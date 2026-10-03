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EMEP yöneticileri Erzin Ziraat Odası'nda narenciye üreticilerinin sorunlarını dinledi

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EMEP yöneticileri Erzin Ziraat Odası'nda narenciye üreticilerinin sorunlarını dinledi
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Emek Partisi (EMEP) yöneticileri, Erzin Ziraat Odası'nı ziyaret ederek narenciye üreticilerinin ihracat, maliyet ve ürünün alıcı bulamaması sorunlarını dinledi. Üreticiler ayrıca tüccar karşısındaki pazarlık gücünün zayıflığına dikkati çekti.

(ANKARA) - Emek Partisi (EMEP) yöneticileri, Erzin Ziraat Odası'nı ziyaret ederek narenciye üreticilerinin ihracat, maliyet ve ürünlerin alıcı bulamaması sorunlarını dinledi.

Emek Partisi Genel Başkan Yardımcıları Levent Tüzel ve Sedat Başkavak ile MYK Üyesi Halil İmrek, Erzin Ziraat Odasını ziyaret ederek narenciye üreticilerinin sorunlarını dinledi.

Üreticiler, ihracat yollarındaki daralma, artan nakliye ve sulama maliyetleri, ürünün alıcı bulamaması ve tüccar karşısındaki pazarlık gücünün zayıflığına dikkati çekti.

Kaynak: ANKA
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