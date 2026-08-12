Hain FETÖ'cünün ablası, 10 yıllık firarın beyni çıktı: Kaçış rotasını da belirlemiş

Silahlı terör örgütü FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminde Marmaris'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast timinde yer alan FETÖ'cü ihraç yüzbaşı Burkay Karatepe geçtiğimiz günlerde yakalanıp tutuklandı. Karatepe'nin 10 yıl boyunca saklanmasında yardım ve yataklık eden ablası Ayşe Alanur Karatepe (44) de Muğla'nın Menteşe ilçesinde yakalanarak tutuklandı.

10 YILLIK FİRARIN BEYNİYMİŞ

Abla Karatepe'nin kardeşi Burkay Karatepe'yle aralarındaki gizli haberleşme sistemi belirledikleri mail adresinin taslak mailine kaydedilen Word dosyaları üzerinden yaptığı yazışmaları ortaya çıktı. Yazışmalarla birlikte abla Karatepe'nin defalarca FETÖ'cü kardeşiyle buluştuğu ortaya çıktı. Burkay Karatepe'nin 10 yıldır yakalanamayışının arkasında abla Karatepe'nin yönlendirmelerinin olduğu belirlendi.

HAİN KARDEŞE YARDIMDAN 1 YIL TUTUKLU KALMIŞ

Sabah'ın haberine göre mimar olan abla Karatepe, 18 Temmuz'da darbe girişimini duyduktan sonra ve kardeşinden haber alamayınca çalıştığı Kıbrıs'tan Türkiye'ye dönüş yaptığını söyledi. Kardeşinin firarındaki rolü ve yardımı nedeniyle 1 yıl cezaevinde tutuklu kaldığını ve 2017'de yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliye olduğunu aktaran Karatepe, hakkında 3 yıl 9 ay ceza aldığını ve bu dosyanın da Yargıtay aşamasında olduğunu kaydetti. Yurt dışı çıkış yasağının ise 2026 Nisan ayında kaldırıldığını belirtti.

ÖRGÜT YÖNTEMİNİ KULLANIP "HATIRLAMIYORUM" DEDİ

Daha sonra babasıyla birlikte Eskişehir'e döndüklerini söyleyen abla Karatepe, "Daha sonra ben uçakla Kıbrıs'a çalıştığım işime geri döndüm. Bu benim Burkay'ı yüz yüze son görüşüm oldu" dedi.

Kardeşinin yakalandığı evden çıkan yüklü miktardaki paralarla ilgili ise "Babam götürmüş olabilir" diyen Karatepe, kardeşiyle mail üzerinden taslaklar kısmından mesajlaşmasını ise hatırlamadığını söyledi. Bu taktiğin FETÖ'nün haberleşme yöntemlerinden biri olduğu hatırlatılan Karatepe, bu haberleşme şeklini yeni duyduğunu öne sürdü.

Karatepe'ye "Burkay Karatepe'nin firar olduğu süre boyunca yüz yüze veya başka bir vasıta ile görüşmeniz oldu mu?" sorusuna ise, "Bu soruya cevap vermek istemiyorum" dedi.

"TEMKİNLİ OLMAYA DEVAM, PUSUDA BEKLİYOR ÇAKALLAR"

Karatepenin, mail göndermeksizin mesajları taslaklar kısmına kaydederek kardeşiyle irtibat kurduğu saptanmıştı. Kardeşiyle aralarında yaptığı yazışmaların ilk ön incelemesi de tamamlandı.

Buna göre bir Word dosyasında, "Hurda konusunda da hareket ediyor olman güzel. Senin ruh halin için ama maceraya girme! Zabıtayla karşılaşırsın başını belaya sokacak lüksün yok, değmeyecek bir şey için. Olursa olur olmayınca ruh halin bozuluyor, aslanım dişimizi sıkıp tahammül edeceğiz biraz daha mantıklı ve kararlı hareket edeceğiz, sen bizim için her şeyden önemlisin, sağlıklı olacaksın iyi olacaksın!..." mesajlarına rastlandı.

Abla Karatepe'nin ayrıca, "Arkadaşın gelme programını falan ayarlayalım. Ben Mart düşündüm ama senin planın ne…" ve "Diğer konu ise temkinli olmaya devam, pusuda bekliyor çakallar açık bulmak için…" ifadelerini kullandığı belirlendi. Karatepe bu ifadeleri neden kullandığını söylemeyi reddetti.

"DAYIM BİRAZ ÜRKEK AMA..."

Bir başka konuşmada ise "Slmn çok seviyor seni F teyze ve kocası çok seviyor. S teyze ve kocası da korkuyorlar tedbirli davranıyorlar oğulları işten atılmasın diye ama bize karşı sana hep iyiler, yardımcılar. Ramazanda fitre, zekatları falan hep toplayıp getiriyorlar herkes. Dayım biraz ürkek ama seni hepsi seviyor ve tuzağa düştüğünü, bugünleri atlatman için duacılar. C teyzeye uğramışlar bayramda teyzem çok selam göndermiş anneme ağlamış çok özlemiş o da. Yani özünde herkes seni koruyor benimsiyor ama açıktan yapamıyorlar bunu korkuyorlar bir şey olur çoluğumuza çocuğumuza diye" ifadelerine de rastlandı.

Karatepe bu yazışmadaki şahısların kimliklerini de soruşturma birimleriyle paylaşmadı.

"EVİ EN AZ 1 YIL ÖNCE SATMAMIZ LAZIM, PARAYI TAKİP EDECEKLER"

Ağabeyinin kaçışıyla alakalı ise bir başka konuşmada, "Arapça şart. Öğrenmen lazım. Çünkü tipinde en müsait Arap ırk olarak. Dediğim gibi ev bu yaz 400-450 ediyordu. En az 6 ay öncesinde 1 sene öncesinde satmak lazım çünkü parayı takip edecekler nereye harcıyor diye, çünkü bir anda olacak işler değil, dikkat çekmemek adına, pasa (pasaport) Kimlik falan evrak aracı vs zaman alan işler ve babam da yaşlanıyor artık ben tek başıma yapamam bunları ona ihtiyacım var.." ifadeleri saptandı.

Karatepe bu yazışmaları ise hatırlamadığını öne sürdü.

"SEÇİME BEL BAĞLAMIŞLAR….BEKLEYECEĞİZ"

"Word Doküman-5" numaralı doküman ise en dikkat çeken yazışmalardan bir tanesi oldu. Abla Karatepe'nin kardeşine, "Çınar Ağacı… Maddi olarak bütçeni ayarla, bir süre yaza kadar iş olacağını sanmıyorum. Tablet değişim işinin 2021'e bırakalım. Zaten bir sonraki görüşme muhtemelen ocak ya da şubat olur. Mümkün olduğunca tel görüşmesi yüz yüze görüşmek yok… 2021 Haziran gibi seçim olabilir durum bize 2-3 yıl stabil. Avukatla görüştüm bu süreci böyle geçireceğiz bekleyeceğiz" ifadelerini kullandığı belirlendi. Ancak Karatepe bu yazışmaları da hatırlamadığını öne sürdü.

BULUŞMAK İÇİN "TASLAK" RANDEVUSU

Abla Karatepe'nin, "Word Doküman 6" isimli taslakta ise "Haftaya Salı günü 9 Mart saat 14.00'da buluşalım. Çok özledim seni. Not bırak okuduğuna dair lütfen" şeklinde mesaj bıraktığı saptandı. Karatepe, diğer mesajlarda olduğu gibi bu notu da hatırlamadığını savundu.

KAÇIŞ ROTASINI BÖYLE PLANLADI

Ayşe Alanur Karatepe'nin bir başka yazışma olan "Word Doküman-11"de ise kardeşinin ilerleyen zamanlarda yurt dışına çıkışıyla ilgili rota belirlediği ortaya çıktı.

Yazışmada, "Selam program değişti bizim Hatay'a gideceğiz. 1 hafta oradayız. Onlarda çok iyi, yedik içtik, gezdik. Çok sıcak kanlı candan insanlar. Eğer ki ileride bir durum oluşursa o tarafa gitmek zorunda kalırsan kesinlikle güveneceğiz insan anne ve babası aklında olsun. Güvenilir yarı yolda bırakmaz. Belki Suriye üzerinden Beyrut falan işimiz olursa o bölgeye hakim. O yüzden bende ilişkileri sıcak tutma taraftarıyım. Van tarafından İran üzeri olursa oradan da ilişki kuracak güvenilir tanıdığım var durum nasıl şekillenir bilmiyorum ama ne gerekiyorsa yapacağım bundan şüphen olmasın. Batı biraz riskli o konuda eniştem yardıma yanaşır mı emin değilim, güvenilir ama risk almak istemeyebilir. Zaman ne gösterir görücez. 3 tane hat aldırırım biri bende kalır 2 si sana gelir. Telden konuşuruz… Bi arkadaşım var çevresi var her cins insandan İran'da falan tanıdıkları çok. Bu arada benim tüm arkadaşlarım genelde erkek bilgin olsun"

