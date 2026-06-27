Ankara elektrik kesintisi! 27-28 Haziran Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 27 Haziran günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

AKYURT

Akyurt ilçesinde 28.06.2026 tarihinde 09.30 ile 12.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Ankara ve Balıkhisar Köy İçi bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

29.06.2026 tarihinde 14.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Büğdüz bölgesinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

29.06.2026 tarihinde 09.30 ile 12.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Çelikli, Büğdüz ve çevresinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

01.07.2026 tarihinde 10.00 ile 13.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Çankırı bölgesinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

30.06.2026 tarihinde 09.00 ile 12.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Cumhuriyet, 3022, Ahmetadil, 3037, Eyüp Sabri Tuncer, Kavaklı, 3031, Samsun Devlet Yolu, Yukarı Köyü, 19 Mayıs, 3054 ve Gökçeyurt bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

30.06.2026 tarihinde 09.45 ile 12.45 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Kıbrıs, Yeniköy, Ahmetadil, Eskişehir Yolu, Olukpınar, Yukarı Karapınar, Kuşçu Mücavir, Köy Yolu Altı, Köy Yolu Üstü, Yenidoğan ve Örnek Kuşçu bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

30.06.2026 tarihinde 09.00 ile 12.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Kızık ve Kızık Küme bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

30.06.2026 tarihinde 14.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 194 ve Kızık Küme bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

01.07.2026 tarihinde 09.00 ile 12.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Ahmetadil bölgesinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

01.07.2026 tarihinde 14.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Köy İçi ve Ahmetadil bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

30.06.2026 tarihinde 09.15 ile 15.15 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Sağlık, Misket, Gazi İsmail Cantürk, Çalışkan, Masum, Mecnun, Muallim, Sancak, Mevlevi, 125, Sabır, Malazgirt, Ankara, Millet, Menekşe, Güvenç, Maydanoz, Cami, Manolya, Melikşah, Mucur, Kızık, Yıldırım, Mehmetçik, İlkokul, Mevlüt, Geçit, Mehter, Merdane, Dr. Neslihan Özenli ve Mızrak bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

AYAŞ

Ayaş ilçesinde 27.06.2026 tarihinde 09.30 ile 17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Ergenekon, Beypazarı, Perili, Tekke Küme, Şehit ve Gazi bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

30.06.2026 tarihinde 09.30 ile 16.45 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Araplar, E 90 Karayolu, Acıkuyu, Güneş 2, Bahçeli, Alpaylar, Cami 1, Hünkâr, İstikamer H. Yurtakalan, Okullar, Cumhuriyet, Yeni Mezgit, Çalören, Öz, Çeşmeli, Sarıtaş, Uludağ, Kılıçaslan 1 ve Şehit Uzman Çavuş Gürbüz İpek bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

29.06.2026 tarihinde 09.00 ile 11.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Başayaş bölgesinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

29.06.2026 tarihinde 11.30 ile 13.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Başayaş bölgesinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

30.06.2026 tarihinde 15.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Bayat bölgesinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

30.06.2026 tarihinde 09.00 ile 11.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Bayat bölgesinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

01.07.2026 tarihinde 09.00 ile 11.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Bayat bölgesinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

30.06.2026 tarihinde 11.30 ile 13.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Bayat bölgesinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

01.07.2026 tarihinde 11.00 ile 13.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Ayaş Ankara, Gökçebağ ve Köy Bayram bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

01.07.2026 tarihinde 15.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Bağlar, Köy Bayram ve Ayaş Ankara bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYPAZARI

Beypazarı ilçesinde 27.06.2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Gülveren 4, Dibekören, Gülveren 1, Sakarya 1, Gazi 1, Menekşe, Pınarbaşı, Zafer 1, Gülveren 2, Hürriyet Sarıyar, Okul Sarıyar, Baraj 1, Gölbaşı 1, Gölbaşı 2, Gölbaşı 3, Gonca, Göbet, Serçe, Cumhuriyet Alanı, Bağlar 2, Çıkmaz 2, Fatih, Bağlar 1, Bahar, Ankara, Selvi 1, Evcik ve Baraj bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

27.06.2026 tarihinde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle etkilenen cadde ve sokak bilgisi belirtilmeyen bölgelerde elektrik kesintisi yapılacaktır.

