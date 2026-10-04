AB Misyon Heyeti, Aydın ve Muğla'da Kalıntı İzleme Programı çalışmalarını inceledi

Avrupa Birliği (AB) Misyon Heyeti, hayvansal ürünlerin güvenilirliğinin sağlanması ve uluslararası pazarlara erişimin sürdürülebilirliğinde önemli rol oynayan Ulusal Kalıntı İzleme Programı kapsamında Aydın ve Muğla'da yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

AB Misyon Heyeti tarafından gerçekleştirilen inceleme ziyareti, Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde gerçekleştirilen programla başladı. İl Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Temiz ile bir araya gelen heyet, hayvansal ürünlerde kalıntıların izlenmesi, numune alma ve analiz süreçleri ile izleme programlarının uygulanmasına ilişkin çalışmalar hakkında bilgi aldı. Program kapsamında Aydın ve Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlükleri tarafından yürütülen uygulamalar da ele alınırken, kayıt ve dokümantasyon çalışmaları ile kontrol ve denetim süreçleri değerlendirildi. Heyet tarafından Ulusal Kalıntı İzleme Programı kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi ve belgeler de incelendi.

Programın devamında İl Müdür Yardımcısı Dr. Hamit Eray Yeşilçayır başkanlığında çalışma gerçekleştirildi. AB Misyon Heyeti tarafından talep edilen bilgi ve belgeler, ilgili konu sorumlusu personel tarafından ayrıntılı şekilde sunulurken, heyetin yönelttiği sorular da cevaplandırıldı.

Ulusal Kalıntı İzleme Programı kapsamında gerçekleştirilen incelemelerde, hayvansal ürünlerde kalıntıların tespitine yönelik numune alma ve analiz süreçlerinin yanı sıra ürünlerin kayıt ve izlenebilirliğine ilişkin uygulamalar da değerlendirildi. Yapılan çalışmaların, hayvansal ürünlerde gıda güvenilirliğinin sağlanması ve ihracat süreçlerinde gerekli standartların korunması açısından önem taşıdığı belirtildi.

AB Misyon Heyeti'nin Aydın ve Muğla'daki incelemelerinde, program kapsamında yürütülen kontrol ve denetimlerin yanı sıra uygulamalara ilişkin kayıt ve belgeler de değerlendirilerek mevcut çalışmalar hakkında bilgi alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı