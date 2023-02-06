Son Dakika: Kahramanmaraş'ta 7,4 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerden de hissedildi

Son dakika: Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaklaşık 30 saniye süren deprem, Türkiye'nin bir çok ilinde olduğu gibi Mersin, Adana, Hatay ve Osmaniye'de hissedildi.

Kahramanmaraş Pazarcık'ta saat 4.17'de 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem yaklaşık 30 saniye sürdü. Çok sayıda bina yıkıldığı bilgisi mevcut.

ŞEHİR MERKEZLERİNDE UZUN ARAÇ KUYRUKLARI

Kahramanmaraş'ın yanı sıra Gaziantep, Malatya, Batman, Bingöl, Elazığ, Kilis, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şırnak, Van, Muş, Bitlis, Hakkari, Adana, Osmaniye ve Hatay'da da hissedilen deprem nedeniyle bazı vatandaşlar binalardan çıkarak dışarıda bekledi. Şehir merkezlerinde uzun araç kuyrukları oluştu.

YIKILAN BİNALARDA KURTARMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Deprem nedeniyle Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da bazı binalar yıkıldı. Ara ara sarsıntıların hissedildiği bölge illerinde valilikler koordinasyonunda kriz masaları oluşturuldu. Yıkılan binaların bulunduğu bölgelerde arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Ekiplerin sahada çalışmaları sürüyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, VALİYİ ARADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pazarcık'ta yaşanan 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun'u arayarak bilgi aldı.

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU'DAN AÇIKLAMA

Deprem sonrası açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Tüm arama kurtarma ekiplerimizi deprem bölgelerine sevk ettik. Şu an son gelen artçı 6.4 olduğunu arkadaşlar ifade etti. Geçmiş olsun dileklerimi bütün milletimize, ülkemize iletiyorum. En yüksek seviyede alarmı verdik." ifadelerini kullandı.

İşte bölgeden ilk görüntüler: