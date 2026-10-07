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Gaziantep'te GAİB ve Türkiye Kurumsal Sorumluluk Derneği zirvesi düzenlendi

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Gaziantep'te GAİB ve Türkiye Kurumsal Sorumluluk Derneği zirvesi düzenlendi
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GAİB ile Türkiye Kurumsal Sorumluluk Derneği iş birliğinde Gaziantep Kurumsal Sorumluluk Zirvesi düzenlendi. Kamu, finans ve özel sektör temsilcilerinin katıldığı zirvede sürdürülebilirlik, yeşil dönüşüm ve ihracatta değişen kurallar ele alındı.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) ile Türkiye Kurumsal Sorumluluk Derneği iş birliğinde, sürdürülebilirlik, yeşil dönüşüm ve ihracatta değişen kuralların ele alındığı Gaziantep Kurumsal Sorumluluk Zirvesi düzenlendi.

GAİB'den yapılan açıklamaya göre, zirveye kamu, finans ve özel sektör temsilcileri katıldı.

Tema olarak, "COP31'e Doğru: Sürdürülebilirlikten Finansal Değere-Yeni Fırsatlar, Güçlü İşletmeler" düzenlenen programda, işletmelerin sürdürülebilirlik süreçleri, yeşil dönüşüm, finansman imkanları ve yeni ticaret düzenlemeleri değerlendirildi.

GAİB Koordinatör Başkanı Mete Akcan, küresel ticaretin artık yalnızca üretim hacmi üzerinden şekillenmediğini belirtti.

Akcan, "Küresel ticarette çevreye duyarlılık, toplumsal fayda ve sürdürülebilirlik ilkeleri ön planda. Dünyada kalıcı olmanın yolu sorumlu üretim anlayışından geçiyor. Kurumsal sorumluluk ilkesi bu sürecin temelini oluşturuyor." dedi.

Tekstilde Sürdürülebilirlik UR-GE Projesi Tex-Stain'in Ticaret Bakanlığı tarafından "İyi Uygulama Örneği Ödülü"ne layık görüldüğünü hatırlatan Akcan, firmaların dönüşüm sürecinde desteklenmeye devam edileceğini söyledi.

Zirvede ayrıca Avrupa Birliği'nin yeni ticaret düzenlemeleri, Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları, yeşil finansman olanakları ve şirketlerin sürdürülebilirlik uygulamaları ele alındı.

Kaynak: AA
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