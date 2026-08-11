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Türkiye'nin hamleleri sonrası İsrail'den savaş sözleri: Çatışma riski artıyor

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Türkiye'nin Orta Doğu'da peş peşe attığı diplomatik ve askeri adımlar Tel Aviv'de alarm zillerinin çalmasına neden oldu. Ankara'nın Suriye sahasındaki boşluğu doldurarak başat aktör konumuna yükselmesi ve Pakistan-Suudi Arabistan üçgeninde imzalanan tarihi Mekke Anlaşması, İsrail cephesinde büyük bir tedirginlikle karşılandı. Eski İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Meir Ben-Shabbat, Ankara'nın stratejik hamlelerinin iki ülke arasındaki çatışma potansiyelini artırdığını savundu.

  • Eski İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Meir Ben-Shabbat, Türkiye'nin artan bölgesel etkisinin iki ülke arasında çatışma riskini artırdığını savundu.
  • Ben-Shabbat, Baas rejiminin çökmesi ve İran'ın askeri varlığının çekilmesinin ardından Türkiye'nin Suriye'de ana aktör haline geldiğini belirtti.
  • Ben-Shabbat, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki Mavi Vatan hedeflerinin İsrail'in Yunanistan, Güney Kıbrıs ve IMEC ile kurduğu ittifaklarla ters düştüğünü ve kalıcı bir deniz yetki sürtüşmesine zemin hazırladığını ifade etti.

Eski İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Meir Ben-Shabbat, Türkiye'nin bölgede giderek artan etkisinin iki ülke arasında çatışma riskini artırdığını savundu.

İsrail'de yayımlanan "Maariv" gazetesine konuşan Ben-Shabbat, Türkiye'nin artan bölgesel gücü karşısında Tel Aviv yönetimine "rehavete kapılmama" uyarısında bulundu.

Türkiye'nin Orta Doğu'nun lider gücü olmak için yaşanan bölgesel değişikliklerden istifade ettiğini söyleyen Ben-Shabbat, Ankara'nın bölgedeki yükselişinin iki ülke arasında çatışma potansiyelini artırdığını savundu.

"TÜRKİYE, SURİYE'DE ANA AKTÖR HALİNE GELDİ"

Baas rejiminin çökmesi ve İran'ın askeri varlığının "zorunlu olarak" bölgeden çekilmesinin ardından " Türkiye'nin Suriye'de ana aktör haline geldiğini" vurgulayan Ben-Shabbat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ankara, yeni Suriye ordusunu finanse edip eğiterek, enerji ve ulaşım altyapısı kurarak ve daha pek çok hamleyle bölgedeki yerini daha da sağlamlaştırıyor."

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında 7 Ağustos'ta imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na dair ise Ben-Shabbat, "Bu ittifak, Washington'a tamamen bağımlı olmaksızın karşılıklı savunma ve bölgesel istikrar sağlamayı amaçlıyor. Türkiye'yi diplomatik-askeri liderlik konumuna yerleştiriyor." dedi.

Türkiye'nin Mavi Vatan doktrini kapsamında Doğu Akdeniz'deki hedeflerinin İsrail'in Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'yle kurduğu ittifak, Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru (IMEC) ve diğer anlaşmalarla ters düştüğünü savunan Ben-Shabbat, "Bu durum, kalıcı bir deniz yetki alanları ve egemenlik sürtüşmesine zemin hazırlıyor." ifadesini kullandı.

İSRAİL, TÜRKİYE VE İRAN'I BİR TUTMAMALI

Tel Aviv yönetiminin Türkiye ile İran'ı bir tutmaması gerektiğini kaydeden Ben-Shabbat, "Her iki ülkenin kendine has özellikleri olduğunu ve farklı yaklaşılması gerektiğini" dile getirdi.

İsrail'in bölgesel anlaşmalara karşı bir dereceye kadar şüpheci ve ihtiyatlı olmasının zarar getirmeyeceğini belirten Ben-Shabbat, şunları kaydetti:

"Güvenliğimizi başka herhangi bir tarafın ellerine bırakmamalıyız. Güvenlik marjlarımızı korumalı, somut kazanımları şu ya da bu kağıt parçasıyla değiş tokuş etmemeli ve bir anlaşmanın her an geri alınabilir olduğunu anlamalıyız."

Kaynak: AA
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıVEFA VEFA:

Sen benim koyunları yemle ben senin koyunları yemleyeyim kardeş kardeş geçinip gidelim hamleleri bunlar:))))

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Haber YorumlarıDavut demir:

Resmen ucuz kahramanlık numaraları, tirübünler terli jeliboncu bonbonlar.

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Haber YorumlarıYilbay Budak:

Davut??

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Haber YorumlarıRevolver:

İsrail savunma bakanı katz: Türkiye düşman görünümlü dostumuzdur... Bu söz herşeyi açıklıyor

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Haber YorumlarıErol Birol:

İsrail abd ve abd İsraildir bunu bilmeyecek kadar aptal değiliz.

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