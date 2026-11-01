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Hakan Safi'den güne damga vuracak Aziz Yıldırım ve seçim açıklaması

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Hakan Safi'den güne damga vuracak Aziz Yıldırım ve seçim açıklaması Haber Videosunu İzle
Hakan Safi'den güne damga vuracak Aziz Yıldırım ve seçim açıklaması
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Fenerbahçe eski başkan adayı Hakan Safi, zor günlerden geçilen bu dönemde kulübün etrafında kenetlenilmesi gerektiğini belirtti. Aziz Yıldırım'ın sözlerine güven duyulmasını isteyen Safi, eleştirilerin dozunda yapılmasını ve seçilmiş yönetime sene sonuna kadar destek olunmasını istedi. Safi, gündemin seçim değil, önümüzdeki önemli maçlar olması gerektiğini vurguladı.

  • Fenerbahçe'nin son seçiminde Aziz Yıldırım'a karşı yarışan başkan adayı Hakan Safi, taraftarları Aziz Yıldırım'ın etrafında kenetlenmeye çağırdı.
  • Hakan Safi, futbolcuların morallerinin bozuk olduğunu ve saha çıkmak istemediklerini belirterek seçilmiş yönetime destek istedi.
  • Hakan Safi, gündemin seçim değil önümüzdeki Liverpool maçı olması gerektiğini söyledi.

Fenerbahçe'de son seçimde Aziz Yıldırım ile yarışan başkan adayı Hakan Safi, Kasımpaşa-Beşiktaş maçının ardından gündeme dair açıklamalarda bulundu.

''AZİZ BAŞKANIN ETRAFINDA KENETLENMELİYİZ''

Taraftarlara seslenen Hakan Safi, "Fenerbahçe büyük kulüp, büyük camia. Daha zor günler gördük. Eleştiri elbette olacak. Böyle durumlarda başkanın yanında olma taraftarıyım. İstifa veya kötü tezahüratın kimseye faydası yok. Seçilmiş bir yönetimimiz var. Aziz başkanımız var. Seneye zaten seçim var. Aziz Başkan seneye olmayacağını söyledi. Herkes Aziz başkanın ne kadar sözüne güvenilir, büyük başkan olduğunu biliyor. Büyük camiadan rica ediyorum. Kimse Fenerbahçe'nin aleyhine konuşmasın. Elbette bugünkü durum kabul edilebilir değil. Ancak Aziz başkanın etrafında kenetlenmeliyiz. Kimin hesabı varsa sene sonuna saklamalıdır." dedi. 

''SAHAYA ÇIKMAK İSTEMİYORLAR''

Sözlerine devam eden Hakan Safi, "Topçularla konuşuyoruz. Moralleri bozuk. Sahaya çıkmak istemiyorlar, moralleri bozuluyor. Profesyonel de olsalar, gönülleriyle oynuyorlar. Destek olmak lazım. Bir tane Fenerbahçe var. Eleştiriyi dozunda yapmak lazım. Sene sonuna kadar Fenerbahçe ve Aziz başkan için destek istiyorum. Eleştirmek çok kolay. Önümüzde daha çok maç var. Seçilmiş yönetime destek olunmasını rica ediyorum. Taraftar, spor yazarı, içimizdeki Fenerbahçeliler kimin hesabı varsa lütfen sene sonuna bırakalım." açıklamasını yaptı.

"GÜNDEM SEÇİM OLMAMALI"

Hakan Safi son olarak "Herkesi sakin olmaya davet ediyorum. Burası Fenerbahçe. Bir tane Fenerbahçemiz var. Hep yarın var, yarın var. Önümüzde Liverpool maçı var. Hep destek, tam destek demenin bugün tam zamanı. Bugün için gündemde seçim değil, önümüzdeki maç olması lazım. Kimin ne hesabı varsa sene sonuna bırakmalı." şeklinde konuştu. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSadık:

Geçen sezonda çok duyduk daha önümüzde çok maç var

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