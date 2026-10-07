Sakarya'nın ihracatı ocak-eylülde yüzde 1,3 azalışla 4 milyar doları aştı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Türkiye'nin otomotiv ihracatında başı çeken illerden Sakarya, yılın 9 ayında ülke ekonomisine 4 milyar 8 milyon 452 bin dolar döviz girdisi sağladı.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlediği bilgiye göre, ocak-eylül döneminde ülke ihracatına yüzde 2,18 oranında katkıda bulunan Sakarya, İstanbul, Kocaeli, Ankara, Bursa, İzmir ve Gaziantep'in ardından yedinci sırada yer aldı.

Kentten bu dönemde 143 ülke ve 9 serbest bölgeye ihracat yapıldı.

Sakarya'nın geçen sene 9 aylık dönemde 4 milyar 63 milyon 135 bin dolar olan ihracatı, bu sene aynı dönemde yüzde 1,3 azalışla 4 milyar 8 milyon 452 bin dolar olarak gerçekleşti.

Kent, sektörel bazda en çok dış satımı yüzde 82,96 ile otomotiv sektöründe yaptı.

Toyota, TürkTraktör ve Otokar gibi üretim tesislerine ev sahipliği yapan Sakarya'nın bu sektörde geçen yıl ocak-eylül döneminde 3 milyar 460 milyon 883 bin dolar olarak gerçekleşen ihracatı, bu sene aynı dönemde yüzde 3,9 azalışla 3 milyar 325 milyon 737 bin dolarda kaldı.

Yılın 9 ayında geçen senenin aynı dönemine göre 25 sektörün 12'sinde ihracatı artan Sakarya'da en fazla yükseliş ise yüzde 595,4 ile mücevher sektöründe gerçekleşti.

Ocak-eylül döneminde Sakarya'dan en fazla ihracat yapılan 10 sektörün verileri şöyle:

Sektör 2025 Ocak- Eylül (Bin $) 2026 Ocak-Eylül (Bin $) Fark (Yüzde) Otomotiv endüstrisi 3.460.883 3.325.737 -3,9 Demir ve demir dışı metaller 130.474 117.864 -9,7 Kimyevi maddeler ve mamulleri 70.460 79.320 12,6 Çelik 61.888 70.428 13,8 Makine ve aksamları 56.647 60.035 6 Elektrik ve elektronik 45.153 52.537 16,4 İklimlendirme sanayisi 53.543 48.223 -9,9 Mobilya, kağıt ve orman ürünleri 22.948 32.008 39,5 Mücevher 3.746 26.056 595,4 Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri 32.380 24.793 -23,4

- En fazla ihracat Fransa'ya

Ocak-eylül döneminde kentten en fazla ihracat 660 milyon 906 bin dolarla Fransa'ya yapıldı.

Bu ülkeyi, 584 milyon 417 bin dolarla İspanya, 512 milyon 336 bin dolarla Polonya, 326 milyon 476 bin dolarla Birleşik Krallık ve 310 milyon 690 bin dolarla İtalya izledi.

Yılın 9 ayında Sakarya'dan en fazla ihracat yapılan ilk 10 ülke ve ihracat verileri şöyle:

Ülke 2025 Ocak-Eylül (Bin $) 2026 Ocak-Eylül (Bin $) Fark (Yüzde) Fransa 592.176 660.906 11,6 İspanya 450.340 584.417 29,8 Polonya 541.581 512.336 -5,4 Birleşik Krallık 482.586 326.476 -32,3 İtalya 266.849 310.690 16,4 Romanya 145.169 220.000 51,5 Almanya 343.438 144.789 -57,8 Çekya 94.567 99.923 5,7 Belçika 139.040 93.024 -33,1 İsveç 58.476 85.051 45,4

Kaynak: AA