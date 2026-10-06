Türk otomotiv firmaları Tunus'ta düzenlenen iş forumunda Tunuslu şirketlerle buluştu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Türk otomotiv sektöründen firmalar ile Tunuslu ithalatçı ve toptancı şirketlerin temsilcileri, iki ülke arasındaki ticari ilişkileri geliştirmek ve yeni iş bağlantıları kurmak amacıyla Tunus'ta düzenlenen iş forumunda bir araya geldi.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) organizasyonuyla gerçekleştirilen otomotiv ve yedek parça sektöründeki iş forumunda, Türk firmaları ile Tunuslu şirketler arasında ikili iş görüşmeleri gerçekleştirildi.

Türkiye-Fas Sektörel Ticaret Heyeti kapsamında düzenlenen programın Tunus ayağına 12 firmadan 15 iş insanı katılırken, görüşmelerde otomotiv bileşenleri, yedek parçalar, filtre, sensör, conta, rulman, bağlantı elemanları ve diğer otomotiv yan sanayi ürünlerinde ticari işbirliği imkanları ele alındı.

"Tunus'u sadece kendi pazarıyla değerlendirmek doğru olmaz"

Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, iş forumunun açılışında yaptığı konuşmada, Türk yatırımcıların Tunus'u yalnızca kendi iç pazarı açısından değil, Avrupa ve Afrika pazarlarına açılabilecek bir üretim ve tedarik merkezi olarak değerlendirmesi gerektiğini söyledi.

Tunus'un yaklaşık 10 milyonluk iç pazarıyla sınırlı değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Demircan, ülkenin Avrupa ve Afrika ile kurduğu ticari bağlantılara dikkati çekti.

Demircan, Türkiye'nin küresel rekabette daha güçlü bir konum elde edebilmesi için yalnızca Türkiye'de üretim yapmanın yeterli olmayacağını ifade ederek, hedef ülkelerde fiziki olarak varlık göstermenin önemini vurguladı.

"Tunus'u sadece Tunus pazarı üzerinden değerlendirmek doğru olmaz." diyen Demircan, Türk firmalarının ülkede montaj veya küçük ölçekli üretim yaparak üçüncü ülke pazarlarına ulaşabileceğini belirtti.

Tunus'ta otomotiv sektöründe yaklaşık 300 firmanın faaliyet gösterdiğini ve sektörün 120 binden fazla kişiye istihdam sağladığını aktaran Demircan, Türk firmalarının Tunuslu ithalatçı ve distribütörlerle uzun vadeli iş ortaklıkları geliştirmesinin yanı sıra ortak yatırım ve üretim imkanlarını da değerlendirmesi gerektiğini kaydetti.

Türkiye'nin Tunus'a otomotiv ihracatı 117 milyon dolar

OİB Yönetim Kurulu Üyesi Leon Kalma, forumda yaptığı konuşmada, geçen yıl Türkiye'nin Tunus'a yönelik otomotiv ihracatının 117 milyon dolar olduğunu, bunun 43 milyon dolarını aksam ve parçaların oluşturduğunu söyledi.

Türkiye'nin Fas'a yönelik otomotiv ihracatının ise 690 milyon dolara ulaştığını, bunun 377 milyon dolarının tedarik sanayi ürünlerinden oluştuğunu belirten Kalma, her iki ülkenin de Türkiye'nin Kuzey Afrika'daki önemli ihracat pazarları arasında yer aldığını ifade etti.

Otomotiv sektörünün ham madde, tedarik zincirlerindeki kırılmalar ve finansmana erişim gibi sorunların yanı sıra büyük bir dönüşümden geçtiğini belirten Kalma, Türk otomotiv sanayisinin katma değerli üretimle rekabetçiliğini korumayı ve dünya genelindeki etkinliğini artırmayı hedeflediğini kaydetti.

Tunus'tan Türk firmalarına işbirliği çağrısı

Tunus Ticaret ve Sanayi Odası (CCIT) Başkan Yardımcısı Necah Bin Abdüsselam ise Türkiye ile Tunus arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişme açısından önemli potansiyel taşıdığını söyledi.

Tunus'un mekanik ve elektrik sanayilerinde önemli avantajlara, teknik uzmanlığa ve nitelikli iş gücüne sahip olduğunu belirten Abdüsselam, iş forumunda otomotiv bileşenleri, yedek parçalar, fren, aktarma ve süspansiyon sistemlerinin yanı sıra ticari araçlar ve özel ekipmanlar alanlarında somut işbirliği imkanlarının araştırıldığını ifade etti.

Abdüsselam, görüşmelerin ticari alışverişin ötesine geçerek sanayi ortaklıklarını, bilgi ve deneyim paylaşımını, yatırımları ve yenilikçiliği teşvik etmesini amaçladıklarını dile getirdi.

Türk firmaları yeni müşteriler hedefliyor

Otoplus Genel Müdürü Fatih Kaya ise Tunus'taki mevcut müşterilerle iletişimi güçlendirmek ve yeni müşteriler edinmek amacıyla iş görüşmeleri gerçekleştirdiklerini söyledi.

Türk otomotiv sektörünün Tunus'a yıllık ihracatının 120 milyon doların üzerinde olduğunu belirten Kaya, bu ihracatı daha da ileriye taşımanın yollarını aradıklarını ifade etti.

Kaya, kurumların desteğiyle bu hedef doğrultusunda başarılı olacaklarına inandıklarını dile getirdi.

SKT Ürün Geliştirme ve Satış Sorumlusu Ömer Çakır ise yaptığı değerlendirmede, organizasyona Türkiye ile Tunus arasındaki tarihi bağları ticarete dönüştürmek, yeni müşteriler kazanmak ve Türkiye'nin ihracatına katkı sağlamak amacıyla katıldıklarını söyledi.

Görüşmelerin olumlu başladığını belirten Çakır, Tunuslu firmaların ürünlere ilgi gösterdiğini ve yeni iş bağlantıları kurulmasını beklediklerini ifade etti.

Kaynak: AA