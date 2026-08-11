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Gökçeada'da Motosiklet Kazası: 2 Genç Hayatını Kaybetti

Gökçeada'da Motosiklet Kazası: 2 Genç Hayatını Kaybetti
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Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde motosikletin park halindeki otomobile çarpması sonucu ağır yaralanan 17 yaşındaki Emirhan Çınar ile sürücü Abdülhamit Güler, kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi. Emirhan Çınar, Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesinde üzerinde bulundukları motosikletin park halindeki otomobile çarptığı kazada hayatını kaybeden 2 kişiden Emirhan Çınar (17), son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, önceki gün saat 15.00 sıralarında Gökçeada ilçesi Orgeneral Necdet Timur Caddesi'nde meydana geldi. Abdülhamit Güler idaresindeki 34 MHB 171 plakalı motosikletle, iddiaya göre yan yoldan gelen otomobile çarpmamak için manevra yaptı. Güler'in kontrolünü kaybettiği motosiklet, savrularak park halindeki 17 AIE 092 plakalı otomobile arkadan çarptı. Motosiklet sürücüsü Abdülhamit Güler ile arkasındaki Emirhan Çınar ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. İki yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Çınar ve Güler, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Gökçeada ilçesi Fatih Camii'nde Emirhan Çınar için cenaze namazı kılındı. Namaz öncesi Çınar'ın yakınları taziyeleri kabul etti. Öğle vakti kılınan namazın ardından Çınar'ın cenazesi, şehir mezarlığına defnedildi.

Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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