27.06.2026 tarihinde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Başağaç bölgesinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

28.06.2026 tarihinde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle etkilenen cadde ve sokak bilgisi belirtilmeyen bölgelerde elektrik kesintisi yapılacaktır.

28.06.2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Başağaç bölgesinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

30.06.2026 tarihinde 10.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Bağcılar, Dere Aydoğmuş, Döğmeci, Çulhalar, Camiyaka, Kadıköy, Bıyıklar ve Arkutça bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

01.07.2026 tarihinde 09.00 ile 10.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Bağlar, Kanuni Sultan Süleyman, Beytepe Mahallesi, Beytepe ve 1771 bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

01.07.2026 tarihinde 15.30 ile 17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Öztürk, Alparslan Türkeş, Millî Egemenlik, Ilman, Ayık ve Ilıman Küme bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

29.06.2026 tarihinde 10.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Dibekören ve Sopçaalan bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

29.06.2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Gülveren 4, Dibekören, Gülveren 1, Sakarya 1, Gazi 1, Menekşe, Pınarbaşı, Zafer 1, Gülveren 2, Hürriyet Sarıyar, Okul Sarıyar, Baraj 1, Gölbaşı 1, Gölbaşı 2, Gölbaşı 3, Gonca, Göbet, Serçe, Cumhuriyet Alanı, Bağlar 2, Çıkmaz 2, Fatih, Bağlar 1, Bahar, Ankara, Selvi 1, Evcik ve Baraj bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

01.07.2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Gülveren 4, Dibekören, Gülveren 1, Sakarya 1, Gazi 1, Menekşe, Pınarbaşı, Zafer 1, Gülveren 2, Hürriyet Sarıyar, Okul Sarıyar, Baraj 1, Gölbaşı 1, Gölbaşı 2, Gölbaşı 3, Gonca, Göbet, Serçe, Cumhuriyet Alanı, Bağlar 2, Çıkmaz 2, Fatih, Bağlar 1, Bahar, Ankara, Selvi 1, Evcik ve Baraj bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

29.06.2026 tarihinde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Kızılcasöğüt, Bayrak, Dibekören, Fasıl, Köşebükü, Karapınar Kırbaşı Yolu, Kırbaşı Gençali Yolu, Yukarıulucak, Kadıbükü, Kırbaşı, Harmancık, Tahir ve Kayabükü bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

30.06.2026 tarihinde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Kızılcasöğüt, Bayrak, Dibekören, Fasıl, Köşebükü, Karapınar Kırbaşı Yolu, Kırbaşı Gençali Yolu, Yukarıulucak, Kadıbükü, Kırbaşı, Harmancık, Tahir ve Kayabükü bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

01.07.2026 tarihinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Ataman, Candostum, Zambak, Erdem, Beytepe, Başıbüyük Yolu, Çalışkan, Güven, Mimoza, Vatan, Göksu, Tekin ve Mehmet Akif Ersoy bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇANKAYA

Çankaya ilçesinde 27.06.2026 tarihinde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Davdanlı, Abazlı, Evciler ve Karahasanlı bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

27.06.2026 tarihinde 14.00 ile 18.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Çınar Dibi, Kazım Karabekir, Çardak, Hipodrom ve Celal Bayar bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

29.06.2026 tarihinde 09.15 ile 17.15 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Alkım, 728, 727, Jose Marti, 721, Prof. Dr. Turan Erol, 725, Kişinev, 729 ve Ormancılar bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

29.06.2026 tarihinde 09.15 ile 17.15 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Mevlana bölgesinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

30.06.2026 tarihinde 09.15 ile 17.15 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Güzaltan, Şehit Barış Kırıcı, Gazi Mustafa Kemal, Ali Suavi, Nigar, Şehit Çetin Görgü ve Onur bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

30.06.2026 tarihinde 09.15 ile 17.15 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Ceyhun Atuf Kansu, Mevlana, 1380, 1378, 1370, 1379, 1376, 1377, 1375 ve 1381 bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

30.06.2026 tarihinde 11.00 ile 13.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 5387, 5435, Kanuni Sultan Süleyman ve Hafsa Sultan bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

01.07.2026 tarihinde 09.00 ile 10.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Bağlar, Kanuni Sultan Süleyman, Beytepe Mahallesi, Beytepe ve 1771 bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

01.07.2026 tarihinde 10.30 ile 17.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 2831, 2843, 2807, 2814, 2816, 2780, 2802, 1072, 2813, 2800, 2818, 2817, Ahmet Taner Kışlalı, 2820, 2804, 2803, 2847, 2762, 2819, 2845, 2790, 2801, 2808, 2815, 2846, 2799, 2760, 2785, 2716, 2797, 2811, 1714 ve 2812 bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

29.06.2026 tarihinde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Karahasanlı bölgesinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

29.06.2026 tarihinde 10.00 ile 18.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Davdanlı, Abazlı, Evciler ve Karahasanlı bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

01.07.2026 tarihinde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Abazlı ve Karahasanlı bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

01.07.2026 tarihinde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 2483 ve Doğan Taşdelen bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

30.06.2026 tarihinde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Karahasanlı bölgesinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

30.06.2026 tarihinde 09.15 ile 11.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 5114, 5111, 5088, 5112, 5110, 5135 ve 5089 bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

29.06.2026 tarihinde 09.15 ile 11.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 3402 ve 5088 bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

29.06.2026 tarihinde 12.30 ile 15.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 3407 bölgesinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

30.06.2026 tarihinde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Atatürk, Şadırvan, Karapınar, Sakarya, Fatih, Giz Kent Bahçeevleri, Beynam Çiftlik Mevkii, Gözde Bahçeevleri, Beynam Çiftliği, Ankara, Çavuşlu, Bağlar, Söğütözü Mevkii, Fatih Caddesi, Merkez Mahallesi, Güzel Bahçe Evleri, Sarıkaya, Beynam, Dostlar Çiftliği ve çevresindeki numaralı sokaklarda elektrik kesintisi yapılacaktır.

29.06.2026 tarihinde 15.30 ile 17.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 5110, 5088 ve 5091 bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

30.06.2026 tarihinde 12.30 ile 15.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 5170 ve 5175 bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

01.07.2026 tarihinde 15.30 ile 17.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 5143 bölgesinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

30.06.2026 tarihinde 15.30 ile 17.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Şehit Eren Bülbül bölgesinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

01.07.2026 tarihinde 09.15 ile 11.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 3256, 3263, 3158, 3260 ve 3250 bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

01.07.2026 tarihinde 12.30 ile 15.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 3222, 3381/1, 3269, 3278, 3279, 5080, 3281, 3272 ve Vehbi Demirel bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

30.06.2026 tarihinde 15.30 ile 17.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Sakıp Sabancı bölgesinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

01.07.2026 tarihinde 15.00 ile 18.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1184, 1183, Dikmen, 1179, 844, 1180, 1182 ve Ahmet Yesevi bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

30.06.2026 tarihinde 11.00 ile 13.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Mevlana bölgesinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

ETİMESGUT

Etimesgut ilçesinde 29.06.2026 tarihinde 14.00 ile 17.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1845, 1848, Ahi Mesud, 1838 ve 1847 bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

29.06.2026 tarihinde 09.30 ile 17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Türk Kızılayı bölgesinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

29.06.2026 tarihinde 09.00 ile 12.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1823, 1824, 1826 ve 1820 bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

30.06.2026 tarihinde 09.00 ile 12.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Şehit Mustafa Sağlam, 1532, 1534, 1537 ve 1538 bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

30.06.2026 tarihinde 14.00 ile 17.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1548, 1546 ve 1558 bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

30.06.2026 tarihinde 09.30 ile 17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Erler Mahallesi’nde elektrik kesintisi yapılacaktır.

01.07.2026 tarihinde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1519, 1520 ve 1514 bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

01.07.2026 tarihinde 09.30 ile 17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 2657, Osman Bey, 2658, 2663, 2662, 2659, 2660 ve Söğüt bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

30.06.2026 tarihinde 09.00 ile 13.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 2212, 2204, 2203, 2205, 2214, 2226, 2219, 2215, 2216, Elvan, 2225, 2206, 2217, 2232 ve 2201 bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

30.06.2026 tarihinde 09.00 ile 15.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Göçmen ve Kızılelma bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

29.06.2026 tarihinde 09.00 ile 10.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Yapracık bölgesinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÖLBAŞI

Gölbaşı ilçesinde 27.06.2026 tarihinde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Karapınar, Sakarya, Fatih, Ankara, Bağlar, Merkez Mahallesi, Fatih Caddesi, Sarıkaya ve çevresindeki numaralı sokaklarda elektrik kesintisi yapılacaktır.

30.06.2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Atatürk 1, Kırım, Çataltepe Kuzey, Cumhuriyet, Mehmet Akif Ersoy, Haymana, Ankara, Rumeli, Kafkasya, Mareşal Fevzi Çakmak, Gökçehüyük ve çevresindeki numaralı sokaklarda elektrik kesintisi yapılacaktır.

29.06.2026 tarihinde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Ahiboz, Fatih, Merkez Mahallesi, Fatih Caddesi, Ankara ve çevresindeki numaralı sokaklarda elektrik kesintisi yapılacaktır.

30.06.2026 tarihinde 09.00 ile 12.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1680, Haberciler Sitesi, Karaağızlı, Zara Beydağı, Topraklı Köyü Kooperatifi ve Gökçehüyük bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

29.06.2026 tarihinde 09.30 ile 14.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Taşpınar, 2811 ve 2814 bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

01.07.2026 tarihinde 09.00 ile 10.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Bağlar, Kanuni Sultan Süleyman, Beytepe Mahallesi, Beytepe ve 1771 bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

30.06.2026 tarihinde 13.00 ile 14.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 4200 bölgesinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

29.06.2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Çayırlı bölgesinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

29.06.2026 tarihinde 09.00 ile 13.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Söğütlü, Selvi, Taflan, Tedkent Konut Yapı Kooperatifi, Nergiz, Kirazlı, Itri, Kargen Konut Yapı Kooperatifi, Sarmaşık, Ihlamur, Köknar, Papatya 1, Vişne, 2363, 2347, Çınarlı, 2362, 2372, Ilgın ve Akasya bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

30.06.2026 tarihinde 09.00 ile 13.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Zafer, 2686, 2687, 2695, 2697, 2712, 2696, 2709, 2698, 23 Nisan, 2718 ve 2694 bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

30.06.2026 tarihinde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Atatürk, Şadırvan, Karapınar, Sakarya, Fatih, Giz Kent Bahçeevleri, Beynam Çiftlik Mevkii, Gözde Bahçeevleri, Beynam Çiftliği, Ankara, Çavuşlu, Bağlar, Söğütözü Mevkii, Fatih Caddesi, Merkez Mahallesi, Güzel Bahçe Evleri, Sarıkaya, Beynam, Dostlar Çiftliği ve çevresindeki numaralı sokaklarda elektrik kesintisi yapılacaktır.

01.07.2026 tarihinde 09.00 ile 11.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 2842 ve Gölsite Kooperatifi bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

01.07.2026 tarihinde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Ahiboz, Fatih, Merkez Mahallesi, Fatih Caddesi, Ankara ve çevresindeki numaralı sokaklarda elektrik kesintisi yapılacaktır.

KALECİK

Kalecik ilçesinde 27.06.2026 tarihinde 09.15 ile 17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Karahöyük bölgesinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

KEÇİÖREN

Keçiören ilçesinde 27.06.2026 tarihinde 09.30 ile 11.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1209, Şeyda, Öntek, Gümüşova, 1212, Erdinç, 1208, Kahveciler, Osmangazi, Baştuğ, 945, Kaş, Öztürk, Biçkin ve 919 bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

27.06.2026 tarihinde 12.30 ile 14.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Günaydın, 1230, Göker, 1203, Paşakılıcı, 1207, Baştuğ, 1204, Osmangazi, 1206, Kahveciler, Bölük, İbrikçiler, 1201 ve Konukçu bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

27.06.2026 tarihinde 15.30 ile 17.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Bağlan, 1217, Sizin, 1200, Çingülü, Karaburun, 1195, Sinanpaşa, Fesleğen, 1199, Geyikdağı, 1196, Aşıkpaşa, Bil, Bölük, Havran ve Baştuğ bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

01.07.2026 tarihinde 09.00 ile 11.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Han 2, Özcan, Özcan 7, Ada, Özcan 6, Lala Harmanı, Özcan 8, Özcan 1, Özcan 2, Özcan 5, Özcan 4 ve Özcan 3 bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

30.06.2026 tarihinde 09.00 ile 12.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Şehit Fevzi Başaran, 997, 998, 452, 453, 1001, 951, 1005, 994, 1006, 464, 2005, 1002, 1004, 1996, 988, 991, 2006, 1007, 470, 471, 1003, 450, 467, 430, 429, 472, Yeşilırmak, 431, 1000, 1008, 468, 993, 995, 2003, 989 ve 999 bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

01.07.2026 tarihinde 09.30 ile 17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Sakarya, Kösrelik, İlk, Kösrelik ve Kösrelik Küme bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

30.06.2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Çakmak, Saray, Meryemler, Atakdibi, Kayalı, Kirazdere, Merkez, Yeniköy, Dip, Döngelce, Kirlimüslimhoca, Karşıgeçe, Kapısuyu, Kaleköy ve Şimşirdere bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

01.07.2026 tarihinde 15.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Bağlar, Köy Bayram ve Ayaş Ankara bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

01.07.2026 tarihinde 13.00 ile 15.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1510, Şehit Bülent Cengiz, 1498, 1499, 301, Balcılar, 1497, 1501, 1496, 232, 1505, Cambıl, 1503, 314, 1504, 310, 1506, 1507, 1502, 305, 309, 1500, Şehit Mustafa Erciğez, 312, 323, 1540, 308, 1550, 307, 324, 1470, 303, 318, 1522, 298, 1545 ve 329 bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

30.06.2026 tarihinde 15.00 ile 18.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle General Dr. Tevfik Sağlam, Yedigün, Yunus Emre, Mercimek, Mestan, Melike, Giresun, Mühendisler, Yavrukurt ve Mimarlar bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

01.07.2026 tarihinde 13.00 ile 15.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1506, 307/1, 1509, Şehit Mustafa Erciğez, 1543, 1507, 308, 313, 309, 1540, 1550 ve 314 bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİNCAN

Sincan ilçesinde 27.06.2026 tarihinde 09.30 ile 11.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Mülk, Akçaören ve Ayaş Ankara Yolu bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

27.06.2026 tarihinde 14.00 ile 16.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Çiçektepe bölgesinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

28.06.2026 tarihinde 09.00 ile 13.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 416, Altay, Aras, Burcu, Çamlık, Geçit, Işık, Kaygusuz, Mehmet Akif Ersoy, Zeytin, 422, 418, Ermiş, İzmir, Bayır, Saran, Yaşar Doğu, Poyraz, Erdem, Ünsal, 430, 443, 433, 349, 414, 432, 57, Şehit Adem Pamukçu ve 435 bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

30.06.2026 tarihinde 09.30 ile 17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Doğa Tarım Bahçeleri ve Beyobası bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

01.07.2026 tarihinde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1519, 1520 ve 1514 bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

29.06.2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Kaliteli, Oyun ve Vatan bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

29.06.2026 tarihinde 09.45 ile 14.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Şirinevler, Sürücü, 79, 2444, Sonbahar ve Hürriyet bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

29.06.2026 tarihinde 09.00 ile 14.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Hürriyet bölgesinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

29.06.2026 tarihinde 09.30 ile 17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Serpmeevler, 3803, Tatlar Köyü, Çayırözü, 492, Gicik, Sakız Ağacı, Tatlar Mahallesi ve Peçenek bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

30.06.2026 tarihinde 09.30 ile 13.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Osmaniye, 167/1, Zeynep, Yetiş, Zuhal 1, 166/1, Yaban Gülü, Yardımcı, Zengin, Buhara, Siyah Lale, Şehit Ufuk Akıncı, Yaşar Kemal ve Yüksel bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

30.06.2026 tarihinde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle AAAA olarak belirtilen bölgede elektrik kesintisi yapılacaktır.

30.06.2026 tarihinde 09.30 ile 12.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Nurlu Mevkii’nde elektrik kesintisi yapılacaktır.

01.07.2026 tarihinde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Abbas, Hürriyet, E 90 Karayolu Kenarı, Kazım Karabekir, Babayakup, Ihlamurkent, Maliköy, Miraç, Ördek, Telli, Yükselin, Şükür, Bedirhan ve Arıkan bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

30.06.2026 tarihinde 09.45 ile 12.45 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Kıbrıs, Yeniköy, Ahmetadil, Eskişehir Yolu, Olukpınar, Yukarı Karapınar, Kuşçu Mücavir, Köy Yolu Altı, Köy Yolu Üstü, Yenidoğan ve Örnek Kuşçu bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.