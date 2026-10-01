Tekirdağ, Ağustos'ta 300 milyon dolarlık ihracatla Türkiye'de 14. sırada yer aldı

Trakya'da Ağustos 2026 döneminde en yüksek ihracat ve ithalat rakamlarına Tekirdağ ulaştı. Tekirdağ'ın Ağustos ayında ihracatı 300 milyon 494 bin dolar, ithalatı ise 240 milyon 571 bin dolar olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Kırklareli'nin ihracatı 16 milyon 932 bin dolar, ithalatı 12 milyon 266 bin dolar olurken, Edirne'nin ihracatı 11 milyon 603 bin dolar, ithalatı ise 6 milyon 691 bin dolar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Edirne Bölge Müdürlüğünün yayımladığı Ağustos 2026 dış ticaret istatistiklerine göre, Trakya'nın 3 ilinde toplam ihracat 329 milyon 29 bin dolara, toplam ithalat ise 259 milyon 528 bin dolara ulaştı.

Tekirdağ ihracatta 14. sırada

Türkiye genelinde Ağustos ayında en yüksek ihracat 11 milyar 286 milyon 406 bin dolarla İstanbul'dan gerçekleştirilirken, Tekirdağ 300 milyon 494 bin dolarlık ihracatla iller sıralamasında 14. sırada yer aldı.

Tekirdağ'ın ithalatı ise 240 milyon 571 bin dolar olarak kayıtlara geçti ve il, Türkiye genelinde ithalatta 11. sırada yer aldı.

Tekirdağ'ın en büyük ihracat pazarı ABD

Tekirdağ'da Ağustos ayında en fazla ihracat 38 milyon 176 bin 648 dolarla ABD'ye gerçekleştirildi. ABD'yi 36 milyon 401 bin 380 dolarla Almanya ve 17 milyon 752 bin 240 dolarla Sırbistan takip etti.

İthalatta ise ilk sırada 69 milyon 139 bin 739 dolarla Çin yer aldı. Çin'in ardından 40 milyon 76 bin 408 dolarla Güney Kore ve 16 milyon 935 bin 153 dolarla ABD geldi.

Kırklareli'nin ihracatında Küba ilk sırada

Kırklareli'nin Ağustos ayı ihracatı 16 milyon 932 bin dolar olurken, ithalatı 12 milyon 266 bin dolar olarak gerçekleşti. Kırklareli'nin en fazla ihracat yaptığı ülke 1 milyon 878 bin 669 dolarla Küba oldu. İthalatta ise 3 milyon 288 bin 103 dolarla Rusya Federasyonu ilk sırada yer aldı.

Edirne'nin ihracatında Bosna-Hersek öne çıktı

Edirne'de Ağustos ayında 11 milyon 603 bin dolarlık ihracat, 6 milyon 691 bin dolarlık ithalat gerçekleştirildi. Kentin en fazla ihracat yaptığı ülke 2 milyon 403 bin 747 dolarla Bosna-Hersek olurken, ithalatta 1 milyon 434 bin 157 dolarla Çin ilk sırada yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı