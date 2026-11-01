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Yalan ihbarlarla bir adamın hayatını kararttı! Kendini bıçaklayıp suçu ona attı

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Yalan ihbarlarla bir adamın hayatını kararttı! Kendini bıçaklayıp suçu ona attı
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İngiltere'de 23 yaşındaki Courtney Clapham, tanıdığı bir erkeğe cinsel saldırı ve çocuk istismarı suçlamaları yöneltti. Hatta kendisini bıçaklayarak yaralanmasından da bu kişiyi sorumlu tuttu. Gerçeklerin ortaya çıkmasının ardından üç ayrı adaleti yanıltma suçunu kabul eden kadın, 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İngiltere'de ortaya çıkan olay, asılsız suçlamaların bir insanın hayatını nasıl etkileyebileceğini gözler önüne serdi. 23 yaşındaki Courtney Clapham, tanıdığı bir erkeği ağır suçlarla itham etmek için sahte isimlerle polise ihbarlarda bulundu. İddialarını desteklemek amacıyla kendi bacağını da bıçaklayan kadın, yaralanmasından söz konusu erkeği sorumlu tuttu. Ancak yürütülen soruşturma, olayın arkasındaki gerçeği ortaya çıkardı.

SAHTE İSİMLERLE POLİSE İHBARDA BULUNDU

The Sun'ın haberine göre Clapham, Humberside Polisi'ni farklı sahte isimler kullanarak defalarca aradı. Tanıdığı erkeğin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu ve bir çocuğa tecavüz ettiğini öne sürdü.

Kadın bununla da yetinmeyerek bacağından kendisini bıçakladı ve yaralanmasının söz konusu erkek tarafından gerçekleştirildiğini iddia etti. Bu ihbar üzerine gözaltına alınan erkek hakkında ağır bedensel zarar verme suçlaması yöneltildi.

SORUŞTURMADA GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Polisin yürüttüğü incelemelerde, erkeğin Clapham'ın kendisine yönelttiği suçları işlemiş olamayacağı belirlendi. Soruşturmanın bu yönde ilerlemesi üzerine şüpheler kadının üzerine yoğunlaştı.

Yapılan araştırmada Clapham'ın, erkeği suçlu göstermek amacıyla kendi bacağını bıçakladığı ortaya çıkarıldı. Kadının anlattığı olayları çevresindeki kişilere de aktardığı ve bu süreçte gerçeği yansıtmayan tanık beyanlarının ortaya çıktığı tespit edildi.

3 YIL 9 AY HAPİS CEZASI ALDI

Courtney Clapham, adaletin işleyişini engelleme suçundan üç ayrı suçlamayı kabul etti. Mahkeme, 23 yaşındaki kadını 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca mağdur erkeği korumak amacıyla Clapham hakkında 10 yıl süreyle uzaklaştırma kararı verildi.

"HAYATIMI YENİDEN KURMAYA ÇALIŞIYORUM"

Hakkında asılsız suçlamalarda bulunulan erkek, kararın ardından yaşadıklarının hayatında derin izler bıraktığını söyledi. Clapham'ın iddiaları sosyal medya üzerinden de yaydığını belirten mağdur, insanlara güvenmekte zorlandığını ve hayatını yeniden kurmaya çalıştığını ifade etti.

Yargılama sürecinde yaşadıklarını tekrar tekrar anlatmak zorunda kaldığını belirten erkek, kadının suçunu kabul etmesiyle üzerindeki yükün hafiflediğini dile getirdi. Mağdur, davanın sona ermesinin kendisine gelecekte yaşadıklarını geride bırakabilme fırsatı sunmasını umduğunu söyledi.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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