UİB eylül ihracatını 4 milyar 123 milyon 766 bin dolar olarak açıkladı

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Uludağ İhracatçı Birliklerinin (UİB) eylül ayı ihracatı, 4 milyar 123 milyon 766 bin dolar oldu.

UİB'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin genel sekreterlik bazında en fazla ihracat yapan ikinci birliği olan UİB'in eylül ayı ihracatı, 4 milyar 123 milyon 766 bin dolar olarak gerçekleşti.

UİB'in yılın 9 aylık ihracatı ise 32 milyar 777 milyon 155 bin dolara ulaştı.

Birlik bünyesindeki Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinin (OİB) eylül ayı ihracatı 3 milyar 584 milyon 207 bin dolar olarak gerçekleşirken, ocak-eylül dönemindeki ihracat toplamı da 27 milyar 893 milyon 559 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), eylül ayında 95 milyon 432 bin dolar ihracata imza attı. UTİB'in 9 aylık ihracatı ise 897 milyon 823 bin dolar olarak gerçekleşti.

Eylül ayında 57 milyon 361 bin dolarlık ihracat yapan Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğinin (UHKİB), 9 aylık dış satımı ise 636 milyon 44 bin dolar olarak oldu.

Geçen ay 23 milyon 923 bin dolar ihracat yapan Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliğinin (UMSMİB), 9 aylık dönemindeki ihracatı ise 177 milyon 79 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Eylülde 38 milyon 472 bin dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğinin (UYMSİB) 9 aylık dönemdeki dış satımı ise 179 milyon 436 bin dolara çıktı.

UİB üzerinden ihracat yapan diğer sektörlerin eylül ihracatı 324 milyon 371 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Açıklamada rakamları değerlendiren UİB Koordinatör Başkanı Kemal Yazıcı, "Rekabetçilikte zorlansak da üyelerimizi yeni pazarlarda yeni alıcılarla buluşturmak için sürekli sahadayız. 2026'nın son çeyreğinde de yıllık hedefimizin üzerine çıkmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA