Erzurum'un 9 aylık ihracatı 34 milyon 528 bin 340 dolar, Eylül'de yüzde 28,76 arttı

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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), ihracat verilerine göre Erzurum'un 2026 yılı Eylül ayı ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,76 artarak 4 milyon 137 bin 900 dolara yükseldi. Kentin Ocak-Eylül dönemindeki toplam ihracatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28,02 artışla 34 milyon 528 bin 340 dolar oldu.

2025 yılı Eylül ayında 3 milyon 213 bin 760 dolar olan ihracat, 2026 yılının aynı ayında 4 milyon 137 bin 900 dolara ulaştı. Ağustos ayında 4 milyon 692 bin 330 dolar olarak gerçekleşen ihracat ise Eylül ayında yüzde 11,82 geriledi. Ocak-Eylül döneminde 2025 yılında 26 milyon 971 bin 600 dolar olan kümülatif ihracat, 2026 yılında 34 milyon 528 bin 340 dolara yükseldi.

Su ürünleri ve hayvansal mamuller ilk sırada

Erzurum'un Eylül ayı ihracatında en yüksek payı Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller sektörü aldı. Sektörün ihracatı geçen yılın Eylül ayındaki 872 bin 830 dolardan bu yılın aynı ayında 1 milyon 707 bin 160 dolara yükselerek yüzde 95,6 artış gösterdi. Sektörün Ocak-Eylül dönemindeki ihracatı ise 15 milyon 356 bin 730 dolar olurken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 141,3 artış kaydedildi.

Kimyevi Maddeler ve Mamulleri sektörü Eylül ayında 841 bin 50 dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Geçen yılın aynı ayında 1 milyon 280 bin 660 dolar olan sektör ihracatı yüzde 34,3 gerilerken, Ocak-Eylül dönemindeki ihracat 6 milyon 524 bin 60 dolar oldu. Sektörün kümülatif ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,7 azaldı.

Otomotiv Endüstrisi sektörünün Eylül ayı ihracatı ise 509 bin 740 dolar olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayında 5 bin 30 dolar olan sektör ihracatında yüzde 10 bin 43 oranında artış yaşandı. Ocak-Eylül döneminde 1 milyon 221 bin 500 dolarlık ihracata ulaşan otomotiv sektöründe kümülatif artış yüzde 3 bin 942 oldu.

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri sektöründe Eylül ayında 236 bin 860 dolarlık ihracat yapılırken, sektörün Ocak-Eylül dönemi ihracatı 1 milyon 752 bin 210 dolar oldu. Eylül ayı ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 50,4 artarken, kümülatif ihracat yüzde 49,9 geriledi.

Elektrik ve Elektronik sektörünün Eylül ayı ihracatı 221 bin 70 dolar, Ocak-Eylül dönemi ihracatı ise 1 milyon 111 bin 140 dolar olarak kayıtlara geçti. Sektörde Eylül ayında yüzde 504, kümülatif dönemde ise yüzde 32,5 artış gerçekleşti.

İklimlendirme Sanayii sektöründe Eylül ayında 159 bin 350 dolarlık ihracat yapılırken, Ocak-Eylül dönemindeki ihracat 776 bin 300 dolar oldu. Sektörün Eylül ayı ihracatı yüzde 614, kümülatif ihracatı ise yüzde 252,7 arttı.

Demir ve Demir Dışı Metaller sektörünün Eylül ayı ihracatı 141 bin 260 dolar, Ocak-Eylül dönemi ihracatı 890 bin 510 dolar olarak gerçekleşti. Sektörün Eylül ayı ihracatı yüzde 104 artarken, kümülatif ihracatı yüzde 33,4 azaldı.

Tekstil ve Hammaddeleri sektöründe Eylül ayında 93 bin 440 dolarlık ihracat gerçekleştirilirken, Ocak-Eylül dönemindeki toplam ihracat 1 milyon 422 bin 440 dolar oldu. Sektörün Eylül ihracatı yüzde 62,9 azalırken, kümülatif ihracatı yüzde 52,9 arttı.

Madencilik Ürünleri sektöründe Eylül ayı ihracatı 71 bin 640 dolar, Ocak-Eylül dönemi ihracatı ise 292 bin 280 dolar oldu. Sektörün Eylül ayı ihracatı yüzde 161, kümülatif ihracatı yüzde 6,1 arttı.

Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar sektöründe Eylül ayında 53 bin 870 dolarlık ihracat yapılırken, Ocak-Eylül döneminde 2 milyon 279 bin 950 dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Sektörün Eylül ayı ihracatı yüzde 27,7, kümülatif ihracatı ise yüzde 35,9 geriledi.

Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri sektöründe Eylül ayında 37 bin 170 dolar, Ocak-Eylül döneminde 745 bin 610 dolarlık ihracat kaydedildi. Sektörün Eylül ayı ihracatı yüzde 57,8 azalırken, kümülatif ihracatı yüzde 42,9 arttı.

