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Zhong Bao, Çin'e 12.000 ton kurutulmuş mango ihraç etti, 2026 için kapasite artırıyor

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Zhong Bao, Çin'e 12.000 ton kurutulmuş mango ihraç etti, 2026 için kapasite artırıyor
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Kamboçya'da mango paketleme işçisi, Çin'in tarım ürünlerine talebinin fabrikanın ötesinde etkili olduğunu söyledi. Zhong Bao'nun idari işler müdürü Reth Songheng, 2025'te Çin'e 12.000 ton kurutulmuş mango ihraç ettiklerini, 2026 siparişleriyle kapasiteyi artırdıklarını belirtti.

KAMPONG SPEU, 29 Eylül (Xinhua) -- Kamboçya'nın Kampong Speu eyaletinde bulunan Zhong Bao ( Kamboçya ) Gıda Bilimi ve Teknolojisi Limited Şirketi'nde mango paketleme işçisi olarak çalışan Bun Ranith, Çin'in Kamboçya tarım ürünlerine yönelik artan talebinin, çalıştığı fabrikanın ötesinde de birçok alanda etkisini hissettirdiğini söyledi.

Ranith, Çinli alıcıların ülkeden mango gibi ürünleri ithal etmesinin, Kamboçya'nın ekonomik büyümesini aktif bir şekilde desteklediğini, aynı zamanda hem kırsal kesimdeki çiftçilerin hem de fabrika çalışanlarının yaşam standartlarını yükselttiğini belirtti.

Şirketin idari işler müdürü Reth Songheng ise, "2025 yılında Çin pazarına 12.000 ton kurutulmuş mango ihraç ettik. Çin'den 2026 yılı için aldığımız yeni siparişler nedeniyle üretimi geçen yılki seviyelerin çok daha üzerine çıkarmak için aktif şekilde kapasite artırıyoruz" diye konuştu.

Songheng, artan bu talebin yerel ekonomi genelinde zincirleme bir etki yarattığını da ifade etti.

Kaynak: Xinhua
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