Sakarya'nın ihracatı ocak-eylülde yüzde 1,3 azalışla 4 milyar doları aştı

Sakarya'nın ihracatı ocak-eylülde yüzde 1,3 azalışla 4 milyar doları aştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakarya'nın ocak-eylül ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,3 azalarak 4 milyar 8 milyon 452 bin dolar oldu. Kentin ihracatında yüzde 82,96 payla otomotiv lider kalırken, en fazla dış satım 660 milyon 906 bin dolarla Fransa'ya yapıldı.
Türkiye'nin otomotiv ihracatında başı çeken illerden Sakarya, yılın 9 ayında ülke ekonomisine 4 milyar 8 milyon 452 bin dolar döviz girdisi sağladı.
AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlediği bilgiye göre, ocak-eylül döneminde ülke ihracatına yüzde 2,18 oranında katkıda bulunan Sakarya, İstanbul, Kocaeli, Ankara, Bursa, İzmir ve Gaziantep'in ardından yedinci sırada yer aldı.
Kentten bu dönemde 143 ülke ve 9 serbest bölgeye ihracat yapıldı.
Sakarya'nın geçen sene 9 aylık dönemde 4 milyar 63 milyon 135 bin dolar olan ihracatı, bu sene aynı dönemde yüzde 1,3 azalışla 4 milyar 8 milyon 452 bin dolar olarak gerçekleşti.
Kent, sektörel bazda en çok dış satımı yüzde 82,96 ile otomotiv sektöründe yaptı.
Toyota, TürkTraktör ve Otokar gibi üretim tesislerine ev sahipliği yapan Sakarya'nın bu sektörde geçen yıl ocak-eylül döneminde 3 milyar 460 milyon 883 bin dolar olarak gerçekleşen ihracatı, bu sene aynı dönemde yüzde 3,9 azalışla 3 milyar 325 milyon 737 bin dolarda kaldı.
Yılın 9 ayında geçen senenin aynı dönemine göre 25 sektörün 12'sinde ihracatı artan Sakarya'da en fazla yükseliş ise yüzde 595,4 ile mücevher sektöründe gerçekleşti.
Ocak-eylül döneminde Sakarya'dan en fazla ihracat yapılan 10 sektörün verileri şöyle:
|Sektör
|2025 Ocak- Eylül (Bin $)
|2026 Ocak-Eylül (Bin $)
|Fark (Yüzde)
|Otomotiv endüstrisi
|3.460.883
|3.325.737
|-3,9
|Demir ve demir dışı metaller
|130.474
|117.864
|-9,7
|Kimyevi maddeler ve mamulleri
|70.460
|79.320
|12,6
|Çelik
|61.888
|70.428
|13,8
|Makine ve aksamları
|56.647
|60.035
|6
|Elektrik ve elektronik
|45.153
|52.537
|16,4
|İklimlendirme sanayisi
|53.543
|48.223
|-9,9
|Mobilya, kağıt ve orman ürünleri
|22.948
|32.008
|39,5
|Mücevher
|3.746
|26.056
|595,4
|Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri
|32.380
|24.793
|-23,4
Ocak-eylül döneminde kentten en fazla ihracat 660 milyon 906 bin dolarla Fransa'ya yapıldı.
Bu ülkeyi, 584 milyon 417 bin dolarla İspanya, 512 milyon 336 bin dolarla Polonya, 326 milyon 476 bin dolarla Birleşik Krallık ve 310 milyon 690 bin dolarla İtalya izledi.
Yılın 9 ayında Sakarya'dan en fazla ihracat yapılan ilk 10 ülke ve ihracat verileri şöyle:
|Ülke
|2025 Ocak-Eylül (Bin $)
|2026 Ocak-Eylül (Bin $)
|Fark (Yüzde)
|Fransa
|592.176
|660.906
|11,6
|İspanya
|450.340
|584.417
|29,8
|Polonya
|541.581
|512.336
|-5,4
|Birleşik Krallık
|482.586
|326.476
|-32,3
|İtalya
|266.849
|310.690
|16,4
|Romanya
|145.169
|220.000
|51,5
|Almanya
|343.438
|144.789
|-57,8
|Çekya
|94.567
|99.923
|5,7
|Belçika
|139.040
|93.024
|-33,1
|İsveç
|58.476
|85.051
|45,4