Vize dolandırıcılarına operasyon! 6 ilde 49 kişi gözaltına alındı

Vatandaşların vize randevusu alma hakkını çeşitli yazılımlarla gasp eden ve haksız kazanç sağlayan şebekelere yönelik 6 ilde dev bir operasyon düzenlendi.

49 ŞÜPHELİYE İŞLEM

Vatandaşların yurt dışı seyahatleri için gerekli olan vize randevularını adeta bir karaborsaya dönüştüren organize şebekelere yönelik düğmeye basıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nın titiz çalışmaları sonucunda; İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa ve İzmir'de tespit edilen 63 ayrı adrese eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Kapsamlı operasyon kapsamında, sistemleri kilitleyerek haksız kazanç elde eden 49 şüphelinin yakalanmasına yönelik adli işlemler başlatılırken, adreslerde ele geçirilen çok sayıda dijital materyal ve belge incelemeye alındı.

"BOT" YAZILIMLARLA RANDEVU SİSTEMİNİ KİLİTLEDİLER

Şebekenin çalışma yöntemi, yürütülen soruşturmanın en çarpıcı detaylarından birini oluşturdu. Vize danışmanlığı adı altında faaliyet gösteren kişi ve şirketlerin, konsolosluklar ile yetkili aracı kurumların çevrim içi randevu sistemlerine "bot" olarak tabir edilen özel yazılımlar aracılığıyla sızdıkları tespit edildi. Bu yazılımlar sayesinde sisteme düşen randevuları saniyeler içinde toplu olarak alan şebeke, normal vatandaşların doğrudan randevu almasını fiilen imkânsız hâle getirdi. Soruşturma kapsamında, şüphelilerin belirli sürelerde vize veya randevu temin etme garantisi vererek vatandaşlardan "yazılım", "danışmanlık" ve "hizmet bedeli" adı altında fahiş tutarlarda para kopardığı, hizmetin verilmediği durumlarda ise ücret iadesi yapmadığı saptandı. Ayrıca başvuru sahiplerine ait kişisel verilerin yasa dışı yollarla özel dijital sistemlere aktarıldığı yönünde de ciddi bulgulara ulaşıldı.

2 MİLYAR 841 MİLYON LİRAYI AŞAN PARA TRAFİĞİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı tarafından şebekenin mali boyutu üzerine yapılan incelemeler, vurgunun büyüklüğünü gözler önüne serdi. Ocak 2024 ile Temmuz 2026 dönemini kapsayan incelemelerde, soruşturmaya konu olan şirket yapılanmalarına ait banka hesaplarında 2 milyar 841 milyon lirayı aşan devasa bir para hareketi tespit edildi. Şebekenin bu süreçte 41 bini aşkın mağdurdan yaklaşık 918 milyon lira haksız tahsilat yaptığı belirlendi. Tahsil edilen bu yüksek meblağların önemli bir bölümünün şirket ortakları ve çalışanlarının bireysel hesaplarına aktarıldığı, ayrıca sistem içerisinde yoğun bir nakit, kripto varlık ve kıymetli maden trafiği bulunduğu saptandı.

BAKAN GÜRLEK'TEN TAVİZSİZ MÜCADELE MESAJI

Operasyonun ardından açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, suç şebekelerine karşı yürütülen mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı. Cumhurbaşkanının liderliğinde, Adalet ve İçişleri Bakanlıklarının güçlü koordinasyonuyla hareket ettiklerini belirten Gürlek, "Vatandaşlarımızın mağduriyetine yol açan, haksız kazanç sağlamayı amaçlayan ve kişisel verileri hukuka aykırı şekilde kullandığı değerlendirilen yapılara karşı tavizsiz mücadele ediyoruz" ifadelerini kullandı. Sürece katkı sağlayan kurumlara teşekkür eden Bakan Gürlek, vatandaşların yetkili kurumların sunduğu hizmetlere erişimini engelleyerek bunu haksız bir kazanç kapısına dönüştürmeye çalışan, insanların emeğini, parasını ve kişisel verilerini istismar eden hiçbir girişimin adaletten kaçmasına müsaade etmeyeceklerinin altını çizdi.

İŞTE OPERASYONDA ADI GEÇEN 49 ŞÜPHELİ