ABLASINA YANIT VERDİ

"Word Doküman 12" de ise Burkay Karatepe'nin yazdığı bir mesaja rastlandı. FETÖ'cü eski bordo bereli, "Dediğim araç olsa hem işim daha kolaylar hem de daha fazla gelirim olabilir. Ama para benim olmadığı için sana sormadan alamadım şekerim. Aklında olsun bu hurda işinde para var…" dediği tespit edildi.

"ÇÖPÇÜ PEYDAH OLDU KAPIMDA, BELLİ Kİ SİVİL BU"

"Word Doküman 13"de ise abla Karatepe'nin "Aslında dün riske girmek istemedim. Yine takip ediliyorum çünkü öncesinde de gece rüyamda yavru at gördüm. Pislik zor bir yerde hayatta kalmaya çalışıyordu yavru. Ben ayrı evde oturuyorum çarşıda. Şirket karşılıyor kiramı. 15 gündür bir baktım her sabah tam ben indiğim saatte çöpçü peydah oldu kapımın önünde sokakta. Önceden yoktu ve genç, dinç, hiç çöpçü tipi yok herifte belli ki sivil bu. Ben anladım selam vermeye başladım gözünün içine baka baka. Bu hafta her gün geldi sonra o da dalga geçtiğimi anladı artık yok. Sonra 3 gün falan gerçek çöpçüyü buldum benim sokağın adamla konuştum. 5 yıldan beri bu muhitin çöpçü. Öbürü fake (sahte) Benim hakkımda rapor tutuyor belli eve giren çıkan var mı kim gelip gidiyor acaba sen gelir misin diye gözlem yapıyorlar. İhmal etmiyorum haftanın 2 günü evdeyim zaten" dediği ortaya çıktı.

BABASININ RAHATLIĞINDAN KORKUYORMUŞ

Konuşmanın devamında ise gönderilen ve teslim edilen paraların ona ait olduğunu gönlünün ferah olmasını tavsiye eden abla Karatepe'nin, babasının rahatlığını ise kardeşine şu sözlerle şikayet ettiği görüldü:

"Geri dönüşüm toplama işini ruhsata bağladılar ve üniforma herkes yapıyor diye denetim altına almak için. O yüzden zabıta polis denetimi artacak evraklı kimseler yapsın diye. Kaçak durumu tespit etmek için bunda da vergi almak istiyor çünkü. O yüzden çok acele etme bir süre gözle piyasayı 6 ayda oturur anca zaten. Ve dikkatli ol bu işi yaparken. Asla riske girme asla. Evde otur ama risk alma kesinlikle güvenlik konusu en önemli konu ve de sağlık. Güvenlik konusunda çok vurdumduymaz bana diyor ki sen abartıyorsun polis falan değil sıradan çöpçü. Gerçek çöpçüyü buldum belediyede kayıtlı. Adam o kadar large (geniş) umursamaz. Benim sağduyularım ve gözlemlerim çok yerinde tespitler ödüm kopuyor bu gerizekalının rahatlığından. Gelmiş diyor bir akraba var uzak onun üzerine alayım. Bizi hiç tanımayan biri olması lazım diye milyon kere söyledim. Ama eğerki irtibatımız kesilirse bunu devreye şok. Şimdi gereksiz risklere girmenin manası yok. 1 yıl daha sabır sabır."

BABA'NIN KOD İSMİ: ARKADAŞ

"Word Doküman-14" de ise "Ekim gibi göndercem arkadaşı ihtiyaç listen var mı…bu iş ekim sonu teslim onu bitirmem lazım belki sonra ben de 3 5 gün izin alıp arkadaş gelirken eşlik edebilirim ona. Bilmiyorum durum ne gösterir ama niyetim bu yönde…motoru al denk gelirse para hesabı yapma senin işine yarar her türlü, zaten para getireceğim gelirsem yada göndereceğim arkadaşla rahat ol birikmiş var bizde" yazışmalarına rastlandı.

