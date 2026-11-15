Cristiano Ronaldo'suz Portekiz, Danimarka'dan fark yedi

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UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup'un 5. haftasında Danimarka, konuk olduğu Portekiz'i 4-1'lik net bir skorla mağlup ederek gecenin en dikkat çekici sonucuna imza attı.

DANİMARKA'DAN DİKKAT ÇEKEN GALİBİYET

Municipal de Braga Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada konuk ekip Danimarka'ya farklı galibiyeti getiren goller; 43. dakikada penaltıdan Pierre-Emile Hojbjerg, 50 ve 57. dakikalarda Rasmus Hojlund ile 75. dakikada Joachim Andersen'den geldi. Ev sahibi Portekiz'in tek sayısını ise 90+3. dakikada Bernardo Silva kaydetti.

OLUŞAN PUAN DURUMU

Bu sonucun ardından grup lideri Portekiz 12 puanda kalırken, kritik bir deplasman galibiyeti elde eden Danimarka puanını 9'a yükseltti. Gruptaki son hafta karşılaşmalarında Portekiz, Galler deplasmanına konuk olacak. Danimarka ise kendi sahasında Norveç'i ağırlayacak.

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