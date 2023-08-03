Yeni Genelkurmay Başkanı Metin Gürak'ın bilinmeyenleri! 15 Temmuz'da FETÖ'cü askerlere böyle ayar vermişti

YAŞ Toplantısı sonrası Genelkurmay Başkanlığı'na 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak atandı. Bu gelişme sonrası Gürak'ın 15 Temmuz hain darbe girişiminde FETÖ'cü askerlere söyledikleri yeniden gündem oldu. O geceye ilişkin Gürak, "4 kişi yumruklarla bana saldırdı ve beni yere indirdiler. Mukavemet etmeye çalıştım. Bana böyle muamele ettiklerine göre Türk askeri olamayacaklarını söyledim ve 'Her ne yapıyorsanız bunun hesabını mutlaka vereceksiniz' dedim" ifadelerine yer vermişti.

Genelkurmay Başkanlığı'na atanan Metin Gürak'ın 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında yaşadıkları yeniden gündeme geldi. O geceyi anlatırken Gürak, "Ben, 'Ne oluyor, ne yapılıyor burada?' dediğimde, 4-5 kişi silahlarını bana doğrultup bağırarak 'Kes sesini, ses çıkarma' dediler. 'Ne biçim askersiniz. Benim Korgeneral olduğumu görmüyor musunuz? Buraya Garnizon Komutanı olmam hasebiyle geldim' dediğimde, 'Sen artık Garnizon Komutanı değilsin. Çok konuşuyorsun' diyerek beni ayağa kaldırdılar. 4 kişi yumruklarla bana saldırdı ve beni yere indirdiler. Kendilerine mukavemet etmeye çalıştım. Bana böyle muamele ettiklerine göre Türk askeri olamayacaklarını söyledim ve 'Her ne yapıyorsanız bunun hesabını mutlaka vereceksiniz' dedim" ifadelerine yer vermişti.

GENELKURMAY BAŞKANLIĞINA ATANDI

2023 yılı Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görevli general ve amirallerin atamaları yapıldı. 32 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltilirken, 63 albay general ve amiralliğe terfi etti. Genelkurmay Başkanlığı'na 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak atandı.

O GECE YAŞADIKLARI YENİDEN GÜNDEME GELDİ

Bu gelişme sonrası yeni Genelkurmay Başkanı Metin Gürak'ın 15 Temmuz gecesi FETÖ'cülere karşı verdiği mücadele yeniden akıllara geldi. Gürak 15 Temmuz 2016'da Kara Kuvvetleri Komutanlığı 4. Kolordu ve Ankara Garnizon Komutanı olarak yaşadıklarını anlatmıştı. Gürak, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında mağdur sıfatıyla verdiği ifadede, darbecilerin kendisini Genelkurmay Başkanlığında derdest ettiğini söyledi.

'DURMAYIN BİNİN ARABANIZA' DEDİLER

O gece Kara Havacılık Komutanlığından ayrılıp Dışişleri Bakanlığı civarına geldiği sırada, Temelli'deki 5 uçağın Güvercinlik'e dönmesi konusunu komutanlığa iletmek üzerek Orgeneral İhsan Uyar'ın makamını aradığını ifade eden Gürak, "Emir astsubayı, Orgeneral Uyar'ın komutanlıkta olmadığını söyledi. Ben de 'Konutta mı?' diye sordum. Nerede olduğunu bilmediğini söyledi. Ben de 'tamam' dedim." ifadelerini kullandı. Gürak, bu esnada, Ankara Valisi Mehmet Kılıçlar'ın kendisini cep telefonundan aradığını ve "Genelkurmay'da patlamalar oluyor, silah sesleri duyuluyor." dediğini ve bilgisi olup olmadığını sorduğunu kaydetti. Kılıçlar'a, kendisinin de bu konuda bilgisi bulunmadığı, yolda olduğunu ve derhal Genelkurmay'a gideceğini söylediğini dile getiren Gürak, şu bilgileri verdi: "Daha önce 17 Şubat'ta Merasim Sokak ve 13 Mart'ta Kızılay'da meydana gelen patlamalarda Garnizon Komutanı olmam nedeniyle olayların hemen arkasından olay bölgesine gittim. Aynı şekilde bu olay nedeniyle de Genelkurmay'a gittim. Saat 22.00 sıralarında Genelkurmay'a vardığımda kapıların kapatıldığını, kuvvetli bir ışıkla dışarının aydınlatıldığını gördüm. Forsu bulunan makam aracım için kapılar açılmadı. Aracımdan indim. O esnada megafondan 'Durma, vururuz. Aracınıza binip gidin' diye bağırıldı. Buna rağmen aracımdan indim ve ellerimi de kaldırarak 'Ben Garnizon Komutanı Korgeneral Metin Gürak'ım. Ne oluyor, ona bakmaya geldim' dedim. 'Durmayın, binin arabanıza' diye tekrar tekrar bağırdılar. Buna rağmen yaya giriş kapısını açtım. Kapıyı açtığımda yolda yatan sivil giyimli bir erkek cesedi gördüm. Nizamiye binasına yöneldim. Nöbetçiler rutin Genelkurmay nöbetçileri görünümündeydi. Bir Kurmay Binbaşı mevzide eğitim elbisesi olmayan günlük üniformayla tüfekle duruyordu. Mevzi almıştı.

"SİZ TÜRK ASKERİ OLAMAZSINIZ"

Nizamiye binasına girdiğimde telefonla İl Emniyet Müdürü'nü aradım. Nizamiyeden içeri girdiğimi, olayı öğrenmeye çalıştığımı söyledim. Ben askerlere 'Çocuklar sakin, ne oluyor anlatın' diye sorduğumda kimi 'İçeride bir suikast var', kimi 'Dışarıdan teröristler girdi, çatışma sürüyor', kimi de 'Tatbikat var' diye cevap verdi. O esnada 5 kişilik Özel Kuvvetler personeli düşmanca bir tavırla binaya girerek üzerime yürüdü. Bana 'Sen kimsin? Nereden girdin?' diye kabaca sordular. Ben, 'Rütbelerimi görmüyor musun? Garnizon komutanıyım. Ne oluyor burada?' diye sordum. Biri 'Sizi tanıyorum' diyerek yakama yapıştı. 'Korgeneral morgeneral dinlemem. Oturun burada' diyerek beni bir sandalyeye oturttu. Ben, 'Ne oluyor, ne yapılıyor burada?' dediğimde, 4-5 kişi silahlarını bana doğrultup bağırarak 'Kes sesini, ses çıkarma' dediler. 'Ne biçim askersiniz. Benim Korgeneral olduğumu görmüyor musunuz? Buraya Garnizon Komutanı olmam hasebiyle geldim' dediğimde, 'Sen artık Garnizon Komutanı değilsin. Çok konuşuyorsun' diyerek beni ayağa kaldırdılar. 4 kişi yumruklarla bana saldırdı ve beni yere indirdiler. Kendilerine mukavemet etmeye çalıştım. Bana böyle muamele ettiklerine göre Türk askeri olamayacaklarını söyledim ve 'Her ne yapıyorsanız bunun hesabını mutlaka vereceksiniz' dedim."

"DURUMUN VAHAMETİNİ ANLADIM"

Söz konusu askerlerin daha da hiddetlendiğini ve üzerine çullanıp kendisini yere yıktığını aktaran Metin Gürak, "Konuşmamam gerektiğini yoksa beni vuracaklarını söylediler. Beklerken alçaktan uçak sesleri gelmeye başladı. Durumun vahametini anladım." dedi.

METİN GÜRAK KİMDİR?

Metin Gürak, 20 Ağustos 1960 tarihinde Mardin'in Kızıltepe ilçesinde doğdu. 1981'de Kara Harp Okulundan, 1982'de Topçu ve Füze Okulundan mezun oldu. 1985'te Kara Havacılık Okulunu bitirerek kara pilot oldu. 1990'da Kara Harp Akademisi, 1996'da Silahlı Kuvvetler Akademisini bitirdi.

2006'DA TUĞGENERAL OLDU

Çeşitli birlik ve karargâhta yürüttüğü görevlerin ardından 49. İç Güvenlik Piyade Tugayı komutan yardımcılığı ve 1. Ordu genel sekreterliği görevlerinde bulundu. 2006'da tuğgeneral rütbesine terfi etti ve 2. Zırhlı Tugay Komutanı olarak görevlendirildi. Tuğgeneral rütbesiyle Genelkurmay İletişim Daire Başkanlığı görevini de yürüttü. Bu görevini yürütürken Ergenekon, Balyoz ve TSK ile ilgili diğer davalar hakkında TSK adına haftalık bilgilendirme toplantıları yaptı.

2015'TE KORGENERALLİĞE TERFİ ETTİ

2010 yılında tümgeneral rütbesine terfi etti. Bu rütbede 2010-2013 arası Kara Harp Akademisi, 2013-2014 arası Kara Havacılık Okulu ve 2014-2015 arası Kara Havacılık Komutanlığı görevlerinde bulundu. 2015 yılında korgeneral rütbesine terfi etti ve 4. Kolordu komutanlığına atandı.

2016-2017 yılları arasında EDOK Muhabere Hizmet Destek Eğitim komutanlığı, 2017-2018 yılları arasında Türk Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanlığı ve 2018-2020 yılları arası TSK Genelkurmay II. Başkanlığı görevlerini yürüttü. 10 Ocak 2020 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri Libya Askerî Müşaviri olarak görevlendirildi.

2020'de orgeneral rütbesine terfi etti ve 2. Ordu Komutanlığına getirildi. 24 Aralık 2021'de Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından başarılarından dolayı Türk Silahlı Kuvvetleri Üstün Hizmet Madalyası ile ödüllendirildi.

EŞİ 2020'DE VEFAT ETTİ

Metin Gürak, 2 çocuk ve 1 torun sahibidir. Eşi Zerrin Gürak, 23 Aralık 2020 tarihinde pankreas tedavisi gördüğü İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde 55 yaşında öldü. Gölbaşı'nda toprağa verildi.