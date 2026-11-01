Kırmızı kart gerekir mi? Ünlü hakem, tartışmalı pozisyonlara son noktayı koydu

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş 2-0 öne geçtiği maçta Kasımpala ile 2-2 berabere kaldı. Eski hakem Bülent Yıldırım, tartışmalı pozisyonları beIN SPORTS'taki Trio programında değerlendirdi.

AGBADOU'YA KIRMIZI KART GEREKİR Mİ?

Bülent Yıldırım: ''Bu pozisyon bariz gol şansı. Kaleye olan mesafe çok yakın, Hajradinovic kaleye daha yakın, kontrol ihtimali yüksek, topu kontrol etme ihtimali yok ve başka savunma oyuncusu yok. Nübel pozisyona geç kalıyor. Bariz gol şansının bütün kriterleri oluşmuş durumda. Net bir kırmızı kart, VAR'ın müdahale etmesi gerekirdi. Çok net bir hata var.''

AYBERK VE MURILLO ARASINDA YAŞANAN POZİSYON

Bülent Yıldırım: ''Murillo, Ayberk'e sinirlendi. Doğal aksiyon bittikten sonra Ayberk'in kasık bölgesine sol ayağıyla ekstra hareket yapıyor. Gözden kaçan bir şiddetli hareket. Murillo'nun kırmızı kart görmesi gerekirdi.''

ARAOUS VE VLAHOVIC'IN MÜCADELESİ

Bülent Yıldırım: ''Hakem sarı kart gösterdi. Bu hareket şiddetli bir harekettir. Bu futbol mu? Hayır. Adem Atous'un kırmızı kart görmesi gerekiyordu. Hakem ve VAR tarafından atlandı.''

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