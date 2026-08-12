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Takılanları hesaba bile katmadı! Gelinin mehir talebi şaşkına çevirdi

Takılanları hesaba bile katmadı! Gelinin mehir talebi şaşkına çevirdi Haber Videosunu İzle
Takılanları hesaba bile katmadı! Gelinin mehir talebi şaşkına çevirdi
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Düğün gecesi kıyılan imam nikâhı sırasında gelinin talep ettiği mehir miktarı geceye damgasını vurdu. Gelinin "Üzerimdekiler hariç 750 gram altın" şeklindeki isteği, yaklaşık 5 milyon TL'yi bulan devasa değeriyle duyanları şaşkına çevirdi.

  • Gelin, dini nikâh sırasında mehir olarak üzerindeki takılar hariç 750 gram altın talep etti.
  • Gelinin talep ettiği 750 gram altının güncel piyasa değeri yaklaşık 5 milyon Türk Lirası olarak hesaplandı.

Dünyaevine giren genç çiftin en mutlu gününde kıyılan dini nikâh merasimi, eşine az rastlanır bir mehir talebine sahne oldu. Nikâhı kıyan hocanın ritüel gereği geline mehir olarak ne istediğini sorması üzerine, salonda buz gibi bir rüzgar estiren o meşhur diyalog yaşandı.

"ÜZERİMDEKİLER HARİÇ 750 GRAM ALTIN"

Dini nikâhın en önemli şartlarından biri olan mehir hakkını kullanan gelin, tercihini oldukça yüksek ve spesifik bir meblağdan yana kullandı. Gelin, hocanın sorusuna kendinden emin bir şekilde, "Üzerimdekiler hariç 750 gram altın" yanıtını verdi. Gelinin, düğün sırasında kendisine takılan takıları bu hesaba katmaması ve ekstra bir güvence talep etmesi dikkatlerden kaçmadı.

DUDAK UÇUKLATAN RAKAM: YAKLAŞIK 5 MİLYON TL

Altın fiyatlarının rekor seviyelerde seyrettiği bir dönemde, gelinin talep ettiği 750 gram altının güncel piyasa değeri olayın boyutunu daha da çarpıcı kıldı. Yaklaşık 5 milyon Türk Lirası'na tekabül eden bu astronomik rakam, hem damat tarafını hem de nikâh şahitlerini şaşkına çevirdi. O anlara ait detaylar, düğünün en çok konuşulan olayı olarak hafızalara kazındı.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAli Yurt:

Şeyin altından olsa o kadar etmezsin

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