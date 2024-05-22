22 Mayıs 2023 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 22 Mayıs 2023 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. HSK atama kararnamesi 22 Mayıs Çarşamba yayınlandı! Hakim ve Savcılar atama kararları PDF indir, OKU!

HSK ATAMA KARARNAMESİ YAYINLANDI!

İşte kararname: