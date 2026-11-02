Fon soruşturmasında ifadeye çağrılan Takasbank Genel Müdürü hakkında karar verildi

Fon soruşturmasında ifadeye çağrılan Takasbank Genel Müdürü hakkında karar verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fon soruşturması kapsamında ifadeye çağrılan Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı, yurt dışına çıkış yasağı ve düzenli imza şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı'nın ifadesinin alındığı, ifadesinin ardından yurt dışı yasağı ve imza atmak suretiyle adli kontrolle serbest bırakıldığı öğrenildi.
SAVCILIKTA İFADESİ ALINDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürülen fon soruşturması kapsamında finans ve sermaye piyasalarındaki işlemler mercek altına alındı. Soruşturma çerçevesinde Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı da ifadeye çağrıldı.
Adliyeye gelen Arıncı'nın, soruşturmayı yürüten savcılık biriminde ifadesi alındı. Savcılıktaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen Arıncı hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.
YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI VE İMZA ŞARTI
Hakimlik, Yunus Arıncı'nın yurt dışına çıkışını yasaklarken belirli aralıklarla imza atmasını da kararlaştırdı. Arıncı, bu adli kontrol hükümleri kapsamında serbest bırakıldı.