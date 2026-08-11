CHP'nin çerçeve yasa kararına ilk istifa! Göreve geleli 4 gün olmuştu

Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki CHP'nin, TBMM'den geçen 'çerçeve yasa'ya destek vermesi parti içinde ilk firesini verdirdi. CHP Çorum İl Kadın Kolları Başkanlığı'na henüz 4 gün önce atanan Özlem Özşahin, karara tepki göstererek görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Meclis'te kabul edilen düzenlemeye partisinin "evet" oyu vermesini kabullenemediğini belirten Özlem Özşahin, ayrılık kararının ardındaki temel gerekçeyi açıkladı. Devletin üniter yapısının kendisi için tartışılamaz bir "kırmızı çizgi" olduğunu vurgulayan Özşahin, partisinin bu konudaki tutumuyla ters düştüğünü ifade etti.

"MİLLETE RAĞMEN SİYASET OLMAZ"

İstifa kararını kamuoyuyla paylaşan Özşahin, CHP çatısı altında siyaset yapma zemininin kendisi için ortadan kalktığını belirterek şu çarpıcı ifadeleri kullandı:

"Çerçeve yasaya evet oyu veren CHP’de siyaset yapma şansım yoktur. Millete rağmen siyaset olmaz. Bu sebeple Çorum İl Kadın Kolları Başkanlığından istifa ediyorum."

Özlem Özşahin'in göreve getirilmesinin üzerinden henüz 100 saat bile geçmeden aldığı bu ani istifa kararı şoke etkisi yarattı.

Kaynak: Haberler.com