CHP'nin çerçeve yasa kararına ilk istifa! Göreve geleli 4 gün olmuştu
CHP'nin TBMM'den geçen çerçeve yasaya destek vermesi parti içinde ilk istifayı getirdi. Çorum İl Kadın Kolları Başkanlığı'na henüz 4 gün önce atanan Özlem Özşahin, "Çerçeve yasaya evet oyu veren CHP'de siyaset yapma şansım yoktur. Millete rağmen siyaset olmaz" diyerek görevinden ayrıldığını açıkladı.
- CHP Çorum İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Özşahin, göreve atanmasından 4 gün sonra çerçeve yasaya destek kararına tepki göstererek istifa ettiğini açıkladı.
- Özşahin, devletin üniter yapısını 'kırmızı çizgi' olarak gördüğünü ve partisinin bu konudaki tutumuyla ters düştüğünü belirtti.
Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki CHP'nin, TBMM'den geçen 'çerçeve yasa'ya destek vermesi parti içinde ilk firesini verdirdi. CHP Çorum İl Kadın Kolları Başkanlığı'na henüz 4 gün önce atanan Özlem Özşahin, karara tepki göstererek görevinden istifa ettiğini duyurdu.
Meclis'te kabul edilen düzenlemeye partisinin "evet" oyu vermesini kabullenemediğini belirten Özlem Özşahin, ayrılık kararının ardındaki temel gerekçeyi açıkladı. Devletin üniter yapısının kendisi için tartışılamaz bir "kırmızı çizgi" olduğunu vurgulayan Özşahin, partisinin bu konudaki tutumuyla ters düştüğünü ifade etti.
"MİLLETE RAĞMEN SİYASET OLMAZ"
İstifa kararını kamuoyuyla paylaşan Özşahin, CHP çatısı altında siyaset yapma zemininin kendisi için ortadan kalktığını belirterek şu çarpıcı ifadeleri kullandı:
"Çerçeve yasaya evet oyu veren CHP’de siyaset yapma şansım yoktur. Millete rağmen siyaset olmaz. Bu sebeple Çorum İl Kadın Kolları Başkanlığından istifa ediyorum."
Özlem Özşahin'in göreve getirilmesinin üzerinden henüz 100 saat bile geçmeden aldığı bu ani istifa kararı şoke etkisi yarattı.