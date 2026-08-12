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Trabzonspor kahvaltıda buluştu! O kareye beğeni yağdı

Trabzonspor kahvaltıda buluştu! O kareye beğeni yağdı
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Trabzonspor'da teknik heyet ve futbolcular, kaptan Stefan Savic'in organize ettiği kahvaltıda bir araya geldi. Başkan Ertuğrul Doğan telefonda takıma başarı dileklerini iletti. Mohamed Salah'ın da yer aldığı toplu takım karesi beğeni yağmuruna tutuldu.

Trabzonspor'da teknik heyet ve futbolcular, kaptan Stefan Savic'in organize ettiği kahvaltıda bir araya geldi. Başkan Ertuğrul Doğan da telefonla takıma seslenerek yeni sezon öncesi başarı dileklerini iletti. 

TAKIMIN KEYFİ YERİNDE

Süper Lig'de 2026-27 sezonunun ilk haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak Trabzonspor'da yeni sezon öncesi birlik ve beraberlik buluşması gerçekleştirildi. Bordo-mavililerde teknik heyet ve futbolcular, kaptan Stefan Savic'in organizasyonunda düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi.

BAŞKAN DOĞAN TAKIMA SESLENDİ

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da kahvaltı sırasında teknik heyet ve futbolcularla telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Doğan, yeni sezon öncesinde takıma başarı dileklerini iletirken birlik ve beraberlik mesajı verdi. Bordo-mavili ekip, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAllahın kulu:

Bunlar ilk defa mı kahvaltı yapmışlar ki beğeni yağmış

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