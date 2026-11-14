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Sergen Yalçın'dan değişim sinyali

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Sergen Yalçın'dan değişim sinyali Haber Videosunu İzle
Sergen Yalçın'dan değişim sinyali
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A Milli Takım, UEFA Uluslar A Ligi'ndeki 6. maçında yarın Fransa'yla karşı karşıya gelecek. Bordeaux'daki kritik randevu öncesi teknik direktör Sergen Yalçın değerlendirmelerde bulunarak ''Yarınki maçta biraz daha savunmacı pozisyonda kalacağız. Geçen maç öyle oynamadık ama biraz daha arka planı sağlama almak istiyoruz. Güçlü ve sert bir takıma karşı başka özelliklerimizi ortaya çıkarmaya çalışacağız" dedi.

  • Sergen Yalçın, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Fransa ile deplasmanda oynanacak maç öncesinde Matmut Atlantique Stadyumu'nda basın toplantısı düzenledi.
  • Yalçın, Fransa maçında 5-6 farklı oyuncunun yer alabileceğini, Ferdi ve Uğurcan'ın durumlarının bu akşam belli olacağını söyledi.
  • Fransa karşısında forvetsiz oynamayacaklarını ve geçen maça göre daha savunmacı bir pozisyonda kalacaklarını açıkladı.

A Millî Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Fransa ile deplasmanda oynanacak karşılaşma öncesinde basın toplantısı düzenledi. Müsabakanın oynanacağı Matmut Atlantique Stadyumu'nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sergen Yalçın, galibiyete ihtiyaç duyduklarını belirtti.

''HAZIR OLMAYAN FUTBOLCULARIMIZ VAR''

Hiç kimsenin maç kaybetmek istemeyeceğinin altını çizen Sergen Yalçın, "Millî takımımızın ve ülkemizin galibiyete ihtiyacı var. Fiziksel olarak hazır olmayan bazı oyuncularımız var. Onları da belli sürelerde kullanmaya çalışıyoruz. Bazen pozisyon, bazen format değişikliği yapıyoruz. Belçika maçını başka formatta oynadık, Fransa maçını başka formatta oynayacağız. 5-6 farklı oyuncu olabilir. Ferdi ve Uğurcan'ın durumları bu akşam belli olacak" ifadelerini kullandı.

''BİRAZ SABIRLI OLMAK LAZIM''

Belçika karşısında takımın reaksiyon gösterdiğini aktaran deneyimli teknik adam, "Ben bu dönemi biraz daha hazırlık kampı olarak görüyorum. Biz yeni geldik, 2-3 günde futbolda bir şeylerin değişmesi çok zor. Ufak dokunuşlar yapmaya çalıştık. Bundan sonraki sürecin hazırlığı gibi oldu. Biraz sabırlı olmak lazım. Çok erken hareket ediyoruz. 6 günde 2 maça çıkacağız, bu bölümde işlerin ne kadar değişeceğini de sorgulamak gerekiyor" açıklamasında bulundu.

''POZİTİF TARAFLARINA BAKMAK GEREKİR''

UEFA Uluslar A Ligi'nin çok zor bir lig olduğunu belirten Yalçın, "Burada seviye çok yüksek ve takımın yüzde 100 hazır olması lazım. Bu seviyede oynamak çok değerli. Ben A Ligi'nde böyle takımlarla oynamak isterim. Belki kazanamayız ama işin pozitif taraflarına bakmak gerekir. Biraz daha güven ve sakinlik ortamı olursa daha iyi olur" diye konuştu.

''FORVETSİZ OYNAMAYACAĞIZ''

Fransa karşısındaki oyun planında değişime gideceğini açıklayan Yalçın, "Forvetsiz oynamayacağız, böyle bir niyetimiz yok. Yarınki maçta biraz daha savunmacı pozisyonda kalacağız. Geçen maç öyle oynamadık ama biraz daha arka planı sağlama almak istiyoruz. Güçlü ve sert bir takıma karşı başka özelliklerimizi ortaya çıkarmaya çalışacağız" dedi.

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Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
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Haberler.com
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıfatih gök:

Hollanda 7 attı Yunan’a şıkır veriyorum Fransa 9 Türkiye 0

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Haber YorumlarıAdem Altindag:

5 lik oluruz heralde

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