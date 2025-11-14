Haberler

Sevilen programda yeni sezon hazırlıkları son sürat! Yeni bir isim katıldı

Sevilen programda yeni sezon hazırlıkları son sürat! Yeni bir isim katıldı
Güncelleme:
Ülke TV'de yayınlanan Elinin Bereketi programının sunucusu Sevilay Sungur, yeni sezon hazırlıklarına ilişkin yeni bilgiler verdi. Sungur, "Bu yıl Kanal 7 Grubu'na bizim programımızla yeniden dönüş yapan kıymetli yapımcımız Nur Yamankaradeniz. Kendisi hem vizyonu hem de tecrübesiyle programımıza ayrı bir değer kattı" açıklamasında bulundu.

Ülke Tv'de yayınlanan ve sevilerek takip edilen Elinin Bereketi programının sunucusu Sevilay Sungur, yeni sezon hazırlıklarına ilişkin yeni bilgiler verdi.

YENİ BİR İSİM KATILDI

Sungur, "Bu yıl Kanal 7 Grubu'na bizim programımızla yeniden dönüş yapan kıymetli yapımcımız Nur Yamankaradeniz. Kendisi hem vizyonu hem de tecrübesiyle programımıza ayrı bir değer kattı" açıklamasında bulundu.

Programa ilişkin açıklama yapan Sungur şu sözleri sarf etti: "Dört yıl önce Ülke Tv'nin sevilen programı Elinin Bereketi ile ekran yolculuğum başladığında, yanımda sadece bir hayal değil; annemin yıllardır sakladığı o bereketli tarifler, ananemin el lezzeti ve ailemin güçlü desteği vardı. Daha önce katıldığım televizyon programları ve yarışmalarda tescillenen yemek başarılarım, bu yolculuğun ilk adımlarını oluşturdu. Mutfağa olan merakımı daha da sağlamlaştırmak için Milli Eğitim Bakanlığı onaylı belgelerle eğitimimi resmileştirdim.

Bugün geldiğimiz noktada, Elinin Bereketi sadece bir yemek programı değil; kadın emeğinin, aile mirasının ve Anadolu kültürünün ekrana taşındığı bir ilham hikâyesi oldu.

Çünkü biliyorum ki: "Rabbimin açtığı yolu kimse kapatamaz." Bu süreçte yanımda olan Kanal 7 ve Ülke TV ailesine, Program Sorumlum Şermin Durali'ye, güveni ve emeğiyle büyüdüğümüz kadın yönetmenimiz Esra Tunçer'e teşekkür borçluyum.

Yeni sezonda ise çok anlamlı bir güç daha bize katıldı… Sivil toplum kuruluşlarında aktif görev almış, ithalat–ihracat alanında önemli işlere imza atmış, Fransa'da eğitim alarak moda dünyasında iz bırakmış başarılı iş insanı; ve bu yıl Kanal 7 Grubu'na bizim programımızla yeniden dönüş yapan kıymetli yapımcımız Nur Yamankaradeniz. Kendisi hem vizyonu hem de tecrübesiyle programımıza ayrı bir değer kattı."

"BEREKETİMİZ DAİM OLSUN"

Sungur ayrıca şöyle konuştu: "Bu sezonda Türkiye'nin önde gelen firmalarının bize inancı ve sponsor desteği, izleyicilerimizin gönülden ilgisi ve yayınlarımızın yüksek izlenme oranları, yolculuğumuzun ne kadar sağlam temeller üzerine kurulduğunu bir kez daha gösterdi.

Elinin Bereketi, bizim için sadece yemek yapılan bir program değil; insanların kalbine dokunan, evlere bereket taşıyan bir kültür yolculuğu oldu. Bugüne kadar emek veren herkese, ekibimize, izleyicilerimize ve yanımızda yürüyen tüm dostlarımıza sonsuz teşekkür ederim.

Elinin Bereketi, bu sezon da bereketi, emeği ve ilhamı Türkiye'nin ekranlarına taşımaya devam ediyor. Yolumuz uzun, niyetimiz hayır, bereketimiz daim olsun."

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
