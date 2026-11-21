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Beykoz'da tehlikeli şekilde şerit değiştirerek ilerleyen sürücü kamyona çarptı. Kısa sürede yakalanan sürücünün, aday sürücü belgesi daimi olarak iptal edildi. Sürücüye 90 bin lira idari para cezası kesilirken, araç 2 ay trafikten menedildi. Kaza anı ise kameraya yansıdı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Beykoz Riva Kavşağı mevkisinde trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirerek ilerleyen sürücü seyir halindeki kamyona çarptı. İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma ekipleri güvenlik ve trafik kamerası kayıtları üzerinde yaptığı incelemeler sonucunda kaza yapan sürücüyü belirledi. Yakalanan sürücü hakkında işlem başlatıldı. Sürücüye 90 bin lira idari para cezası uygulanırken, aday sürücü statüsünde olması nedeniyle sürücü belgesi daimi olarak iptal edildi. Kazaya karışan araç ise 2 ay süreyle trafikten menedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı