İSO İhracat Pazarları İklim Endeksi eylülde 53,2 ile son 52 ayın zirvesine yükseldi

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat Pazarları İklim Endeksi, eylülde 53,2'ye yükseldi.

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat Pazarları İklim Endeksi'nin eylül ayı sonuçları açıklandı.

Endekste eşik değer olan 50'nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar ihracat ikliminde iyileşmeye, 50'nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor.

Buna göre, ağustosta 52,7 olan İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat Pazarları İklim Endeksi, eylülde 53,2'ye yükselerek son 52 ayın en yüksek düzeyine çıktı. Böylece ihracat pazarlarındaki talep koşullarında görülen iyileşme üst üste beşinci ay hız kazandı. Endeks, Ocak 2024'ten bu yana her ay 50 eşik değerinin üzerinde gerçekleşti.

Eylülde Türk imalat sanayinin en büyük 10 ihracat pazarından dokuzunda üretim arttı. Bu eğilimin tek istisnası, imalat sanayi üretiminin belirgin şekilde gerilediği Polonya oldu. ABD'de ekonomik aktivite güçlü şekilde arttı ve büyüme ivme kazanarak son beş yılı aşkın dönemin en yüksek temposuna ulaştı. Avrupa ekonomilerinde iyileşme sinyalleri devam etti.

Almanya, Birleşik Krallık, İtalya, İspanya, Romanya ve Hollanda'da üretim artışları sürdü. Fransa'da ekonomik aktivite, sınırlı düzeyde de olsa iki yıldan uzun süredir ilk kez artış kaydetti. Söz konusu Avrupa ekonomilerine yapılan ihracat, Türkiye'nin toplam imalat sanayi ihracatının yüzde 34'ünü oluşturuyor.

En güçlü artış BAE'de gerçekleşti

Anket kapsamında izlenen tüm ekonomiler içerisinde en güçlü üretim artışı ise Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) gerçekleşti. Bu ülkede büyüme, Orta Doğu'daki savaşın başlangıcından hemen öncesine denk gelen şubat ayından bu yana en yüksek hızına ulaştı.

BAE'nin yanı sıra Orta Doğu'daki diğer bazı ülkelerde de ekonomik aktivite üçüncü çeyreği artışla kapattı. Suudi Arabistan, Kuveyt ve Lübnan'da büyüme kaydedildi. Buna karşılık Katar'da üretim düşmeye devam ederken, Mısır'da belirgin bir daralma yaşandı. Mısır'daki daralma, eylülde anket kapsamında izlenen tüm ekonomiler arasındaki en sert düşüş oldu.

Açıklamada sonuçlara ilişkin değerlendirmeleri yer alan S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Andrew Harker, şunları kaydetti:

"Küresel ekonomik aktivitede üçüncü çeyrek boyunca görülen hızlanma eylülde de devam etti. Bu hızlanmada, ABD'de ekonomik aktivitenin güçlü şekilde artması ve büyümenin beş yılı aşkın sürenin en yüksek hızına ulaşması büyük ölçüde etkili oldu. Faaliyet koşullarındaki iyileşme yalnızca ABD ile sınırlı kalmadı, Avrupa'da genişleme kaydeden ekonomilerin sayısı artarken, BAE büyümede başı çekti. İmalatçılar, ihracat talebinde son dönemde görülen iyileşmenin 2026'nın geri kalanında da sürmesini ümit ediyor."

Kaynak: AA