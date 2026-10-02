Kanada hükümeti Pasifik Bağlantısı boru hattını ulusal çıkar projeleri listesine aldı

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OTTAWA, 2 Ekim (Xinhua) -- Kanada hükümeti perşembe günü, Pasifik Bağlantısı (Pacific Link) adı verilen Batı Kıyısı petrol boru hattı projesini ulusal çıkarlara hizmet eden projeler listesine aldı. Bu adımla enerji alanında ABD'ye bağımlılığın azaltılması ve diğer pazarlara yönelik ihracatın artırılması amaçlanıyor.

Alberta eyaletinin Bruderheim kentinden British Columbia eyaletinin Delta kenti yakınlarındaki derin su limanına uzanacak yaklaşık 1.250 kilometre uzunluğundaki boru hattı, ülkenin petrol ihracat kapasitesine günde 1 milyon varile kadar ek kapasite sağlayacak.

Pasifik Bağlantısı, "Kanada'nın İnşası Yasası" kapsamında ulusal çıkarlara hizmet eden proje statüsü verilen ilk proje olma özelliği taşıyor. Bu statü, projenin federal düzenleyici kurumlar tarafından hızlandırılmış bir inceleme sürecinden geçmesini sağlıyor.

British Columbia eyaletinin Kuzey Kıyı bölgesi boyunca uzanan hassas deniz ekosistemleri üzerinden geçmeyecek şekilde tasarlanan boru hattı, güney rotasını izleyecek. Projenin maliyetinin 35,2-43,7 milyar Kanada doları (yaklaşık 25,8-32 milyar ABD doları) arasında olacağı tahmin ediliyor.

Kanada, dünyanın dördüncü en büyük kanıtlanmış petrol rezervlerine sahip olsa da ABD pazarına büyük ölçüde bağımlı olmaya devam ediyor. Kanada, 2025 yılında ham petrol ihracatının yüzde 90'ından fazlasını ABD'ye yaptı.

Hükümete göre, Pasifik Bağlantısı projesi, mevcut Trans Mountain boru hattı sistemindeki iyileştirmelerle birlikte, Kanada'nın ABD'ye yönelik boru hattı kapasitesine olan bağımlılığını 2025'teki yaklaşık yüzde 82-83 seviyesinden yüzde 65-70'e düşürebilir.

Projenin Western Canadian Select ile West Texas Intermediate ham petrolü arasındaki varil başına fiyat farkını 3 ila 5 ABD doları azaltması bekleniyor.

Kaynak: Xinhua