Soruşturma birimleri bu "Arkadaş"ın kim olduğunu ve Burkay Karatepe'nin yanına gidip gitmediğini sordu. Karatepe ise bu soruya da "Bununla ilgili bilgim yoktur" cevabını verdi.

BİYOMETRİK FOTOĞRAF ÇEKTİR HAZIR BULUNSUN

Şüpheli Ayşe Karatepe'nin, 15 numaralı dokümanda ise "Sevinçten ağlıyorum deli misin sen nasıl unuturum. Şu an buradasın diye… senin iyi haberlerini bekliyor o da duyunca ağlayacak muhtemelen sevinçten. Sen ihtiyaçlarını belirle biyometrik fotoğraf çektir bir tane lens olmasın yeni tip çipli kimlik yaptırmak gerek bunların süresi 2023'de doluyor son 3 ay" ifadeleriyle kardeşine yol gösterdiği belirlendi.

SUÇU BABASINA YIKTI

Abla Karatepe'ye bu ifadeler de soruldu. Karatepe, kardeşinin yakalandığında üzerinden çıkan sahte kimliği babasının çıkarıp Burkay'a verdiğini tahmin ettiğini söyleyerek, kendisinin bu eylemle ilgisi olmadığını öne sürdü.

ŞANTİYEDE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN KİMLİKLERİNİ ALMIŞ

17 numaralı dokümanda ise "Arkadaş İstanbul'a gitmedi henüz bu ay gider. Güvenli kimlik bilgisi ayarladım şantiyeye çalışan işçilerin kimlik bilgileri hep geliyor bana arasından seçiyorum olabilir onları. Sen yeni biyometrik foto çek hazırla dursun evde geldiğinde verirsin. Çipli kimlik olsun bir tane…" şeklinde yazışma bulundu. Bununla ilgili de bilgisi olmadığını iddia etti.

"BİZİ İNTERNETTEN ARATMA IP ADRESİNİ BULURLAR"

Abla Karatepe'nin en dikkat çekici mesajlarından bir tanesi ise "Word Dokuman-22" dosyasında çıktı. Kardeşine internette kullandığı rumuzlarla ilgili ipucu veren abla Karatepe, "Tarihten birileriyle ilgili rumuz kullanma. Tarih, ülkücü veya bu tarz şeylerden uzak dur. Zirzop, Z kuşağı tarzı şeyler kullan. Vazgeç bunlardan seninle özdeşlenen şeylerden uzak dur. Bizimle ilgili kardeşin veya benimle ilgili aile ile ilgili şeyler araştırma internetten. Oradan IP no falan, ipucu bulurlar ve seni ortaya çıkaracak" ifadelerine rastlandı.

"SİZİN GİBİ SALAK MI BUNLAR SADECE A PLANIYLA YOLA ÇIKMIŞSINIZ"

Taslak yazışmalarında ise en dikkat çekici noktalardan biri, abla Karatepe'nin; FETÖ'nün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi planının başarısız olmasından yakınması oldu. Abla Karatepe "İkimiz gideceğiz buradan, geçsin sonrasını zaten şekillendirir yaradan. A'dan Z'ye kadar tüm planlar yapıldı. Sizin gibi salak mı bunlar. Sadece A planıyla yola çıkmışsınız onda da tuzağa düşmüşsünüz hepiniz. Her şey yurt dışına çıktı zaten. Tüm mal, para yıllardan beri. Şimdi her şeye hazır bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"HEP PAZAR OLMASIN ARADA ŞAŞIRTALIM"

Abla Karatepe'nin tedbiri elden bırakmadığını gösteren mesajında ise, "Bir de pazarı arada şaşırtalım. Hep Pazar olmasın" diyerek haftanın farklı bir belirli günü buluşma planı yaptığı görüldü.

YAZIŞMALARI ISRARLA REDDETTİ

"Word Dokuman-25" isimli taslakta ise, "Kimlik vs işini güvendiğim biri var onunla halledeceğim. Pasaport da çıkartıyorlar ama pasaport ile kimlikteki fotoğraf aynı olmasın, farklı zamanlarda çekilmiş olmalı, anlaşılmaması için. Bir de damga olmadığı için başka ülkeye giriş çıkış yeni olacak. O yüzden onu bekleteyim mi çıkartayım mı. Para var ayarladım. Evden çalışıyorum arada İstanbul'a gidiyorum. 10 bin dolar para biriktirdim kimlik ve pasaport için" dediği görüldü.

