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Kayseri Melikgazi'de kötü kokunun ardından 5 gün önce ölen kadının cesedi bulundu

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Kayseri Melikgazi'de kötü kokunun ardından 5 gün önce ölen kadının cesedi bulundu
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Kayseri Melikgazi'de 8 katlı binadan yayılan kötü kokunun ardından 3'üncü kattaki dairede 5 gün önce hayatını kaybeden 49 yaşındaki kadının cesedi bulundu. AFAD binada ölçüm yaptı; cenaze otopsi için Adli Tıp Kurumu Kayseri Grup Başkanlığına kaldırıldı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir binadaki kötü kokunun altından 5 gün önce hayatını kaybeden kadının cesedi çıktı. AFAD ekipleri tarafından binada kokunun insan sağlığına oluşturabileceği olumsuzlukla ilgili ölçüm yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Alparslan Mahallesi Kandil Sokak üzerinde bulunan 8 katlı binadan yayılan kötü kokuyu alan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, kokunun binanın 3'üncü katındaki bir daireden geldiğini belirlerken, itfaiye ekipleri tarafından merdiven eşliğinde evin balkonundan daireye girildi. Ekipler tarafından dairede yapılan kontrollerde, Fatma Öztürk'ün (49) cansız bedenine ulaşıldı. Öte yandan, haber verilmesi üzerine bölgeye gelen AFAD ekipleri binadaki kokunun insan sağlığına olumsuzluklarla ilgili ölçüm yapıldı. Yapılan incelemede, Fatma Öztürk'ün intihar ederek yaşamına son verdiği üzerinde durulduğu öğrenildi. Öztürk'ün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Kayseri Grup Başkanlığına kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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