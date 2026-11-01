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30 milyon Euro! Arda Güler Fenerbahçe'ye kazandırmaya devam ediyor

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30 milyon Euro! Arda Güler Fenerbahçe'ye kazandırmaya devam ediyor
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Real Madrid'de 125. resmi maçına çıkan Arda Güler'in sözleşmesindeki bonus maddesi devreye girdi. Bu gelişmeyle birlikte 2 milyon Euro daha kazanan Fenerbahçe, Arda'nın transferinden toplam 30 milyon Euro gelir elde etti.

Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, eski kulübü Fenerbahçe'ye kazandırmaya devam ediyor.

125. MAÇINDA BONUS DEVREDE

Racing de Santander mücadelesiyle birlikte Real Madrid forması altında 125. resmi maçına çıkan Arda Güler, sözleşmesindeki bonus maddesini bir kez daha harekete geçirdi. Transfer anlaşmasındaki maddeler gereğince İspanyol devinin, 125 maç barajının aşılmasıyla birlikte sarı-lacivertli kulübe 2 milyon Euro daha bonus ödemesi yapacağı belirtildi.

TOPLAM GELİR 30 MİLYON EURO

2023 yaz transfer döneminde 20 milyon euro bonservis bedeli karşılığında İspanya'nın yolunu tutan genç yıldız, Performans/maç sayısı kriterlerine bağlı 10 milyon Euroluk bonus maddelerinin tamamını doldurmuş oldu. Böylece Fenerbahçe, Arda Güler transferinden elde ettiği toplam geliri 30 milyon euro seviyesine çıkardı. Ayrıca sarı-lacivertli ekibin, Arda Güler'in bir sonraki olası transferinden de %20 pay hakkı bulunuyor.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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