Çelik sektörünün Eylül ayı ihracatı 44 bin 510 dolar, Ocak-Eylül dönemi ihracatı 595 bin 220 dolar oldu. Eylül ayında yüzde 82,6, kümülatif dönemde ise yüzde 6 oranında düşüş yaşandı.

Makine ve Aksamları sektöründe Eylül ayında 6 bin 900 dolarlık ihracat yapılırken, Ocak-Eylül döneminde 1 milyon 371 bin 400 dolarlık ihracata ulaşıldı. Sektörün Eylül ihracatı yüzde 85,7 azalırken, kümülatif ihracatı yüzde 333,6 arttı.

Hazırgiyim ve Konfeksiyon sektörünün Eylül ayı ihracatı 11 bin 760 dolar, Ocak-Eylül dönemi ihracatı ise 172 bin 30 dolar olarak gerçekleşti. Sektörün Eylül ihracatı yüzde 34,4 azalırken, kümülatif ihracatı yüzde 206,4 arttı.

Gürcistan ilk sırada, Irak ve İran takip etti

Erzurum'un Ocak-Eylül 2026 dönemindeki ihracatında ülkeler bazında ilk sırada 8 milyon 626 bin 510 dolarla Gürcistan yer aldı. Gürcistan'a Eylül ayında 718 bin 590 dolarlık ihracat yapılırken, ülkeye yönelik kümülatif ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41,5 arttı.

İkinci sırada 5 milyon 642 bin 840 dolarla Irak bulunurken, Eylül ayında Irak'a 590 bin 690 dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Irak'a yönelik Ocak-Eylül dönemi ihracatı yüzde 80,2 arttı.

İran ise 2 milyon 979 bin 260 dolarlık kümülatif ihracatla üçüncü sırada yer aldı. Eylül ayında İran'a 452 bin 240 dolarlık ihracat yapılırken, geçen yılın aynı döneminde bu ülkeye ihracat kaydedilmedi.

Özbekistan'a Ocak-Eylül döneminde 1 milyon 999 bin 210 dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Eylül ayı ihracatı 169 bin 720 dolar olan Özbekistan'a yönelik kümülatif ihracat yüzde 2,7 geriledi.

KKTC'ye Eylül ayında 104 bin 240 dolar, Ocak-Eylül döneminde ise 1 milyon 964 bin 930 dolarlık ihracat yapıldı. KKTC'ye yönelik kümülatif ihracat yüzde 342 arttı.

Azerbaycan'a Eylül ayında 300 bin 50 dolarlık ihracat gerçekleştirilirken, Ocak-Eylül dönemindeki toplam ihracat 1 milyon 399 bin 170 dolar oldu. Azerbaycan'a yönelik kümülatif ihracat yüzde 27,8 geriledi.

Liberya'ya Eylül ayında 160 bin 500 dolarlık ihracat yapılırken, Ocak-Eylül döneminde 1 milyon 300 bin 150 dolara ulaşıldı. Liberya'ya yönelik kümülatif ihracat yüzde 26 arttı.

Gana'ya Eylül ayında 103 bin 430 dolar, Ocak-Eylül döneminde 1 milyon 82 bin 590 dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Gana'ya yönelik kümülatif ihracat yüzde 3,6 arttı.

Romanya'ya Eylül ayında 550 bin 920 dolarlık ihracat yapılırken, Ocak-Eylül dönemindeki toplam ihracat 959 bin 770 dolar oldu. Romanya'ya yönelik kümülatif ihracat yüzde 68,7 geriledi.

Birleşik Arap Emirlikleri'ne Eylül ayında 210 bin 90 dolarlık ihracat gerçekleştirilirken, Ocak-Eylül döneminde 915 bin 970 dolarlık ihracat kaydedildi. Ülkeye yönelik kümülatif ihracat yüzde 82,8 arttı.

Vietnam'a Eylül ayında 13 bin dolarlık ihracat yapılırken, Ocak-Eylül döneminde toplam ihracat 910 bin 400 dolara yükseldi. Vietnam'a yönelik kümülatif ihracatta yüzde 1.081 oranında artış gerçekleşti.

Fransa'ya Eylül ayında 171 bin 890 dolarlık ihracat gerçekleştirilirken, Ocak-Eylül dönemindeki toplam ihracat 890 bin 960 dolar oldu. Fransa'ya yönelik kümülatif ihracat yüzde 0,2 geriledi.

Bulgaristan'a Eylül ayında ihracat yapılmazken, Ocak-Eylül döneminde 709 bin 590 dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Bulgaristan'a yönelik kümülatif ihracat yüzde 9,5 arttı.

Kazakistan'a Eylül ayında 52 bin 40 dolarlık ihracat yapılırken, Ocak-Eylül dönemindeki toplam ihracat 659 bin 740 dolar oldu.

Ukrayna'ya Eylül ayında ihracat gerçekleştirilmezken, Ocak-Eylül döneminde 542 bin 560 dolarlık ihracat yapıldı. Ukrayna'ya yönelik kümülatif ihracat yüzde 516 arttı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı