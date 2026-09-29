İHKİB, AB'de zorunlu olacak dijital ürün pasaportu için firmalara destek verecek

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Paşahan, dijital ürün pasaportu ile giysinin üretim ve kullanım süreci ile birlikte ömrünü tamamladığında dönüştürülüp dönüştürülemeyeceği gibi yaşam döngüsüne ait tüm bilgilere erişilebileceğini belirtti.

İHKİB'den yapılan açıklamada, hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün mevcut avantajlarına ikiz dönüşümü de eklemek için geliştirdiği projelerden birinin daha tamamlandığı bildirildi.

Açıklamada, İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından desteklenen 14,5 milyon lira bütçeli, "Hazır Giyim Tedarik Zincirinde İkiz Dönüşüm Projesi"nin bir yıllık uygulama sürecinin proje paydaşları ve iştirakçi firmaların temsilcilerinin katıldığı kapanış toplantısı ile sona erdiği kaydedildi.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan İHKİB Başkanı Paşahan, "Sanal kimlik kartı gibi düşünebileceğimiz dijital ürün pasaportu ile giysinin üretim ve kullanım süreci, ömrünü tamamladığında dönüştürülüp dönüştürülemeyeceği gibi yaşam döngüsüne ait tüm bilgilere erişilebilecek. AB'ye ihracat için zorunlu hale gelecek dijital ürün pasaportu konusunda firmalarımıza destek vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği'nde (AB) yakın gelecekte devreye girecek dijital ürün pasaportu uygulamasını, Türk moda endüstrisi için avantaja dönüştürmek istediklerini belirten Paşahan, İHKİB Dijital Dönüşüm Merkezi (DDM) aracılığıyla dijital ürün pasaportu konusunda firmalara destek vereceklerine vurgu yaptı.

Paşahan, ikiz dönüşümün 20 yıldır temel öncelikleri arasında yer aldığını hatırlatarak, dönüşümü hızlandırmak için bugüne kadar geliştirdikleri 15 projede ulusal ve uluslararası paydaşlarla işbirliği yaptıklarını kaydetti.

Hazır Giyim Tedarik Zincirinde İkiz Dönüşüm Projesiyle birlikte 13'üncü projelerini tamamladıklarını ifade eden Paşahan, "İki projemizin uygulama süreci devam ediyor. İSTKA tarafından desteklenen projede ikiz dönüşümü bütüncül bir yaklaşımla ele aldık. Klasik bir kapasite geliştirme çalışmasının ötesinde kurumsal ikiz dönüşüm altyapısı kurmayı, rekabet dinamiklerini yeniden çizen ve uzun vadeli çarpan etkisi yaratan üst düzey bir hizmet çatısı oluşturmayı hedefledik. Proje kapsamında İHKİB DDM'yi, yeşil dönüşüm konusunda sektöre hizmet verecek yapıya dönüştürdük. İHKİB DDM, aynı zamanda dijital ürün pasaportuna hazırlık konusunda da sektöre destek verecek." yorumunda bulundu.

"AB'de Haziran 2024'te yürürlüğe giren Sürdürülebilir Ürünler İçin Eko-Tasarım Tüzüğü (ESPR) kapsamında hazır giyim ürünlerinde de dijital ürün pasaportu zorunlu olacak." diyen Paşahan şunlara vurgu yaptı:

"Sanal kimlik kartı gibi düşünebileceğimiz dijital ürün pasaportu ile giysinin üretim ve kullanım süreci, ömrünü tamamladığında dönüştürülüp dönüştürülemeyeceği gibi yaşam döngüsüne ait tüm bilgilere erişilebilecek. Türkiye hazır giyim ihracatının yüzde 60'tan fazlasını AB ülkelerine yapıyor. Dolayısıyla biz bu konudaki çalışmaları hızlandırarak uygulamayı sektörümüz için avantaja dönüştüreceğiz. Bu kapsamda önümüzdeki dönemde üretim sahasından anlık veri toplama, sistemleri birbirine bağlama, çevresel veriyi dijitalleştirme, tedarik zinciri izlenebilirliği ve iklim risklerini yatırım kararlarına entegre etme kapasitemizi güçlendirmeye odaklanacağız. AB'nin hibe desteği ile moda endüstrimize kazandırdığımız İHKİB DDM, bu süreçte önemli bir misyon üstlenecek."

Kaynak: AA