol edilirken, kentte 2025'te yaklaşık 28 milyon euro döviz geliri elde edildi.

Ordu'da deniz ve iç sularda faaliyet gösteren su ürünleri yetiştiricilik tesisleri, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından denetleniyor.

Ordu'da yetiştirilen Türk somonu ve levrek hem yurt içi piyasasına sunuluyor hem de başta Rusya, Japonya, Vietnam ve Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor. Su ürünleri yetiştiriciliği faaliyetlerinden 2025 yılında yaklaşık 28 milyon euroluk döviz geliri elde edilen Ordu'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ihracata gönderilecek ve iç piyasaya sunulacak balıkların standartlara uygun, sağlıklı ve kaliteli olması amacıyla üretimin her aşamasında denetimlerini sürdürüyor. Perşembe ve Altınordu ilçelerinde kıyıdan yaklaşık 1 kilometre açıkta kurulan ağ kafeslerde Türk somonu ve levrek yetiştiriciliği yapılırken, ekipler üretim süreçlerini ve hasat edilecek balıkları kontrol etti.

Denetimlerde, üretimi yapılan balıkların sağlıklı, kaliteli ve mevzuata uygun şekilde yetiştirilip yetiştirilmediği kontrol edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gemlik'te yaşlı çiftin öldürülmesinin arkasından dambıl gürültüsü çıktı! Üst kat komşusu adliyede

Yaşlı çiftin katil zanlısı üst komşu! Sebep dambıl gürültüsü
İncirlik Üssü'nü karıştıran taciz skandalı! ABD'li kadın astsubay soluğu karakolda aldı

İncirlik Üssü'nü karıştıran iddia! ABD'li asker soluğu karakolda aldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İnfial yaratan görüntü! Neyse ki yaptığı yanına kar kalmadı

İnfial yaratan görüntü! Neyse ki yaptığı yanına kar kalmadı

8 öğrencinin bıçaklandığı ortaokuldan ilk görüntüler

8 öğrencinin bıçaklandığı ortaokuldan ilk görüntüler
Petek Dinçöz yeni şarkısı için çalışmalara başladı, yıllar önceki imajına geri döndü

Yıllar ona uğramıyor! Ünlü şarkıcı son haliyle hayran bıraktı
'Bozuk et' haberi yapan gazeteci tutuklandı

"Bozuk et" haberi başını yaktı! Adliye çıkışında böyle seslendi
Rus fenomenin öldüğü kazada karar

Tatiana'nın Türkiye'deki ölümünde karar
Gökberk Yıldırım'dan Haysiyet'in yeni bölümü için çarpıcı ipuçları: Aziz'in ölümü her şeyi değiştirecek

Haysiyet'te dengeler değişiyor! Ünlü oyuncudan bomba ipucu
Rakibi karşısında yerde kaldı! Galatasaraylılar görünce isyan etti

Milli futbolcuyu o halde görenler aynı yorumu yapıyor