Abla Karatepe bun yazışmalarla ilgili ise Burkay ile en son 15 Temmuz sonrasında babasıyla birlikte dağlık araziye bıraktığı zaman görüştüğünü iddia etti. Tüm bu yazışmalara rağmen "Bugüne kadar Burkay ile hiçbir irtibatım olmamıştır" diyen abla Karatepe, "Burkay'ı yurt dışına kaçırmak veya çıkarmak maksadıyla hiçbir çaba içerisinde bulunmadım. Bu yazışmanın benimle hiçbir alakası yoktur" dedi.

"TARLA İÇİNDEN DOLAN ANA YOLDAN DEĞİL"

"Word Doküman 26"da ise ablanın adeta Burkay Karatepe'nin yakalanmadan yaşamını sürdürmesini sağlayan bir 'beyin' olduğu gözler önüne serildi.

Abla Karatepe, kardeşine "Tüm köylerin giriş çıkışında kamera var. Bizim köyde Pazar yerinde gözeli köyünde bilgin olsun. Arabanın içinde gözükmeyecek şekilde durman lazım. Yürürken de tarla içinden dolan ana yoldan değil. Zaten yakın zamanda geleyim falan deme sakın. Biraz zaman geçsin üzerinden sakin ol. Allah bir zamanı denkler. Acele etme sakın. 5 yıl geçsin en az. … para işini sen takma. Ben geldiğimde sana getireceğim 15 bin dolar biriktirdik. Sen sadece dikkat çekmesin bu adam nasıl geçiniyor demesinler diye arada iş yap riske gitmeden…" şeklinde akıl verdi.

"SPORA BAŞLADIM KOŞABİLEYİM DİYE"

Bir diğer yazışmada ise ablanın Burkay Karatepe ile birlikte illegal yoldan ülkeden kaçışıyla ilgili planlar yaptığı görüldü.

Yazışmada abla Karatepe'nin, "İnşallah bir kış daha orada değil de güzel bir ülkede geçiririz beraber. Bazı arkadaşlar ile görüştüm. 50 bin dolar vardı. 1+1 ev aldım kiraya vereceğim. Ofisi yılbaşından sonra satılığa çıkaracağım. Prim alacağım işten 50 bin dolar da oradan gelir. Yani ben hazırlık yapıyorum sen de hazırlan. O yüzden spora başladım, koşabileyim diye, sağlıklı beslen…beraber gideceğiz, güçlü ol, paraya acıma" dediği görüldü.

"DEPREM ZAMANI TAM KARMAŞA VAKTİYDİ DÜŞÜNEMEDİK..."

Abla Karatepe'nin 2025 yılında yaptıkları bu yazışmada özellikle 6 Şubat 2023'teki deprem döneminde yurt dışına firar etmedikleri için pişman olduğuna dair ifadelere rastlandı.

Buna göre abla Karatepe, "Şimdilik uygun şartları bekliyoruz. Aslında 2 yıl önce deprem zamanı tam karmaşa vaktiydi, düşünemedik. Değerlendiremedik bunu…arabayı da uygun bir arada satacağım toplam 8 milyon civarı bir para eder. Yeter bize hayli hayli…" ifadelerini kullandığı saptandı.

"BEN DEĞİL KIZ KARDEŞİM"

Burkay Karatepe'nin ifadesinde "Babamdan sonra ablam da bana yardım etmekten dolayı tutuklandı. Annem bir kez ablam ile birlikte, umreye gitmeden önce yanıma geldiler" demişti. Abla Karatepe, annesiyle Umre'ye kız kardeşinin gittiğini kendisinin gitmediğini belirtti ancak yine sorguda Burkay Karatepe ile yüz yüze görüşülüp görüşülmediğini cevaplamadı.

"1'İNCİ DERECE KAN BAĞIM VAR"

Abla Karatepe yaptığı eylemlerle ilgili olarak, "Hiçbir şekilde terör örgütüne yardım etmek gibi bir durumum söz konusu olamaz. Yaptığım her şey 1. dereceden kan bağım olan kardeşim Burkay Karatepe'yedir" şeklinde savunma yaptı.

Kaynak: Haberler.com