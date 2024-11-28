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Seda Bakan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Seda Bakan hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Seda Bakan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Seda Bakan hangi dizi ve filmlerde oynadı?
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Seda Bakan kimdir? Ünlü oyuncu Seda Bakan, Türk sinema ve dizi sektörünün tanınmış isimlerinden biridir. Seda Bakan hangi dizi ve filmlerde oynadı? Seda Bakan'ın biyografisi ve kariyeri hakkında daha fazla bilgi haberimizin detaylarında...

Seda Bakan kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu sevenleri tarafından merak ediliyor. Seda Bakan, Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisindeki Eda rolüyle tanınmıştır. Seda Bakan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Seda Bakan hangi dizi ve filmlerde oynadı? Detaylar haberimizdedir...

SEDA BAKAN KİMDİR?

Seda Bakan, 10 Ekim 1985 tarihinde Kocaeli, Gebze'de doğmuştur. Anne tarafı Selanikli, baba tarafı Saraybosnalıdır. Bir de ağabeyi vardır. Sakarya Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü'nden mezun oldu.

Türker İnanoğlu'nun sinema televizyon alanında eğitim vermek ve sektörde hazır yetişmiş personel açığını kapatmak için Kavacık'ta kurduğu TÜRVAK Sinema – TV Eğitim Merkezi'nde eğitim aldı.

Seda Bakan, çeşitli dizilerde rol aldı. Özellikle de "Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi" dizisindeki Eda rolüyle tanındı. 2010 yılında Star TV'de yayınlanmaya başlayan senaryosunu Emrah Serbes'in yazdığı, yönetmenliğini Serdar Akar ve Mustafa Altıoklar'ın yaptığı "Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi" adlı dizide Erdal Beşikçioğlu, Nejat İşler, Ege Aydan, Sezin Akbaşoğulları gibi oyuncularla birlikte oynadı.

Seda Bakan, 2014 yılında STAR TV'de yayınlanan, başrollerinde Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in rol aldığı "Kardeş Payı" adlı dizide oynadı. Seda Bakan, 2014'ün Ocak ayında nişanlandığı müzisyen Ali Erel ile 2014 yılının ekim ayında evleneceğini açıklamıştı ancak nikahın 1,5 ay erken yapılacağını söyledi. 2015 yılında TV8 kanalında yayınlanan sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği Yetenek Sizsiniz 2015 programında, Seda Bakan, Eser Yenenler ve Ali Taran ile birlikte jüri üyeliği yaptı.

Seda Bakan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Seda Bakan hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Filmografisi

  • Esas Oğlan (2024) (Selma) / GAİN
  • Takıntılar (2024)
  • Gelin Takımı (2024) (Ayça)
  • Zeytin Ağacı (2022-günümüz) (Leyla) / Netflix
  • Mucize Doktor (2020) (Ferda Erinç)
  • Karakomik Filmler 2: Emanet (2020) (Seda Bakan)
  • Öldür Beni Sevgilim (2018) (Demet)
  • Arif V 216 (2018) (232/Pembe Şeker/Alev)
  • Bana Sevmeyi Anlat (2016-2017) (Leylâ)
  • Kara Bela (2015) (Burcu)
  • Kardeş Payı (2014-2015) (Feyyza)
  • Zaman Makinesi 1973 (2014) (Yasemin/Deniz)
  • Behzat Ç. Ankara Yanıyor (2013) (Eda Akkaya)

Seda Bakan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Seda Bakan hangi dizi ve filmlerde oynadı?

  • Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm (2011) (Eda Akkaya)
  • Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi (2010-2013) (Eda Akkaya)
  • Şen Yuva (2010) (Oya)
  • Umut (2009) (Meryem)
  • Makber (2009-2010) (Güneş)
  • Geniş Aile (2009) (Esma)
  • Adanalı (2008-2009) (Başak)
  • Pars: Narkoterör (2008) (Zülfiye - Zülüf)
  • Sana Mecburum (2007) (Leyla)
  • Televizyon programları
  • TOLGSHOW (2018) (konuk)
  • Yetenek Sizsiniz Türkiye (2016-2017) (jüri üyesi)
  • Number One TV Weekend (2006) (Sunucu)
  • Avea On Air (2006) (Sunucu)
Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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