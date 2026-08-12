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Ünlü oyuncu gönlünü milli futbolcuya kaptırdı

Ünlü oyuncu gönlünü milli futbolcuya kaptırdı
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Genç yaşına rağmen rol aldığı birçok yapımla tanınan Helin Kandemir'in özel hayatında yeni bir gelişme yaşandı. 22 yaşındaki oyuncunun, 30 yaşındaki milli futbolcu Dorukhan Toköz ile aşk yaşadığı ortaya çıktı.

Özel hayatını genellikle gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Kandemir, hayatından farklı anların yer aldığı fotoğraf serisinde Dorukhan Toköz ile çekilen romantik karesine de yer verdi.

DORUKHAN TOKÖZ'DEN SİYAH KALP

Aşk ilanı tek taraflı kalmadı. Dorukhan Toköz, Kandemir'in paylaşımına siyah kalp emojisi bıraktı. Milli futbolcu daha sonra aynı fotoğrafı kendi hesabının hikaye bölümünde de yayınladı. İkilinin karşılıklı paylaşımlarıyla ilişkilerini ilan ettiği görüldü.

Fatih Kocatürk
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıalperenlive:

Bunlarında nasıl bir gönlü varsa artık hep futbolcuya yada iş adamlarına kaptırıyorlar.

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Haber YorumlarıEvvab Evvab:

paradır o

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Haber Yorumlarıhacer ilhan:

Ne gönül varmış bunlarda bee, bir tane parasız yakışıklıya gönlünü kaptıran yok.

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