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Osimhen için olay hamle! Galatasaray'ın istediği rakam belli oldu

Osimhen için olay hamle! Galatasaray'ın istediği rakam belli oldu
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Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen için Suudi Arabistan'dan dikkat çeken bir transfer hamlesi geldi. Al Hilal'in Nijeryalı golcü için sarı-kırmızılılarla temasa geçtiği iddia edildi. Galatasaray'ın Osimhen için 65 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği belirtildi.

  • Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen için transfer temaslarına başladı.
  • Galatasaray, Osimhen için 65 milyon Euro bonservis bedeli talep ediyor.
  • Al Hilal, Osimhen'i kadrosuna katmak için Karim Benzema ile yollarını ayırmayı planlıyor.

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen için harekete geçti. Al Hilal'in olası transferin şartlarını öğrenmek amacıyla sarı-kırmızılı kulüple temas kurduğu öne sürüldü.

GALATASARAY 65 MİLYON EURO İSTİYOR

Sky Sports'ta yer alan habere göre Galatasaray, Victor Osimhen'in ayrılığına tamamen kapıyı kapatmadı. Sarı-kırmızılıların 27 yaşındaki Nijeryalı yıldız için 65 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği ifade edildi.

SON KARARI OSIMHEN VERECEK

Transferde en önemli noktanın Victor Osimhen'in vereceği karar olduğu aktarıldı. Al Hilal'in transferi gerçekleştirebilmesi için Galatasaray ile anlaşmasının yanı sıra Osimhen'i de Suudi Arabistan'da forma giymeye ikna etmesi gerekiyor.

BENZEMA GİDECEK, OSIMHEN GELECEK

Al Hilal'in Osimhen operasyonu için kadrosunda yer açmayı planladığı ve bu doğrultuda Karim Benzema ile yollarını ayırmak istediği iddia edildi. Suudi Arabistan ekibinin planının Benzema'nın ayrılığının ardından Victor Osimhen'i kadrosuna katmak olduğu kaydedildi.

AL HILAL TEMASLARINI HIZLANDIRACAK

Galatasaray'a kiralık olarak geçirdiği dönemin ardından bonservisiyle katılan Victor Osimhen, böylece yeniden transfer gündeminin merkezine yerleşti.

Al Hilal'in önümüzdeki günlerde Nijeryalı yıldız için temaslarını hızlandırması ve Osimhen'i Saudi Pro League'de forma giymeye ikna etmeye çalışması bekleniyor.

Hamza Temur
Hamza Temur
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıCİHAN:

Daha düne kadar 150 milyon euro birisi verdi de az dediniz ya şimdi 65 milyon olmuş? Garip....

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Haber YorumlarıMurat Ustabasi:

NOLDU GS OFKE SİNİR KRIZI GECIREN ADAMI ELINDEN CIKARMAK ICIN RAKAMLARIDA DUSURMUSSUN KIM ALIR KI BOYLE BIR KISIYI ZATEN 100 FLN KOMIKDI ZTN RAKAM

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